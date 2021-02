Biografia

Billie Eilish nasce a Los Angeles il 18 novembre 2001. Ci sono talenti come il suo che cominciano precocemente la scalata verso il successo. Questa cantante americana, che alla fine degli anni 2010 si è imposta nel panorama della musica globale, è passata dalla sua cameretta (nella quale provava i brani in compagnia del fratello maggiore Finneas) all’attenzione di milioni di follower su SoundCloud, con il singolo “Ocean Eyes”. Tale canzone l’ha consacrata come talento nel genere indie pop e in poco tempo è diventata virale. Era il 2016, e Billie aveva soltanto quindici anni.

Billie Eilish

La gioventù di Billie Eilish

Nata sotto il segno zodiacale dello Scorpione, Billie Eilish ha origini sia scozzesi che irlandesi: la mamma è un'insegnante, sceneggiatrice e attrice, mentre suo padre un operaio edile.

Ad otto anni entra nel Los Angeles Children’s Chorus e inizia a scrivere canzoni molto presto, imitando in questo il suo fratello maggiore, che già aveva una sua band.

Dopo il singolo di debutto, “Ocean Eyes”, Billie pubblica un altro brano, intitolato “Bellyache”, nel 2017. Anche questa volta, insieme a lei, c’è il fratello Finneas, che compone il testo e produce il pezzo musicale, che ottiene milioni di visualizzazioni sul canale YouTube.

Billie Eilish giovanissima con il fratello Finneas

Il primo disco

Il 2018 è l’anno più importante per Billie, che realizza con Khalid il singolo “Lovely”. Nel 2019 arriva il primo disco dal titolo “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”: il brano più seguito e condiviso sui social è “Bad Guy”. Lo stile stravagante di Billie conquista i giovanissimi, che si sentono rappresentati dalle sue canzoni e dal suo modo di essere. Billie Eilish diviene così una delle cantanti più seguite dalla generazione Z. Ma la sua musica piace anche agli adulti, che apprezzano soprattutto il suo timbro di voce assai particolare.

E' un genere pop quello di Eilish, a tinte un po’ scure: tanto è vero che viene definito “dark pop”, anche per il contenuto dei testi delle canzoni.

Un altro singolo di successo è intitolato “Therefore/I am”, e riprende spesso la nota citazione del filosofo Cartesio “Penso, dunque sono” (Think, therefore I am). Il brano nasce come risposta della cantante ai diversi attacchi di “body shaming” di cui è stata vittima, dopo aver postato alcune foto che la ritraevano in canotta e pantaloncini.

Billie Eilish e il web

Billie è stata più volte attaccata a causa del suo aspetto fisico, e così ha deciso di rispondere ai suoi haters con una replica musicale. Il video del singolo, pubblicato a novembre del 2020, ha superato di gran lunga i dieci milioni di visualizzazioni su Youtube.

Il talento di Billie non può passare inosservato, ed infatti, nonostante la giovane età, non le mancano certo i prestigiosi riconoscimenti: ha vinto 5 Grammy Awards nell'edizione degli Oscar della Musica 2020 e i Billboard Awards americani.

Due brani, “Bored” e “Lovely” da lei realizzati (il secondo insieme a Khalid) fanno parte della colonna sonora della serie Netflix “13 reason why”, prodotta da Selena Gomez.

La cantante statunitense è molto presente sui social: su Instagram, tempo fa, ha rivelato di essere affetta dalla sinestesia e dalla sindrome di Tourette. Divenuta vegana nel 2015, ha sempre mostrato ai suoi follower i particolari legati al suo stile di vita.

Curiosità su Billie Eilish

Non si sa molto circa la vita privata di Billie, ma data la sua giovane età, il tempo e le energie che dedica ai suoi progetti musicali potrebbe essere ancora single e aver scelto di dedicarsi alla produzione musicale per un po’ di tempo prima di buttarsi in una storia d’amore impegnativa.

Il New Musical Express l’ha nominata “portavoce della generazione Z” (che comprende coloro che sono nati tra il 1995 e il 2010).

Fonte di ispirazione della sua musica è Lana Del Rey.

Nel 2020 la cantante ha aperto anche un profilo su Tik Tok.