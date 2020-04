Biografia • L'invenzione della bicicletta

Karl Drais - il cui nome completo era Karl Friedrich Christian Ludwig Freiherr Drais von Sauerbronn - fu un famoso intellettuale tedesco attivo nella prima metà dell'Ottocento, la cui invenzione più importante fu appunto la draisina, antenata della bicicletta.

Uomo molto colto, era spinto da profondi ideali democratici per questo non utilizzò mai il suo nome da nobile ed eliminò anche l'appellativo Von, che in tedesco indica una persona di alto lignaggio. Nato da padre giudice e madre nobile nel 1785, studiò architettura all'Università di Heidelber.

Svolse servizio civile come ufficiale della forestale, impiego che gli consentì di avere una pensione per la vita e quindi dedicarsi completamente alle sue invenzioni a partire dal 1810.

Progettò infatti diverse macchine, anzitutto una macchina da scrivere a tasti, un tritacarne, un estintore e un sottomarino dotato di periscopio.

La sua prima invenzione importante fu una "macchina per viaggiare" che presentò allo zar Alessandro I nel 1813. Egli ne fu entusiasta ma l'invenzione non ebbe il successo sperato.

La "macchina per correre" o draisina risale agli stessi anni ma ebbe molto più successo: è infatti considerata l'antenata della bicicletta senza pedali. Egli presentò l'invenzione prima in Germania, percorrendo una distanza di circa 28 km, ottenendo il brevetto dal Granduca di Baden Carlo II, che gli assegnò anche il titolo di Professore di Meccanica, puramente onorifico e senza riferimenti al mondo universitario.

Fu poi la volta della presentazione della draisina in Francia e infine in Inghilterra dove ottenne grande successo e venne chiamata hobby horse, ossia cavallo da divertimento. Continuò per il resto della sua vita a progettare nuovi oggetti per migliorare le condizioni di vita della popolazione e partecipò attivamente alle rivoluzioni del 48' in Europa per diffondere gli ideali della democrazia. Venne però fatto dichiarare malato di mente per le sue idee politiche e fatto internare. Morì in povertà nel 1851.