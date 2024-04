Biografia

Thomas Ceccon è un nuotatore italiano. Nasce a Thiene, in provincia di Vicenza, il 27 gennaio 2001. Si distingue come uno dei talenti più cristallini nel panorama natatorio nazionale e internazionale, capace di brillare in diverse specialità, tra cui dorso, farfalla, misti e stile libero.

Thomas Ceccon

Ascesa fulminea e successi internazionali

La sua ascesa è fulminea e inizia alla fine degli anni 2010.

Già in giovane età si distingue nelle categorie giovanili, conquistando l'oro nei 50 stile libero alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires 2018.

Nel 2019, ai Mondiali giovanili, ottiene l'oro nei 100 dorso, preannunciando il suo futuro da protagonista nel nuoto internazionale.

L'esplosione definitiva arriva nel 2021, con la partecipazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (si sono svolti l'anno dopo a causa della pandemia di Covid-19), dove conquista due medaglie di bronzo nelle staffette 4x100 stile libero e 4x100 misti.

Un 2022 da incorniciare: record del mondo e titolo iridato

Il 2022 è l'anno della consacrazione per Thoma Ceccon.

Ai Mondiali di Budapest sbaraglia la concorrenza nei 100 metri dorso, stabilendo il nuovo record del mondo con un tempo di 51"60, cancellando il primato che resisteva da ben sei anni.

Nella stessa manifestazione conquista l'oro anche nella 4x100 mista (la staffetta italiana qui eguaglia il record europeo); Thomas porta a casa anche una medaglia di bronzo nella 4x100 stile libero. Sempre a Budapest fa registrare il record italiano nei 50 farfalla e nei 50 dorso.

Nell'agosto dello stesso anno conquista ben sei medaglie durante gli europei di Roma.

Gli anni 2023-2024

Il 2023 inizia con la partecipazione ai mondiali di Fukuoka. Ceccon sale sul gradino più alto del podio nei 50 metri farfalla, facendo peraltro siglare il nuovo record italiano con il crono di 22"68. Non riesce invece, da detentore del record del mondo, a confermare l'oro nei 100 metri dorso vinto l'anno precedente in Ungheria; è secondo, dietro l'americano Ryan Murphy. Per lui arriva un altro argento dalla staffetta 4x100 stile libero.

Conclude l'anno agli europei in vasca corta di Otopeni (in Romania) con un oro (4x50 metri misti) ed un argento (4x50 stile libero) nelle staffette; bisogna tuttavia registrare anche due squalifiche nelle semifinali di entrambe le gare individuali cui aveva deciso di partecipare, i 100 ed i 200 misti.

Il 2024 è l'anno delle Olimpiadi di Parigi: Ceccon è atteso come uno dei principali protagonisti a livello mondiale.

Vita privata e curiosità

Ceccon si contraddistingue per la sua ecletticità, dimostrando grande abilità in tutte le specialità del nuoto.

La sua forza fisica, unita alla tecnica sopraffina e alla tenacia in gara, lo rendono un vero e proprio motore in acqua.

Oltre ai successi sportivi, Ceccon è un ragazzo solare e con i piedi ben piantati a terra.

Ama trascorrere il tempo libero con la famiglia e gli amici, coltivando passioni come il calcio e il videogiochi.

Con il suo talento cristallino, la dedizione al lavoro e la mentalità vincente, Thomas Ceccon è destinato a scrivere pagine importanti nel panorama natatorio internazionale portando alta la bandiera tricolore.

Thomas iniziò a nuotare grazie ai genitori Gioia e Loris Ceccon, facendogli seguire le orme del fratello maggiore Efrem.

È allenato da Alberto Burlina, uno dei tecnici più rinomati in Italia.

È soprannominato "Lo Squalo" per la sua velocità e la sua grinta in gara.

È alto 1 metro e 97 cm; pesa 89 chili circa.