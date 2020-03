Biografia

Fabrizio Barca nasce l'8 marzo del 1954 a Torino, figlio dell'economista Luciano Barca, già partigiano, parlamentare e senatore del Partito Comunista Italiano e direttore dell'"Unità". Fabrizio si laurea in Scienze Statistiche e Demografiche a Roma, prima di ottenere all'Università di Cambridge un dottorato in Economia. Nel 1983 pubblica "Considerazioni sul calcolo del reddito d'impresa in condizioni di incertezza", e due anni dopo, insieme con Marco Magnani, "Nuove forme dell'accumulazione nell'industria italiana".

Diventato, quindi, economista, con particolare esperienza nelle politiche si sviluppo territoriale, insegna Finanza Aziendale, Politica Economica e Storia dell'Economia in diversi atenei: alla Bocconi di Milano ma anche a Modena, Siena, Parigi, Urbino, Parma e Roma. Dà alle stampe, nel 1993, "Allocazione e riallocazione della proprietà e del controllo delle imprese: ostacoli, intermediari, regole": nei suoi numerosi saggi si occupa di piccole e medie imprese, teoria d'impresa, storia del capitalismo, corporate governance e politiche regionali, come in "On corporate governante in Italy: issue, facts and agenda", e "Imprese in cerca di padrone: proprietà e controllo nel capitalismo italiano", pubblicati entrambi nel 1996.

Dopo aver curato una "Storia del capitalismo italiano: dal dopoguerra a oggi" per CDE nel 1998, l'anno successivo Fabrizio Barca viene nominato Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana; nel 2005 ottiene una laurea honoris causa dall'Università di Parma in Economia Politica, in virtù del suoi meriti acquisiti nell'ambito dell'interpretazione e dell'analisi dello sviluppo economico del Paese e dell'evoluzione dell'apparato produttivo, e per il contributo fornito nella creazione del sistema operativo e istituzionale delle politiche di sviluppo territoriale.

Autore, nel 2006, di "Federalismo, equità, sviluppo: i risultati delle politiche pubbliche analizzati e misurati dai conti pubblici territoriali", edito da Il Mulino, Barca è visiting professor al Massachusetts Institute of Technology (più comunemente conosciuto come Mit) di Boston con incarichi di ricerca, e alla Stanford University.

Dopo aver scritto per Donzelli "Italia frenata: paradossi e lezioni della politica per lo sviluppo", Fabrizio Barca è presidente del Comitato delle politiche territoriali dell'Ocse (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), e per la Commissione Europea redige "An agenda for a reformed cohesion policy", rapporto indipendente relativo alle politiche di coesione. Già capo della Divisione ricerca di Bankitalia e, presso il ministero del Tesoro, capo del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo, dopo essere stato direttore generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze viene nominato, il 16 novembre 2011, ministro senza portafoglio con delega per la Coesione Territoriale per l'esecutivo di Mario Monti.