Biografia • Disciplina ed esperienza

John Sidney McCain III nasce il giorno 29 agosto 1936 a Coco Solo, nella zona del Canale di Panama controllata degli Stati Uniti. Sia il nonno che il padre, John S. McCain Jr., vantavano una brillante carriera di ammiragli della Marina statunitense. Il nonno, John S. McCain Sr., era comandante dell'aviazione navale durante la battaglia di Okinawa nel 1945, mentre il padre era al comando delle forze armate durante la guerra del Vietnam.

John frequenta la scuola episcopale fino al 1954, poi entra all'Accademia navale di Annapolis. Consegue la laurea nel 1958; curioso come la sua bassa classificazione (895° su un totale di 900 allievi) seguisse le orme del padre del, anche loro non proprio eccellenti nei rispettivi corsi di studio.

Terminata l'accademia navale viene trasferito alla base aerea di Pensacola (Florida), dove inizia il proprio addestramento di pilota navale. Nonostante un incidente che vede il suo aereo cadere nella baia Corpus Christi, ottiene il brevetto per entrare nell'aviazione.

Nel 1965 John McCain sposa Carol Shepp, modella di Philadelphia, dalla quale adotta due figli (avuti dal precedente matrimonio), ha una figlia (nel 1966) e da cui si separerà nel 1980.

Durante la guerra in Vietnam il suo aereo viene abbattuto. E' il 26 ottobre 1967. McCain viene fatto prigioniero: detenuto per oltre cinque anni, torna in patria divenendo famoso a livello nazionale. In Vietnam era stato torturato, e non aveva ceduto.

Nel 1980 sposa Cindy Hensley (dalla quale avrà quattro figli) e con lei si trasferisce a Phoenix, nello stato dell'Arizona.

Dopo ventidue anni di carriera militare si dedica alla politica, ai cui meccanismi viene introdotto nel 1977, come rappresentante della Marina militare al senato. Nel 1982 viene eletto al Congresso dove sostiene l'amministrazione Reagan. Si candida poi per il senato per lo stato dell'Arizona e viene eletto nel 1986.

Nel 1999 pubblica il libro "Faith of My Fathers" che racconta la storia militare della sua famiglia e che include le proprie tragiche esperienze.

Repubblicano, forte conservatore, nel 2000 decide di mettersi in corsa per la presidenza. Viene però sconfitto da George W. Bush.

Torna in corsa per le elezioni del 2008; sebbene sia conservatore, agli occhi dell'opinione pubblica mostra una considerevole indipendenza: non è raro che i suoi voti si discostino dalle linee di partito.

Nel novembre del 2008 viene sconfitto da Barack Obama.

John McCain negli anni 2010

Nel 2012 non si ricandida alle primarie presidenziali, vinte dal conservatore Mitt Romney che decide di appoggiare da subito. Verrà tuttavia sconfitto anche lui da Obama.

Nel 2016, all'età di 80 anni, alle primarie repubblicane per le Presidenziali 2016, di fronte all'ascesa del miliardario Donald Trump come capolista per la nomina, prende posizione contro il magnate. McCain condivide le parole dell'ex candidato presidente 2012 Mitt Romney chiedendo di "non votare Trump" in quanto i suoi valori sono incompatibili col repubblicanesimo. Trump viene tuttavia eletto.

Nel luglio 2017 viene diagnosticato a John McCain un glioblastoma, un'aggressiva forma di tumore al cervello per la quale subisce un'operazione. Ancora convalescente non rinuncia a recarsi in senato per votare contro l'azione di Trump volta a cancellare il cosiddetto "Obamacare", la riforma voluta da Obama che ha rivoluzionato il sistema sanitario americano, dando maggiori diritti e tutele ai malati.

Colpito da un aggressivo tumore al cervello, muore il 25 agosto 2018 a Phoenix, in Arizona, all'età di 81 anni.