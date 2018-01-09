Marina Ripa di Meana
Biografia • Ambiente, anticonformismo e temperamento
Marina Elide Punturieri nasce a Reggio Calabria il 21 ottobre 1941. Cresce in una famiglia borghese e dopo gli studi trascorsi nella sua città natale, inizia a lavorare come stilista aprendo un atelier di alta moda in Piazza di Spagna, a Roma. Nel 1961 sposa Alessandro Lante della Rovere, nella Chiesa di San Giovanni Battista dei Cavalieri di Rodi nel 1961; con Alessandro, uomo di antica famiglia ducale, ha una figlia, Lucrezia Lante della Rovere, che diverrà attrice teatrale, cinematografica e televisiva.
Negli anni '70 Marina è protagonista di una tormentata relazione sentimentale con il pittore Franco Angeli. Sull'esperienza scriverà un libro, "Cocaina a colazione" (2005), raccontando di essere arrivata a prostituirsi per poter riuscire ad acquistare la droga al suo amante.
L'ho amato di un amore folle. Così folle che, per procurargli la droga, ho fatto di tutto. Compreso prostituirmi.
Divorzia da Alessandro Lante della Rovere, ma continua a conservare ed utilizzare il cognome sia firmando opere autobiografiche, sia per le licenze collegate al settore della moda in cui opera. Smetterà di utilizzare il cognome quando sarà il Tribunale a proibirlo, su istanza dello stesso Lante della Rovere.
Intraprende una serie di relazioni sentimentali, non ultima quella con il giornalista Lino Jannuzzi, di cui dà conto nel best seller "I miei primi quarant'anni". Nel 1982 si sposa civilmente con Carlo Ripa di Meana, di famiglia marchionale; contrae poi matrimonio religioso vent'anni dopo, nel 2002.
Dalla fine degli anni '70 inizia sempre più spesso ad apparire in tv come opinionista in trasmissioni dove mette in risalto il carattere esuberante e la sua natura anticonformista; Marina Ripa di Meana appare spesso come personaggio sopra le righe: dibatte di politica, sui temi della natura, sulla tutela del paesaggio, sull'esaltazione del bello e soprattutto sulla della difesa degli animali.
Amica di intellettuali e scrittori come Alberto Moravia e Goffredo Parise, negli anni è poi divenuta sempre più libertaria fino a essere considerata da molti uno dei simboli della tv spazzatura. Forte di un bell'aspetto fisico, Marina non esita a farsi fotografare completamente nuda per campagne contro l'uso delle pellicce e come testimonial per la raccolta di fondi per la ricerca contro il cancro, male che per due volte affronta in prima persona superandolo.
Parise e Moravia erano curiosi dei miei amori, della vita che passava nel mio atelier di Piazza di Spagna, dei pettegolezzi sulle signore di Roma che vestivo. Vedevano in me, forse, l'intenditrice di vita.
Sono svariate le sue attività in campo professionale: ha scritto diversi libri, molti autobiografici, ma anche romanzi gialli e sentimentali, ha diretto il film "Cattive Ragazze" (1992). Sulla sua vita sono usciti due film: "I miei primi quarant'anni" di Carlo Vanzina (1987), film cult di grande successo, e "La più bella del reame" di Cesare Ferrario (1989).
Marina Ripa di Meana negli anni '90 e 2000
Nel 1990 Marina Ripa di Meana lancia e dirige per due anni il mensile "Elite", pubblicato dalla Newton&Compton Editore. Nel 1995 diviene Ambasciatrice in Italia dell'IFAW (International Fund for Animal Welfare - USA).
Negli anni '90 anima in Italia così come in altri paesi, campagne contro lo sterminio dei cuccioli delle foche, contro l'uso per moda e vanità delle pelli e delle pellicce, contro le corride, contro gli esperimenti nucleari francesi nell'atollo di Mururoa, contro lo sventramento del Pincio (2008), contro la chiusura dello storico Ospedale di San Giacomo nel cuore di Roma (2008), e per la prevenzione precoce dei tumori.
Tra i suoi amori vi sono quattro cani carlini: Risotto, Mela, Mango e Moka. Marina Ripa di Meana lancia in questi anni un proprio marchio con cui firma occhiali, porcellane e pellicce ecologiche.
