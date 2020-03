Biografia • Un aiuto per tutti

Dionigi Tettamanzi nasce a Renate (Milano) il giorno 14 marzo 1934.

Nel 1982 è Consultore del Pontificio Consiglio per la Famiglia presso la Santa Sede; tre anni dopo è consultore del Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari; poi nel 1989 diviene consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede.

Viene eletto arcivescovo di Ancona-Osimo il giorno 1 luglio 1989 da papa Giovanni Paolo II e ordinato vescovo il 23 settembre dal cardinal Carlo Maria Martini, allora arcivescovo di Milano.

Lascia l'arcidiocesi di Ancona-Osimo il 14 marzo 1991, quando viene nominato Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana.

Alla conclusione del mandato, viene eletto arcivescovo di Genova (20 aprile 1995); pochi giorni dopo, il 25 maggio, è inoltre nominato vice-presidente della Conferenza Episcopale Italiana per il quinquennio 1995-2000.

Il 21 febbraio 1998 viene proclamato cardinale del titolo dei Santi Ambrogio e Carlo da papa Giovanni Paolo II.

Il giorno 11 luglio 2002 Dionigi Tettamanzi viene eletto arcivescovo di Milano e prende possesso dell'arcidiocesi il 14 settembre 2002.

Il cardinale Tettamanzi è membro - effettivo oppure onorario - della Congregazione per le Chiese Orientali, della Congregazione per il Clero, della Congregazione dei Seminari e degli Istituti di Studi, della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede e del Consiglio dei Cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede, della Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino; è infine Presidente dell'Istituto Toniolo.

Il 20 marzo 2008 promulga il nuovo lezionario ambrosiano. Alla fine dello stesso anno costituisce un "Fondo famiglia-lavoro" per dare aiuto a chi, di fronte alla crisi economica del periodo, sta perdendo il posto di lavoro; il fondo da lui promosso mette a disposizione un milione di euro, presi dall'otto per mille destinato per opere di carità.

Il 15 marzo 2009, al superamento del settantacinquesimo anno di età, ha presentato a Papa Benedetto XVI, in base alle regole ecclesiali, le dimissioni dalla guida della diocesi milanese. Il 9 aprile successivo è stato comunque confermato dalla Santa Sede per altri due anni alla guida dell'Arcidiocesi.

Il 12 ed il 13 marzo 2013 partecipa come cardinale elettore al conclave che elegge Papa Francesco. Un anno più tardi, al compimento dell'età di 80 anni (in base a quanto disposto dal motu proprio Ingravescentem Aetatem di papa Paolo VI del 1970), decadono tutti gli incarichi ricoperti nella Curia romana e con essi il diritto di entrare in conclave.

Già malato e in sedia a rotelle, il 25 marzo 2017 fa la sua ultima apparizione pubblica nel Duomo di Milano, in occasione della visita apostolica di papa Francesco. Muore il 5 agosto 2017 a Triuggio all'età di 83 anni, dove si era ritirato dopo la fine del mandato episcopale.

Pubblicazioni di Dionigi Tettamanzi

2009

- "La bellezza della fede con i giovani in ascolto della vita 2 o 3 giorni"

- "Di una cosa sola c'è bisogno. Lettera alle Sorelle di vita consacrata"

- "Non c'è futuro senza solidarietà. La crisi economica e l'aiuto della Chiesa"

- "Ricolmi dello Spirito. La vita nuova in Cristo"

- "Ricolmi dello Spirito. La vita nuova in Cristo. Catechesi"

- "La Sobrietà dimenticata"

2008

- "Alla ricerca dell'uomo interiore. I frammenti e l'intero. Incontro con gli amministratori locali"

- "Beato l'amministratore saggio e fedele... Incontro con i consiglieri per gli affari economici delle parrocchie e gli amministratori degli enti"

- "La città rinnovata dal dialogo. Discorso alla Città per la Vigilia di S. Ambrogio 2008"

- "Dio ha tanto amato il mondo. Lettera di Natale ai bambini. Con CD Audio"

- "Famiglia diventa anima del mondo!"

- "Fare spazio a Dio. Sui passi di Elisabetta della Trinità"

- "Il maestro è qui e ti chiama. Lettera alle sorelle di vita consacrata"

- "Maria, la Vergine dell'ascolto. Immagine della Chiesa e della famiglia nel cammino pastorale"

- "La povertà evangelica del presbitero al servizio della Chiesa"

- "Il sacerdozio comune dei fedeli. Riscopriamo un dono nascosto nel tesoro della Chiesa."

- "Se uno non rinasce dall'alto... Catechesi sul battesimo"

- "Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito. Lettera agli sposi in situazione di separazione, divorzio e nuova unione"

2007

- "L'uomo del cuore: anima e forza della città. Per una rinnovata responsabilità sociale. Discorso alla città per la vigilia di sant'Ambrogio"

- "Alle nostre sorgenti. La Chiesa ambrosiana pellegrina nella terra di Gesù"

- "L'alleanza tra scienza e sapienza. Discorsi all'Università"

- "Amore e matrimonio nella fede della Chiesa. Compendio dei principali testi del magistero dal Concilio Vaticano II a Benedetto XVI"

- "Angeli in famiglia. Lettera di Natale ai bambini. Con CD Audio"

- "La Chiesa risplende della luce di Cristo. Il mistero della Chiesa e i suoi ministeri nel pensiero di sant'Ambrogio"