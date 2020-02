Le colleghe tenniste non vedono di buon occhio Maria Sharapova: oltre alla possibile invidia suscitata dalla sua immagine di bella, ricca e famosa, è nota per i suoi urli che risuonano sui campi da tennis ad ogni suo colpo: un particolare che infastidisce non poco le avversarie.

Ha sfruttato la sua straordinaria bellezza fisica firmando contratti milionari come protagonista di campagne pubblicitarie per diverse multinazionali. La russa ha anche promosso e inaugurato, nell'estate del 2006, una Fondazione intitolata a suo nome, sul modello di quelle promosse da Agassi e Federer , per occuparsi principalmente di lotta alla povertà e aiuto all'infanzia.

1 di 10

Frasi di Maria Sharapova

9 fotografie

Foto e immagini di Maria Sharapova

Video Maria Sharapova

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Tennis Agassi Federer Tenniste Serena Williams Tennisti Sport Maria Sharapova nelle opere letterarie Libri in lingua inglese

16 biografie

Nati lo stesso giorno di Maria Sharapova