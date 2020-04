Biografia • Perfetto inglese, maestro d'arte drammatica

Sir Alec Guinness, uno degli attori più versatili sia sui palcoscenici teatrali sia sullo schermo, nasce a Londra il 2 aprile 1914. Malgrado venga scoraggiato dal frequentare le lezioni teatrali della scuola dal suo insegnante al collegio Pembroke Lodge, il suo ruolo del messaggero nel "Macbeth" interpretato alla scuola di Roborough a Eastbourne, riaccende la sua passione per la recitazione.

Terminati gli studi nel 1932, lavora per un'agenzia di pubblicità a Londra. Arriva al Fay Compton Studio of Dramatic Art nel 1933, che gli assegna una borsa si studio. Trova i corsi noiosi e lascia la scuola dopo sette mesi.

Nel 1934 Alec ottiene tre piccole parti in una compagnia melodrammatica chiamata "Queer Cargo". Successivamente reciterà l'Amleto in produzioni più importanti.

Prima di arruolarsi in Marina nel 1941 arriva a svolgere 34 ruoli in 23 diverse rappresentazioni.

Decide di tentare la carriera cinematografica e nel 1946 viene lanciato dal regista David Lean, il quale lo vorrà successivamente nelle memorabili pellicole di "Il ponte sul fiume Kwai", "Lawrence d'Arabia" e "Il dottor Zivago".

Si afferma come attore camaleontico capace di ritrarsi nei più differenti ruoli. Uno dei suoi più imoprtanti e famosi personaggi è quello, nel 1957, del colonnello Nicholson nel film "Il ponte sul fiume Kwai", per il quale vince un Oscar nel 1958. E' dello stesso anno la nomination all'Oscar per il film "La bocca della verità".

I suoi successi gli valgono il titolo di Sir, conferitogli sempre nel 1958 dalla regina Elisabetta.

Guinness non colpisce per la sua bellezza, ne perchè è un sex-symbol, é semplicemente un grande attore eclettico ed elegante, in perfetto stile inglese, flemmatico e sicuro di se; dopo i grandi successi sullo schermo, Guinness non abbandona il teatro.

Rimane nella storia del cinema, emblematica ed indimenticabile, l'interpretazione del personaggio Obi-WAN Kenobi, nella trilogia di George Lucas "Guerre Stellari" (1977), "L'Impero colpisce ancora" (1980) e "Il Ritorno dello Jedi" (1983).

Durante questi anni, nel 1980, riceve inoltre un Oscar alla carriera.

Dopo sei decenni di carriera, scompare il 5 agosto 2000 all'età di 86 anni, nell'ospedale King Edward VII, nel Galles.