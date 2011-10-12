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Art Clokey

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Biografia Animati dalla passione

Arthur "Art" Clokey è stato un pioniere nelle animazioni in argilla con la tecnica dello stop motion. Il suo primo esperimento risale al 1955 con il film intitolato "Gumbasia", realizzato presso l'Università della Southern California.

Per il progetto Gumbasia, Art Clokey e la moglie Ruth hanno inventato il personaggio Gumby. Da allora Gumby Pokey e il suo cavallo sono stati una presenza costante in televisione, apparendo in diverse serie a partire dall'"Howdy Doody Show" e poi con "The Adventures of Gumby".

Gumby trova rinnovata fama quando nel 1980 l'attore e comico americano Eddie Murphy ha fatto una parodia di Gumby, in una scenetta del noto programma "Saturday Night Live". Negli anni '90 esce poi "Gumby: The Movie", scatenando un grande interesse.

La seconda produzione più famosa di Art Clokey è il duo Davey e Goliath, finanziato dalla Chiesa Luterana in America. In onore del suo contributo all'animazione d'argilla e per celebrare il 90° anniversario della nascita di Art Clokey, il motore di ricerca Google gli dedica in tutto il mondo un doodle (un logo grafico e animato, dedicato) il 12 ottobre 2011, basato proprio sui suoi personaggi animati.

Clokey nasce il 12 ottobre 1921 a Detroit (Michigan, Usa), come Arthur C. Farrington. All'età di nove anni, i suoi genitori divorziarono e lui rimane il suo padre, Charles Farrington. Questi muore tragicamente in un incidente d'auto e il piccolo Arthur va a vivere con la madre in California; qui il suo patrigno non dimostra interesse nell'allevarlo, così il piccolo viene mandato in un orfanotrofio.

All'età di dodici anni viene adottato da Joseph W. Clokey, un compositore di musica classica e organista che insegna musica al Pomona College di Claremont, in California. Il nuovo padre istruisce Arthur nella pittura, nel disegno e nella realizzazione di film. Con lui viaggia in Canada e in Messico. Il nome Gumby, deriva dalle sue esperienze infantili, trascorse durante le visite d'estate alla fattoria del nonno, quando si divertiva a giocare con una miscela di argilla e fango, chiamata "gumbo".

Negli anni di scuole il giovane Clokey trova ispirazione e passione nelle spedizioni di scavo per la ricerca di fossili. In seguito decide di studiare geologia al Pomona College, prima di lasciare Pomona nel 1943 per unirsi alle forze armate durante la Seconda guerra mondiale. Consegue una laurea presso l'Università di Miami, nel 1948.

Il titolo del suo film "Gumbasia" del 1955 è un omaggio a "Fantasia" di Walt Disney.

Arte Clokey è morto nel sonno il giorno 8 gennaio 2010, all'età di 88 anni, nella sua casa di Los Osos, in California.

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