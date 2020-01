Biografia

Jesus Pinto da Luz nasce il 15 gennaio del 1987 a Rio de Janeiro, in Brasile, figlio di un impiegato e di una parrucchiera.

Intraprende la carriera di modello fin da giovane, e già a diciotto anni firma il primo contratto con un'agenzia di moda: nel 2005, infatti, viene scritturato dalla "40 Graus Models di Sergio Mattos", che ha sede proprio a Rio, e con la quale lavorerà per tre anni.

Nel frattempo Jesus Luz studia recitazione presso la "Casa de Artes de Laranjeiras", un'accademia in cui vengono formati soprattutto attori di telenovelas, e entra nel cast di "As pegadoras" (in italiano, "Le peccatrici"), una serie in onda su Rede Globo. La fiction mette in scena le avventure sessuali di tre ragazze di vent'anni in cerca di provocazioni e erotismo spinto. In una delle scene, Jesus compare quasi nudo: il video della performance, negli anni successivi, diventerà un cult su Internet.

Il 16 dicembre del 2008 Luz posa per la rivista "W", in un servizio fotografico di Steven Klein, al fianco di Madonna: poco dopo, diversi magazine parlano di un flirt tra Jesus Luz e la popstar. Tali voci contribuiscono a rendere l'aitante brasiliano famoso a livello internazionale. Diventa, così, uno dei modelli più pagati al mondo dopo avere firmato un contratto con la Ford Models, in base al quale guadagna 135mila dollari per ogni servizio fotografico.

Nell'estate del 2009 esordisce nel corso della Settimana della Moda di Milano sulla passerella di Dolce e Gabbana, e, fotografato da Milan Vukmirovic, appare sulla copertina di "L'officiel hommes". Lavora per Intimissimi, Givenchy e Pepe Jeans, e insieme con David Gandy e Eva Herzigova fa da testimonial alla campagna pubblicitaria di Dolce e Gabbana liberamente ispirata al film di Luchino Visconti "Rocco e i suoi fratelli", posando davanti all'obiettivo di Steven Klein.