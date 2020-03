Biografia • Giovani responsabilità

Franco Frattini nasce a Roma il giorno 14 marzo 1957. Studia nella capitale presso l'università La Sapienza dove consegue la laurea in Giurisprudenza a soli 22 anni.

Procuratore, avvocato dello Stato e magistrato del T.A.R. in Piemonte fino al 1986, è autore di numerosi articoli scientifici in materia di diritto processuale amministrativo, di contratti, di forniture e appalti pubblici.

Frattini è Consigliere giuridico del Vice-Presidente del Consiglio nel biennio 1990-1991, Consigliere giuridico del Ministro del Tesoro nel 1986; nello stesso anno diviene Consigliere di Stato, nominato per concorso pubblico. Nel 1992 è Consigliere giuridico del Presidente del Consiglio.

Nel 1996 si dimette dall'incarico di governo per candidarsi alle elezioni politiche con il Polo per le Libertà, nella lista di Forza Italia: dal 1996 e sino al 2004 è quindi deputato al Parlamento Italiano. Negli anni precedenti ricopre la carica di Ministro per la Funzione Pubblica e per gli Affari Regionali (1995-1996, governo Dini), di Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 1994 e di Vice-Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 1993.

Dal 1998 fa parte del Comitato di Presidenza di Forza Italia. Dal 1997 al 2000 è Consigliere Comunale di Roma; negli anni che vanno dal 1996 al 2004 presiede il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

Dal mese di giugno 2001 e fino al novembre 2002, Franco Frattini è Ministro per la Funzione Pubblica e per il Coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. Dal 14 novembre 2002 e fino all'inizio dell'incarico europeo, è ministro degli Affari esteri del governo Berlusconi II, del quale era già componente in qualità di ministro della Funzione pubblica.

Ricopre poi il ruolo di Vice-Presidente della Commissione Europea e Commissario responsabile per il portafoglio Giustizia, Libertà e Sicurezza.

Nel 1999 insieme al prof. Andrea Manzella e al Prof. Lamberto Cardia, lavora al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) con l'incarico di collaborare alla nuova stesura della Carta federale dell'economia italiana sport agenzia.

Nel IV governo Berlusconi (dal mese di maggio 2008) torna a guidare il ministero degli Esteri.