Gli ultimi anni
Nel 2009 partecipa al reality show "La fattoria", condotto da Paola Perego. Nello stesso anno prende parte anche a una puntata della terza stagione della fiction I Cesaroni, trasmessa su Canale 5, in cui interpreta sé stessa.
Nel 2015 esordisce in veste di attrice teatrale nello spettacolo "Il Congresso degli Arguti". Malata di cancro dal 2002 si spegne nel pomeriggio del 5 gennaio 2018 a Roma, all'età di 76 anni.
Frasi di Marina Ripa di Meana
Non avevo mai letto Parise e avevo letto poco di Moravia, giusto i libri che a casa mia erano all’indice. Quelli un po’ pruriginosi. Parlare di letteratura, per me, sarebbe stato un totale imbarazzo. Ma loro dicevano che uno può essere ignorante, però intelligente. Solo che io li ascoltavo e mi sentivo solo cretina. Mamma me lo diceva sempre che ero cretina, che non leggevo, che non avevo voluto fare neanche il liceo.
Mario Schifano era stato arrestato per droga. Io stavo con Franco Angeli che mi pregò d’intercedere con Moravia. Aveva capito che gli stavo simpatica e lui era già potente e in odore di Nobel. Infatti, Moravia si mosse con un avvocato e Schifano fu scarcerato. Il giorno in cui venne a casa a parlare del da farsi, Moravia mi mise la mano sulla patta e mi disse: “Senti quanto è duro”. Mi misi e ridere e svicolai. Ero troppo innamorata di Angeli ed ero attratta solo da uomini belli e giovani. Avrò avuto 27 anni, lui 60: ai miei occhi era un vecchio signore.
Non avevo una lira, ma vivevo da miliardaria. Vivevo al Grand Hotel. Ero spesata dall’industriale Roberto Gancia, detto “Sgancia”. Si era innamorato di me ed era bello, alto, playboy. Erano tempi in cui gli uomini facevano ancora follie per le donne. Un giorno, ero nella villa sull’Appia dove avevo vissuto con Angeli, davo una colazione per gli amici, Gancia incluso, e fra argenti e cristalli, cercavo di fare charme. All’improvviso, piombò la proprietaria di casa urlando che c’erano affitti arretrati. Io credevo che l’affitto lo pagasse ancora Angeli, capisce? Allora, Gancia mi disse che dovevo trasferirmi al Grand Hotel. Traslocai con mia figlia Lucrezia, il cane Banana e il mio intero entourage, perché nel frattempo Gancia si era offerto di ristrutturare il mio atelier, perciò i vestiti li producevo e vendevo in hotel. Poi mi procurò un grosso contratto di Prêt-à-porter col Giappone, col quale mi sono comprata la villa che ho in Umbria.
Una volta, di fronte a un menu troppo raffinato, Parise chiese al cameriere un brodo col pane secco. Era un pauperista, aveva case ovunque, ma lodava la povertà.
Elsa Morante, prima moglie di Moravia, la prima volta che mi vide, esclamò: “Tutta qui questa gran bellezza!”. Un’altra, urlò che andavo solo su giornalacci. Era scorbutica, ma se la conoscevi era capace di poesia e di trasporto. Però sono stata più amica delle altre donne di Alberto: Dacia Maraini e Carmen Llera.
[Su Franco Angeli] L’ho amato di un amore folle. Così folle che, per procurargli la droga, ho fatto di tutto. Compreso prostituirmi.
Parise e Moravia erano curiosi dei miei amori, della vita che passava nel mio atelier di Piazza di Spagna, dei pettegolezzi sulle signore di Roma che vestivo. Vedevano in me, forse, l’intenditrice di vita.
Ogni tanto, uscivo di casa con un occhio nero. Una volta, quasi [Franco Angeli] mi strangolò. Rimasi senza voce per una settimana. E un giorno, a tavola, ci stavamo picchiando davanti a Carmelo Bene, impassibile. Continuavo a ripetere “Carmelo, fai qualcosa”. E lui niente. Finché, si alzò e mi rovesciò in testa il piatto di uova che stava mangiando
Eravamo a Cortina a colazione al Posta. Il principe Lilio Ruspoli era al tavolo vicino. Carmelo Bene gli diede del fascista. Al che, Lilio, lo sfidò a duello.
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Foto e immagini di Marina Ripa di Meana
Commenti
una persona con un suberbo cervello che ha potuto usufruire di una bellezza primaverile romana
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