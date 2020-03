Biografia

Bianca Atzei nasce il giorno 8 marzo 1987 a Milano da genitori sardi. Studia canto sin da bambina (cresce ascoltando Mariah Carey e Whitney Houston, ma si appassiona anche a Sergio Endrigo, Patty Pravo e Luigi Tenco), e a diciassette anni si iscrive a un'accademia di musica, intraprendendo le prime esperienze in qualità di cantante: collabora alla realizzazione di sigle televisive e jingle pubblicitari.

I primi lavori importanti

Nel 2012 prova a partecipare al "Festival di Sanremo", nella sezione Giovani, ma il suo pezzo "La gelosia" non viene accettato. Il 3 agosto di quell'anno Bianca Atzei pubblica il singolo "L'amore vero", che ottiene un ottimo riscontro a livello radiofonico e su Internet: in breve tempo il video supera il milione di visualizzazioni su Youtube.

Non mancano, tuttavia, le polemiche: in molti, infatti, sostengono che il look di Bianca sia molto simile a quello di Nina Zilli, e che anche la canzone ricordi in molti passaggi il brano "L'inverno all'improvviso", della stessa Zilli.

Pochi mesi dopo esce "La gelosia", il singolo che era stato rifiutato a Sanremo e che vede duettare Bianca Atzei e Francesco Silvestre, cioè Kekko dei Modà: anche in questo caso, il video raggiunge numeri eccezionali su Youtube, toccando quota tre milioni di visualizzazioni.

Le collaborazioni e la crescita

Nel 2013 la cantante milanese collabora con Niccolò Agliardi, con il quale realizza "Fino in fondo", pezzo prodotto da Marco Barusso, e interpreta "La paura che ho di perderti", brano scritto per lei da Kekko Silvestre e che si avvale della presenza di Maurizio Solieri, chitarrista storico di Vasco Rossi.

In estate, Bianca Atzei prende parte al "Music Summer Festival", rassegna musicale trasmessa su Canale 5, dove arriva in finale. Poi, dopo un tour in Sardegna, da ottobre Bianca viene scelta per aprire i concerti della tournée autunnale dei Modà.

Nello stesso periodo, Gianni Morandi la vuole con sé per un duetto in "Gianni Morandi - Live in Arena", lo show che il cantante bolognese tiene all'Arena di Verona e che viene trasmesso su Canale 5 ottenendo ascolti eccellenti.

Successivamente, Bianca Atzei viene chiamata a interpretare la lead song della colonna sonora della fiction "Anna Karenina", in onda su Rai 1 e tratta dal romanzo omonimo di Lev Tolstoj: il brano si chiama "One day I'll fly away", ed è scritto dalla statunitense Randy Crawford; in passato, era già stato interpretato da Nicole Kidman con il personaggio di Satine in "Moulin Rouge!"(film del 2001 di Baz Luhrmann).

Finalmente a Sanremo

In seguito, Bianca continua ad accompagnare i Modà in tour, avendo - tra l'altro - l'opportunità di cantare allo Stadio "Olimpico" di Roma e allo Stadio "Meazza" di Milano, davanti a decine di migliaia di persone.

Il 14 dicembre del 2014 Carlo Conti, nel corso della trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 "L'Arena", annuncia che Bianca Atzei sarà una delle venti concorrenti che parteciperanno al Festival di Sanremo del 2015 nella categoria Big: sul palco dell'Ariston, l'artista milanese si esibirà con il brano "Il solo al mondo", scritto - ancora una volta - da Kekko Silvestre.

Torna al Festival di Sanremo 2017 con la canzone "Ora esisti solo tu". Nella penultima serata cantando la sua canzone si commuove vedendo in prima fila Max Biaggi, suo compagno nella vita.

Dopo la fine della relazione con il campione romano, Bianca Atzei all'inizio del 2018 è tra le protagoniste del reality show televisivo "L'isola dei famosi".