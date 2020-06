Biografia • La ricerca della vita

Edoardo Agnelli nasce a New York il giorno 9 giugno 1954, primo dei due figli del grande industriale Gianni Agnelli, comproprietario e massimo dirigente della FIAT (la madre è Marella Caracciolo dei Principi di Castagneto). Edoardo completa i glstudi superiori presso il Liceo Classico "Massimo d'Azeglio" di Torino; successivamente studia nel Regno Unito frequentando l'Atlantic College e perfeziona il proprio percorso frequentando negli Stati Uniti l'Università di Princeton, dove consegue la Laurea in Lettere Moderne.

Il padre Gianni Agnelli lo vorrebbe come suo successore al vertice dell'azienda di famiglia, ma Edoardo rivela scarso interesse per i beni materiali, dedicando la maggior parte dei suoi interessi allo studio dei temi filosofici e spirituali.

A soli 22 anni polemizza sulla stampa con Margherita Hack, difendendo i valori dell'astrologia. Viaggi poi diverse volte in India dove incontra il santone Sathya Sai Baba; successivamente Edoardo Agnelli si reca a Teheran, in Iran, dove rimane colpito dalla figura mistica dell'Ayatollah Khomeini: si avvicina quindi all'Islam sciita; negli anni seguenti compirà ancora molti viaggi in Iran, così come in Kenya.

Nel 1990 a Malindi, all'età di 36 anni, la cronaca italiana (ma anche quella internazionale) puntano i riflettori sulla vicenda che vedono Edoardo Agnelli fermato dalle autorità per possesso di eroina: successivamente viene assolto.

Nelle sue rare interviste concesse ai giornali, sostiene di voler prendere le distanze dai valori del capitalismo e dichiara di volersi dedicare agli studi teologici. Non nasconde di simpatizzare per il marxismo-leninismo in chiave mistica, così come simpatizza per l'Iran sciita; secondo alcuni avrebbe addirittura cambiato il proprio nome per assumerne uno islamico.

Compare in pochissime occasioni pubbliche, perlopiù manifestazioni religiose o di il cui tema di protesta sia l'antinucleare. Il padre compie vari tentativi per inserire il figlio in qualcuna della attività connesse al grande gruppo aziendale di famiglia: Edoardo fa anche una breve esperienza come membro del Consiglio d'Amministrazione della Juventus; tuttavia questi tentativi non portano a nulla di definitivo.

La mattina del 15 novembre 2000 il corpo di Edoardo Agnelli viene trovato senza vita ai piedi di un viadotto autostradale dell'autostrada Torino-Savona, nei pressi di Fossano. La sua auto, una Fiat Croma, è parcheggiata a lato della carreggiata del viadotto con il motore ancora acceso. La magistratura conclude le sue indagini formulando l'ipotesi del suicidio.

La sua salma riposa a Villar Perosa, nella monumentale tomba della famiglia Agnelli

Lapo Elkann - che di Edoardo è nipote - l'ha definito un "insofferente che soffriva", uno che "non vedeva possibilità di una vita felice".