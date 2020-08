Biografia

Ellen Kessler (insieme alla sorella gemella Alice) nasce il 20 agosto 1936 a Nerchau, in Germania. Ballerine fin dall'infanzia (iniziano ad andare a scuola di danza quando hanno sei anni), in età adolescenziale intraprendono il programma per ragazzi del Teatro d'Opera di Lipsia: una volta diventate maggiorenni, però, scelgono di scappare dalla Germania Est.

Iniziano la carriera di ballerine a Duesseldorf, al Palladium; poi, tra il 1955 e il 1960 hanno la possibilità di esibirsi al Lido di Parigi insieme con il corpo di ballo delle Bluebell Girls di Margaret Kelly, senza disdegnare alcune apparizioni al cinema: recitano in "Solang'es huebsche Maedchen gibt", di Arthur Maria Rabenalt, "La garçonne", di Jacqueline Audry, e "Tabarin", di Richard Pottier (al fianco di Michel Piccoli).

Dopo avere rappresentato la Germania Ovest all'Eurofestival del 1959 con "Heute Abend wollen wir tanzen geh'n", classificandosi all'ottavo posto, all'inizio degli anni Sessanta si trasferiscono in Italia: nel Belpaese lavorano in diversi ambiti del mondo dello spettacolo, dal teatro al cinema, anche se il loro esordio avviene in televisione. È il 1961, infatti, quando Antonello Falqui, storico regista del piccolo schermo, le lancia nel programma "Giardino d'inverno", che può contare su un cast d'eccezione (l'orchestra diretta dal maestro Gorni Kramer, il Quartetto Cetra, Henri Salvador).

Alice ed Ellen Kessler si esibiscono sulle coreografie preparate da Don Lurio, e lanciano le canzoni "Concertino" (cover del brano omonimo del Quartetto Cetra del 1959) e "Pollo e champagne". Grazie al riscontro di pubblico e al successo conquistato, le Kessler vengono confermate dalla Rai, che nove mesi dopo lancia "Studio Uno": è questo lo show la cui sigla di apertura è la celeberrima "Da-da-un-pa". Il successo prosegue anche al cinema: dopo "Le bellissime gambe di Sabrina", di Camillo Matrocinque, è la volta de "La francese e l'amore", di Christian-Jaque, René Clair e Michel Boisrond, di "Rocco e le sorelle", di Giorgio Simonelli (con Memmo Carotenuto, Moira Orfei, Tiberio Murgia e Alberto Lupo) e di "Gli invasori", di Mario Bava.

Dopo essere apparse nel 1963 nel film "Sodom and Gomorrah", di Robert Aldrich, ed essere finite sulla copertina del magazine "Life", nel 1964 le gemelle Kessler entrano nel cast di "Biblioteca di Studio Uno", sempre per la regia di Antonello Falqui (nella puntata sull'Odissea interpretano le sirene), mentre l'anno successivo cantano "La notte è piccola", sigla di "Studio Uno", e appaiono sul grande schermo nel film di Dino Risi "I complessi".

Nel frattempo, tra il 1962 e il 1965 sono stati pubblicati i 45 giri "Champagne Twist / Leopardo blues", "Ciao a tutti / E la storia continuò", "Si vede / Il pesciolino d'oro", "La notte è piccola / Lasciati baciare col letkiss", "L'estate è corta / E' fiorito il limone", "Il giro / Sei baciabile". Nella seconda metà degli anni Sessanta le gemelle tedesche appaiono a "La prova del 9" e in "Canzonissima"; sono protagoniste, inoltre, di un carosello per una celebre marca di calze da donna, benché lo scandalo provocato dalle loro gambe faccia sì che la Rai imponga l'utilizzo di calze di nylon scure.

A livello musicale, incidono i 45 giri "Su e giù / Se non sono giovani", "Un amore come dico io / Tranquillamente senza di te", "Viola, violino e viola d'amore / Poco... poco", "Aufwiedesehen / Creep", "Star! / Willie-O" e "Quelli belli come noi / La sveglia del cuore". Tra il 1971 e il 1972 vengono dirette da Luciano Emmer in film tv come "Il piccolo lord", "La gardenia misteriosa", "Il bivio" e "Il furto del Raffaello".

Attrici in televisione, quindi, ma anche a teatro in commedie musicali di Garinei e Giovannini, nel 1974 Ellen e Alice lavorano a "Milleluci", con Mina e Raffaella Carrà, prima di posare, alla soglia dei quarant'anni, per l'edizione italiana di "Playboy". Dopo aver preso parte a "Palcoscenico", nel 1980, e a "Al Paradise", nel 1983, nella seconda metà degli anni Ottanta le gemelle Kessler tornano in Germania, stabilendosi a Monaco di Baviera, pur non disdegnando di tornare periodicamente in Italia per qualche apparizione tv: accade, per esempio, nel 1989 con "Una rotonda sul mare".

Nel 2004 le sorelle Kessler prendono parte a "Super Ciro", programma comico di Italia 1 al fianco di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, che ha come sigla "Quelli belli come noi". Tra il 2010 e il 2011, invece, le Kessler appaiono su Canale 5 nello show musicale "Io canto" e su Raiuno nel game "I soliti ignoti" (in cui Ellen è un'identità nascosta).

Nell'ottobre del 2011 sono protagoniste di "Dr Jekyll e Mr Hyde", musical tratto dal romanzo di Robert Louis Stevenson diretto da Giancarlo Sepe; in Germania, invece, recitano in un episodio della serie "Tatort", in onda su ARD, accanto a Ulrich Tukur.