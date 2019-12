Biografia • Concentrazione a corde tese

La tennista statunitense Chris (Christine Marie) Evert nasce a Fort Lauderdal, Florida, il 21 dicembre 1954. Il suo nome è inserito nell'albo d'oro delle più grandi tenniste di ogni epoca più per i risultati conseguiti che per la qualità del gioco, oggettivamente poco spettacolare. Negli anni '80 seconda solo a Martina Navratilova in quanto a guadagni (quasi 9 milioni di dollari), Chris Evert nella sua carriera ha vinto tutto.

Ha vinto 157 tornei (un record assoluto), di cui 18 del Grande Slam in singolare. Sedici sono le finali perse e sebbene non fosse una giocatrice di fondo campo, Chris Evert ha nel suo carniere 3 titoli conquistati sull'erba di Wimbledon e 2 su quella australiana.

Praticamente imbattibile sulla terra rossa, Chris Evert gioca 9 finali del Roland Garros vincendo 7 volte; agli Internazionali d'Italia è indiscussa regina con 5 successi: 2 a Roma e 3 a Perugia.

Nel 1972 a Wimbledon, contro l'aborigena australiana Evonne Goolalong, gioca una semifinale definita "incontro del secolo" rimontando sull'australiana dal passivo di 3-6, 0-3, grazie alle smorzate eseguite sul rovescio della rivale.

La dote principale di Chris Evert era la straordinaria concentrazione: un suo errore gratuito negli scambi con l'avversaria costituiva un fatto eccezionale.

Nel 1974 gioca insieme al compagno dell'epoca, il campione connazionale Jimmy Connors, un torneo doppio misto a New York. La coppia arriva in finale senza però vincerla.

Nel 1985 la Womens Sports Foundation ha proclamato Chris Evert "la più grande atleta degli ultimi 25 anni". Dal 1983 al 1990 è stata la presidentessa della Women's International Tennis Association. Dal 1989, momento del suo ritiro, ha lavorato come commentatrice sportiva.

Alla fine del mese di giugno 2008 sposa Greg Norman, ex fuoriclasse del golf, in una cerimonia da sogno su una esclusiva spiaggia privata delle Bahamas.