Biografia

PinkPantheress è una giovanissima artista che rappresenta un nuovo modo di scrivere musica, ma soprattutto di farsi conoscere grazie a piattaforme come TikTok. Salita alla ribalta durante il periodo della pandemia in particolare con il singolo Just for me, PinkPantheress è stata scelta dal pubblico per il sondaggio della BBC Sound of 2022.

Scopriamo di più su questa cantante fuori dagli schemi.

PinkPantheress

Gioventù ed esordi musicali

Il suo vero nome è Vicky Beverly Walker: nasce il 19 aprile 2001 nella città di Bath, una località conosciuta per i resti romani nella parte meridionale dell'Inghilterra. Il padre è un cittadino inglese che lavora a livello accademico, mentre la madre di origine keniane opera nel terzo settore.

Poco dopo la sua nascita si sposta con la famiglia nella contea di Kent, dove trascorre gli anni formativi.

Già a partire dalla giovane età, la bambina viene incoraggiata a coltivare un'evidente passione per la musica, prendendo lezioni di piano.

All'età di 12 anni si esibisce in una versione del brano Stand by me nell'ambito di un talent show organizzato dalla scuola che frequenta. Proprio durante la preadolescenza si avvicina a un genere che mixa rock e pop alternativo, diventando la voce principale di una band che realizza cover di gruppi come My Chemical Romance e Green Day. Assieme ai membri del gruppo si esibisce pubblicamente per la prima volta a un ballo scolastico.

Negli anni dell'adolescenza la ragazza dimostra una notevole intraprendenza, supportando la famiglia e al contempo diventando più indipendente.

Raggiunge quest'obiettivo lavorando presso la Co-op, un sistema di cooperative molto peculiare gestito dai consumatori.

PinkPantheress e il successo grazie a TikTok

Parallelamente agli studi superiori coltiva anche la passione per la scrittura di testi musicali. Spinta inizialmente dal desiderio di dare una mano a un amico, dedicandosi a quest'attività, inizia a comprendere il proprio talento e a svilupparlo gradualmente scrivendo testi personali.

A soli 16 anni sfrutta il programma dei sistemi operativi prodotti da Apple GarageBand per scrivere la versione strumentale di una canzone per il suo amico Mazz. In seguito utilizza lo stesso programma per registrare i suoi primi brani mentre si trova all'università.

Per dare maggiore concretezza al proprio percorso musicale, comincia a caricare canzoni originali firmate da lei sulla piattaforma SoundCloud, dove tuttavia riceve poca attenzione.

Grazie a una fortunata coincidenza e alla crescente diffusione del social network TikTok, un video caricato sul suo account personale riceve un notevole apprezzamento. L'artista, che nel frattempo inizia a farsi conoscere, comprende che la piattaforma può rappresentare l'occasione per arrivare a un pubblico molto più vasto.

Gli anni 2020

Nel dicembre del 2020 un piccolo estratto della sua canzone Just a waste diventa virale. Il mese successivo, sempre sul social network, il singolo Pain attira l'attenzione di moltissimi utenti, tanto da debuttare nella classifica inglese dei singoli al trentacinquesimo posto.

Il singolo che permette a PinkPantheress di sfondare e farsi definitivamente notare, tuttavia è Break it off, che dopo essere stato diffuso su TikTok viene pubblicato da due etichette discografiche, Parlophone Records ed Electra Records.

Nel febbraio del 2021 pubblica la canzone Passion, ma è con Just for me che PinkPantheress consolida il proprio status di influencer musicale.

Grazie alla popolarità del brano, che diventa il suo secondo singolo entrato in top 40 posizionandosi al ventisettesimo posto, riesce a ottenere gli stimoli necessari per rilasciare un video musicale che co-dirige.

Nell'autunno 2021 PinkPantheress annuncia la data d'uscita del suo album di debutto To Hell with it; qualche settimana più tardi debutta direttamente al ventesimo posto della classifica.

La consacrazione di PinkPantheress

La prestigiosa rivista Billboard, un vero e proprio punto di riferimento per quanto riguarda il mondo della musica, inserisce l'artista inglese nella lista dei 21 giovani sotto i 21 anni da tenere d'occhio per il futuro.

Grazie alla sua bella presenza, la casa di moda Marc Jacobs la sceglie per prestare il volto alla collezione Heaven.

Inoltre PinkPantheress partecipa al documentario breve di Spotify inserito nella serie Radar.

Dopo essersi affidata per molto tempo a TikTok per le proprie performance presentate al pubblico, nell'autunno del 2021 si esibisce dal vivo in tre date nella capitale inglese.

Nel gennaio dell'anno successivo viene proclamata vincitrice del sondaggio BBC Sound of 2022.

Dato che il rapper Central Cee ha utilizzato un campionamento del brano Just for me nella sua canzone Obsessed With You, la giovanissima artista risulta anche tra i candidati ai Brit Awards for Song of the Year.