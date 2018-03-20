Jonathan Kashanian
Biografia
Jonathan Kashanian nasce il 15 gennaio del 1981 a Ramat Gan, una cittadina del Distretto di Tel Aviv in Israele. In realtà Jonathan non è il suo vero nome: esso è Yehonatan. Nipote di nonni originari dell'Uzbekistan e figlio di genitori ebrei iraniani, all'età di tre anni si trasferisce con la famiglia a Milano. A diciannove anni, nel 2000, decide di intraprendere un viaggio in Oriente, vivendo in Thailandia, in Nepal, in India, nel Laos e in Cambogia.
Arrivai a Milano a tre anni e mezzo. I miei si trasferirono da Ramat Gan, una cittadina vicino Tel Aviv. Mio padre aveva intrapreso l'attività di commerciante di tappeti. Prima aveva combattuto nella guerra dei Sei giorni in Israele. Io nacqui per sbaglio, nel senso che mia madre aveva la spirale e non pensava di restare incinta. Appena nato, mio padre mi prese in braccio e alzandomi al cielo disse: "Ti chiamerò Yehonatan, che in ebraico significa Dio ha dato".
Tornato in Italia, dopo essersi diplomato come stilista, lavora tra showroom e sfilate, mantenendosi grazie alle lezioni private che impartisce e alla sua attività di calligrafo, in virtù della quale scrive a mano inviti per boutique di prestigio.
La fama e la notorietà
Nel 2004 è uno dei concorrenti della quinta edizione del "Grande Fratello", reality show in onda su Canale 5 di cui viene proclamato vincitore. Poco prima di uscire dalla casa del Grande Fratello da vincitore, scrive su di un muro un aforisma:
La felicità è nascosta ovunque, basta cercarla.
Successivamente è ospite di numerose trasmissioni e viene scelto come giurato di "Sei un mito - Questa notte è per te", programma di Canale 5 presentato da Teo Teocoli e Roberta Capua. Autore e presentatore di "Modeland", trasmissione dedicata alla moda e proposta da All Music tra il 2005 e il 2008, a partire dal 2006 è inviato de "La vita in diretta", in onda su Raiuno, per poi passare a "Festa italiana", sempre sulla prima rete Rai, e a "Mezzogiorno in famiglia", su Raidue.
La seconda metà degli anni 2000
Dal 2005 Jonathan Kashanian è nel cast, con Alvin, di "Verissimo", rotocalco rosa del sabato pomeriggio di Canale 5, condotto da Silvia Toffanin. Inizia come ospite fisso poi diventa in seguito inviato ed esperto di moda.
Dopo aver recitato al cinema nella commedia "2061 - Un anno eccezionale" (2007) , al fianco di Diego Abatantuono e Sabrina Impacciatore, per la regia di Carlo Vanzina, entra nel cast di "Markette". Abbandonato il ruolo di opinionista del programma di Piero Chiambretti su La7, passa su Italia 1, sempre al seguito del conduttore piemontese, per "Chiambretti Night". Qui Jonathan Kashanian suona il pianoforte gestendo gli intermezzi musicali del programma ed è inviato all'estero.
Nel 2009 è uno dei giurati - insieme con Raffaella Fico, Sofia Bruscoli, Alba Parietti e Thais Wiggers - della finale italiana di "The Look of the Year".
Curiosità
Jonathan è alto 1 metro e 85 centimetri e pesa 65 chilogrammi.
È presente sui principali social network, tra cui:
- Twitter, dal 2012, all'account jonathankash
- Instagram, all'indirizzo: instagram.com/jonathankash
Jonathan Kashanian negli anni 2010
L'anno seguente - siamo nel 2010 - torna al cinema con un cameo nella commedia di Paolo Costella "A Natale mi sposo". Nel frattempo continua a lavorare a "Verissimo", ma è anche docente di un corso di personal shopping. Partecipa inoltre come ospite a diversi programmi tv, tra cui "Caduta libera!", su Canale 5, e "Bring the Noise", su Italia 1.
A quattordici anni di distanza dalla vittoria del Grande Fratello è uno dei concorrenti dell'"edizione 2018 dell'Isola dei Famosi", reality show di Canale 5 in cui trova altri due "colleghi", anch'essi ex concorrenti del "Grande Fratello": Francesca Cipriani e Filippo Nardi.
Frasi di Jonathan Kashanian
Incontravo spesso Alda Merini e mi regalava le sue perle, come quando sbottava: “Sai perché le mosche non hanno mai un attimo di pace? Perché la merda è tanta”. Parlava sempre della morte e poi mi diceva: “Tu hai sbagliato epoca perché sei troppo elegante”.
Nei primi anni ’90 frequentavo la fiera di Senigallia a Milano. Era il mio periodo hippie, avevo capelli lunghissimi stile rasta e prendevo d’assalto le bancarelle comprando vecchie pellicce sintetiche, cappelli, borse con le frange. Mi mescolavo tra fricchettoni, punkabbestia e modelle. Era la nostra Woodstock, mancava solo Joan Baez, ma in compenso c’era Alda Merini.
Vorrei fare un format tv che chiamerei “La casa di Jonathan”, in cui tutto è improvvisato e gli ospiti sono i miei amici che mi vengono a trovare.
Tra i miei primi ricordi milanesi c'è la neve. Mi faceva strano indossare sciarpa e guanti, perché in Israele eravamo abituati a vivere per strada, sotto il sole. Sono cresciuto a Bande Nere, nella zona del quartiere ebraico. Ricordo le prime esplorazioni di Milano: questa è una città che cambia a tutte le ore.
Vorrei diventare padre, semmai anche ricorrendo alla pratica della “gestazione per altri” che purtroppo si può fare solo all’estero.
Arrivai a Milano a tre anni e mezzo. I miei si trasferirono da Ramat Gan, una cittadina vicino Tel Aviv. Mio padre aveva intrapreso l’attività di commerciante di tappeti. Prima aveva combattuto nella guerra dei Sei giorni in Israele. Io nacqui per sbaglio, nel senso che mia madre aveva la spirale e non pensava di restare incinta. Appena nato, mio padre mi prese in braccio e alzandomi al cielo disse: “Ti chiamerò Yehonatan, che in ebraico significa Dio ha dato”.
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Foto e immagini di Jonathan Kashanian
Video Jonathan Kashanian
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Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Jonathan Kashanian. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Jonathan Kashanian.
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