Biografia • Nella dimensione storica dello Stato d'Israele

Lo scrittore e drammaturgo israeliano Abraham "Boolie" Yehoshua nasce a Gerusalemme il 19 dicembre 1936 in una famiglia d'origine sefardita. Il padre Yaakov Yehoshua è uno storico, i cui studi in vita hanno approfondito la storia di Gerusalemme; la madre, Malka Rosilio, è una donna giunta in Israele dal Marocco nel 1932.

Abraham Yehoshua dopo aver servito nell'esercito dal 1954 al 1957, studia alla scuola Tikhonaime e si laurea in Letteratura ebraica e Filosofia all'Università Ebraica di Gerusalemme. Ottiene in seguito incarichi come professore esterno presso le Università statunitensi Harvard di Chicago e Princeton.

Per quattro anni, nel periodo dal 1963 al 1967, vive a Parigi dove ha modo di insegnare. Qui ricopre anche l'incarico di Segretario Generale dell'Unione Mondiale degli Studenti Ebrei.

Dal punto di vista autorale esordisce scrivendo racconti e opere teatrali; il grande successo arriva però con i romanzi, tanto che dopo il 2000 è riconosciuto nel mondo come lo scrittore israeliano più noto.

Comincia a pubblicare le sue prime opere subito dopo aver concluso il servizio di leva militare; viene poi consacrato e considerato punta di diamante del Nuovo Movimento degli scrittori israeliani (in inglese "Israeli New Wave"). Il suo primo libro è una raccolta di racconti, "Mot Hazaken" (La morte del vecchio), e risale al 1962. Come figura di spicco della "Israeli New Wave", dal punto di vista letterario, contribuisce a spostare l'attenzione sull'individuo e sui rapporti interpersonali piuttosto che sui gruppi e sulle collettività.

Le opere di Yehoshua sono state tradotte in oltre venti lingue. In Italia è stato scoperto dalla Casa editrice Giuntina per poi essere pubblicato da Einaudi.

E' sposato con Rivka, psicanalista specializzata in psicologia clinica: vivono ad Haifa dove risiede anche l'università in cui lo scrittore e letterato lavora come professore di Letteratura comparata e Letteratura ebraica.

---

Romanzi di Abraham Yehoshua:

L'amante (Ha-Meahev) 1977

Un divorzio tardivo (Gerushim Meuharim) 1982

Cinque stagioni (Molcho) 1987

Tutti i racconti (Kol Ha-Sipurim) 1993

Ritorno dall'India (Ha Shiva Me-Hodu)1994

Il signor Mani (Mar Mani) 1990

Viaggio alla fine del millennio (Masah El Sof Ha-Elef) 1997

La sposa liberata (in realtà, La sposa liberatrice, Ha-Kala Ha-Meshachreret) 2001

Il responsabile delle risorse umane (Shlihuto shel ha-memune al mashave enosh) 2004

Fuoco amico (Esh yeddidotit) 2007

La scena perduta (Hessed sfaradì) 2011

Saggi:

Elogio della normalità 1991

Diario di una pace fredda (Articoli) 1996

Ebreo, israeliano, sionista: concetti da precisare 1996

Il potere terribile di una piccola colpa. Etica e letteratura 2000

Il labirinto dell'identità 2009

Opere teatrali [modifica]

Una notte di maggio (Layla Be-May) 1975

Possesso (Hafatzim) 1986

Bambini della notte (Tinokot Ha-Layla) 1992