Biografia

Il nome completo di Emilia Clarke all'anagrafe è Emilia Isabelle Euphemia Rose Clarke. E' un'attrice britannica. La notorietà nella cinematografia internazionale si deve principalmente alla sua interpretazione del personaggio di Daenerys Targaryen nella celebre serie "Game of Thrones", nota in Italia col titolo "Il Trono di Spade".

I primi anni

Emilia Clarke nasce a Londra il 23 ottobre 1986 ma trascorre l'infanzia e gli anni di studio prima nel Berkshire, poi nell' Oxfordshire. Suo padre (morto di cancro il 10 luglio 2016) lavora presso i teatri locali: è dopo la visione del musical "Show Boat" per cui il padre collabora come tecnico del suono che lei esprime un primo interesse verso la carriera di attrice. Frequenta prima la Rye St Antony School e, dal 2000 al 2005, la St Edward's School. Frequenta poi il Drama Centre di Londra dove si diploma nel 2009.

Emilia Clarke

Dagli esordi teatrali al successo

Durante gli anni in cui frequenta il Drama centre, Emilia Clarke partecipa a numerose produzioni teatrali tra cui "Wild Honey", Pigmalione, "The Changeling", Emilia Galotti, "Awake and Sing", Sogno di una Notte di Mezza Estate, La pulce nell'orecchio, "The Hot l Baltimore", "The Government Inspector" e Amleto.

Nel 2009, anno in cui si diploma, recita anche nello spettacolo "Sense", per la Company Of Angels. Inizia poi ad essere scritturata per alcune parti in serie TV e film per la televisione: recita in un episodio della soap-opera Doctors e ha un ruolo nel film "Triassic Attack" nel 2010.

Emilia Clarke nei panni di Daenerys Targaryen

La notorietà arriva di colpo quando viene selezionata per il casting della serie "Il Trono di Spade" di proprietà dell'emittente televisiva americana HBO, e tratta dalla saga letteraria di George R. R. Martin. L'attrice inglese è scelta per la parte della bella Daenerys Targaryen a causa della riscrittura dell'episodio pilota della serie, visto lo scarso consenso della produzione e in cui inizialmente recita l'attrice Tamzin Merchant per la stessa parte.

Emilia Clarke nei panni di Daenerys Targaryen

Per la sua interpretazione, nel 2011, Emilia Clarke vince lo Scream Award 2011 come "Miglior Performance Rivelazione Femminile" e il premio come "Miglior Attrice non Protagonista in una serie drammatica" agli EWwy Award; per la stessa categoria, riceve ben tre nomination ai Primetime Emmy Award; rispettivamente nel 2013, 2015 e 2016.

Emilia Clarke sul set con Kit Harington

Gli anni 2010

La carriera della Clarke non si ferma e, forte del successo ottenuto dalla serie in cui interpreta la Madre dei Draghi, viene scelta per diverse parti in molti film fra cui "Spike Island" nel 2012, "Dom Hemingway" nel 2013 insieme a Jude Law e "Terminator Genesys" nel 2015, capitolo reboot della saga sui cyborg.

Nel 2016 è protagonista nel film "Io prima di te" tratto dal romanzo della scrittrice Jojo. Viene scelta di nuovo come interprete principale nel film drammatico "La voce della pietra" del 2017, per arrivare infine al 2018, anno in cui prende parte al cast di "Solo", film spin-off della saga di Star Wars.

Parallelamente alla carriera cinematografica, Emilia Clarke continua a recitare in teatro. Si distingue per il suo ruolo da protagonista di Holly Golightly nella trasposizione teatrale di Colazione da Tiffany al Broadway Theatre.

Vita privata e altre attività di Emilia Clarke

Emilia vive a Hampstead nell'area metropolitana di Londra ma possiede anche una casa a Venice Beach, in California.

Sin dall'inizio del suo successo si è dedicata a numerose organizzazioni caritatevoli: è sostenitrice di Open Door, un organizzazione no-profit con lo scopo di aiutare i giovani ad accedere alle audizioni delle scuole di teatro. È anche ambasciatrice della Royal College of Nursing nel Regno Unito. Dal 2018 ha una relazione sentimentale con il regista Charlie McDowell.

Curiosità

Durante un'intervista del 2018 per Vanity Fair, rende pubbliche informazioni riguardo la sua nonna materna, figlia di un rapporto segreto tra la sua bisnonna e un uomo indiano e le difficoltà nel nascondere il colore della sua pelle con del trucco, definendo i trascorsi della sua famiglia come una "storia di combattenti".

Durante un'intervista per Glamour dichiara di aver fatto un tatuaggio, una piccola ape sul mignolo, opera per altro di un famoso tattoo artist che si è occupato del rapper canadese Drake.

Grazie alla notorietà raggiunta e alla sua indubbia bellezza, le riviste "AskMen" e "Esquire" le attribuiscono rispettivamente i titoli di "donna più desiderata al mondo" e "donna più sexy del mondo".

Nel 2014, Emilia Clarke rifiuta il ruolo da protagonista di Anastasia in "Cinquanta Sfumature di Grigio" spiegando la difficoltà di interpretare un ruolo con una carica di sensualità così accentuata da risultare quasi deleteria per la sua carriera. Alla fine del 2019 è protagonista del film di Natale "Last Christmas", con Emma Thompson (che ha scritto il soggetto).