Biografia

Iris Apfel nasce il 29 agosto del 1921 a New York, nel quartiere di Astoria. Il suo vero nome è Iris Barrel. E' figlia di Samuel Barrel e di Sadye, una donna di origini russe che possiede una boutique: entrambi i suoi genitori sono ebrei. Iris si iscrive all'Università di New York dove studia storia, per poi cominciare a lavorare in virtù di una collaborazione con "Women's Wear Daily", all'epoca ritenuta una sorta di Bibbia della moda; nel frattempo è impegnata anche ad assistere l'illustratore Robert Goodman.

Nel 1948 si unisce in matrimonio con Carl Apfel, con cui avvia un'industria tessile un paio di anni più tardi: è la Old Wild Weavers, emblema di un sodalizio che non è solo lavorativo ma anche artistico. Dal marito assume il cognome con cui diventerà poi famosa.

Nei decenni successivi Iris Apfel lavora in qualità di interior designer; è lei a occuparsi della progettazione degli interni della Casa Bianca per molti Presidenti degli Stati Uniti; tra questi ricordiamo le presidenze di Truman, di Eisenhower, di Kennedy, di Johnson, di Nixon, di Ford, di Carter, di Reagan e di Clinton.

Iris Apfel

Iris Apfel negli anni '90 e 2000

Nel 1992, intanto, la Old Wild Weavers chiude, e Iris si ritira dall'attività lavorativa. Da sempre ritenuta un'icona della moda e dello stile sia dalla stampa americana che da quella internazionale, nel 2005 la Apfel si vede dedicare una mostra dal The Costume Institute, denominata "Rara Avis: The Irriverent Iris Apfel" e dedicata a tutti i suoi look.

L'esposizione in un primo momento viene ospitata dal Metropolitan Museum of Art di New York, ma in seguito diviene itinerante e allestita anche a West Palm Beach, presso il Norton Museum Art, e di nuovo a New York al Nassau County Museum of Art, prima di spostarsi nel Massachusetts, a Salem, dove viene proposta al Peaboy Essex Museum.

Gli anni 2010

Nel 2014 Iris Apfel è protagonista di un documentario realizzato da Albert Maysles e presentato in occasione del New York Film Festival: l'opera, intitolata "Iris", viene distribuita dalla Magnolia Pictures l'anno seguente.

Iris Apfel con il marito Carl

Il 1° agosto del 2015 rimane vedova, con la morte del marito Carl, dopo sessantasette anni di matrimonio. Nel 2016 diventa nota al pubblico di tutto il mondo in quanto protagonista di uno spot pubblicitario per l'auto Citroen DS3. Nello stesso anno riceve il Women Together Special Award of the Year in occasione del 12esimo Annual Women Together Gala organizzato agli Headquarters delle Nazioni Unite. A novembre del 2016 Iris Apfel ottiene, invece, il Women's Entrepreneurship Day Pioneer Award per il suo lavoro nel campo della moda. Tre anni più tardi, all'inizio del 2019, fa il giro del globo la notizia della firma di Iris Apfel per un contratto di modella con un'agenzia: a 96 anni diviene la modella più anziana al mondo.