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Biografie

Roberto Giacobbo

Roberto Giacobbo

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Biografia

Roberto Giacobbo nasce il 12 ottobre del 1961 a Roma. Dopo avere trascorso l'infanzia e l'adolescenza in Veneto, nella città natale del padre (Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza), si laurea in Economia e Commercio.

Nel 1984 comincia a lavorare per Radio Dimensione Suono come autore radiofonico, mentre negli anni Novanta è autore di programmi televisivi come "Ciao Italia" e "Ciao Italia Estate", in onda su Raiuno.

La carriera televisiva

Sempre su Raiuno è autore di "Big!", trasmissione per ragazzi che si aggiudica anche un Telegatto. È anche dietro le quinte de "La cronaca in diretta", programma di Raidue che nel 1994 vince un Oscar TV del "Radiocorriere TV".

Dopo avere lavorato a "Giorno per giorno" e ad "Amici animali", su Rete 4, Roberto Giacobbo torna in Rai con "Il grande romanzo della Bibbia", trasmesso da Raiuno, e il programma radiofonico "Con voi sulla spiaggia", condotto su RaiRadio Due da Paolo Bonolis.

Alla fine degli anni '90

Nel 1997 è uno degli autori di "Misteri", trasmissione presentata da Lorenza Foschini su Raitre, ma anche di "Numero Zero", di "Dario Fo - Un giullare alla corte del Nobel" e di "Speciale di Natale", sempre sulla terza rete Rai.

Nello stesso periodo, scrive con Riccardo Luna "Chi ha veramente costruito le piramidi e la sfinge", edito da Stampa Alternativa. Dopo avere curato tre speciali per Canale 5 intitolati "Pomeriggio di festa", Giacobbo scrive e interpreta uno spettacolo teatrale di natura comica, che porta in scena a Roma al Teatro Parioli e che viene trasmesso in radio da Rds.

Torna, quindi, a scrivere a quattro mani con Riccardo Luna: nel 1998 pubblica "Il libro degli strafatti 1998. Le cento notizie più divertenti dell'anno (e le dieci migliori barzellette)", con lo pseudonimo di Bob Jacob (mentre Luna usa il nome d'arte di Ricky Moon), e "Il segreto di Cheope. Alla ricerca del tesoro perduto delle piramidi". Entrambi i volumi sono editi da Newton & Compton.

Nella stagione televisiva 1998/99 Roberto Giacobbo lavora come caporedattore e autore a "L'emozione della vita", programma in onda su Rete4 realizzato in collaborazione con la BBC, la tv pubblica britannica. L'anno successivo si occupa, sempre su Rete4, de "La macchina del tempo", affidata alla conduzione di Alessandro Cecchi Paone, che nel 2000 ottiene sia il premio Oscar TV della Rai che il Telegatto.

Nello stesso periodo Giacobbo è in onda, in qualità di presentatore, su Telemontecarlo, di "Stargate - Linea di confine", trasmissione dedicata al mistero di cui è autore con Irene Bellini.

Gli anni 2000

Nella stagione 2001/2002 è regista di "Sportello Italia", proposto da Rai International, ed è autore di "Cominciamo bene", su Raitre. Nel frattempo prosegue la sua avventura con "Stargate - Linea di confine", su La7 (che ha preso il posto di Telemontecarlo), che si aggiudica per due volte il "Premio Internazionale della Tv Città di Trieste" nella sezione "Ricerca e Cultura".

Nel 2003 Giacobbo fa ritorno in Rai per condurre "Voyager", programma dedicato a misteri, storia e archeologia di cui è anche autore: la trasmissione, che ricorda "Stargate - Linea di confine" per le tematiche affrontate, va in onda su Raidue.

Nel 2005 scrive "Il segreto di Leonardo. Sulle tracce di Maria", edito da Rizzoli, mentre l'anno successivo per Giunti pubblica "Leonardo da Vinci. Grande genio" e "Le piramidi. Mistero e realtà". Per lo stesso editore scrive, tra il 2007 e il 2009, "Il ragionevole dubbio. Le risposte degli scienziati di fronte al mistero della vita oltre la vita" e "Atlante dei mondi perduti".

Ai vertici di Raidue

Nel 2009 viene nominato vicedirettore di Raidue con delega per i programmi per ragazzi e per i programmi di divulgazione; nello stesso periodo inizia a collaborare con Mondadori, con la quale pubblica "2012. La fine del mondo?" (opera dedicata alla profezia Maya sulla fine del mondo, prevista appunto per il 2012) e "Templari. Dov'è il tesoro?". Sempre per la casa di Segrate scrive "Aldilà. La vita continua? Un'indagine sorprendente", edito nel 2011, "Da dove veniamo? La storia che ci manca", edito nel 2012, e "Conosciamo davvero Gesù?", edito nel 2013.

Nel frattempo, Roberto Giacobbo diventa sempre più famoso come personaggio televisivo anche grazie all'imitazione che ne fa il comico Maurizio Crozza (con la parodia di "Voyager" il cui titolo viene storpiato in "Kazzenger", a indicare la presunta inaffidabilità delle teorie raccontate nel programma), al punto che nel 2013 egli viene invitato al "Festival di Sanremo" da Fabio Fazio per presentare sul palco Elio e le Storie Tese.

Nello stesso anno propone su Raidue il programma "Il verificatore", che si pone l'obiettivo di smascherare le bufale che vengono diffuse su Internet, trattando temi delicati come la morte di Michael Jackson e i misteri del Club Bilderberg, al centro di molte teorie del complottismo in tutto il mondo.

Nel 2014 pubblica per Mondadori il libro "La donna faraone" e compare nel film di Louis Nero "Il mistero di Dante", che vede nel cast anche i premi Oscar Franco Zeffirelli, Taylor Hackford e F. Murray Abraham.

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Lunedì 7 ottobre 2024 18:23:22

Freedom Sabato 5 Ottobre 2024: Ufo, Castello Montebello


In riferimento a ciò che ha dichiarato il Presidente C. U. N. (Centro Ufologico Nazionale) è certo che qui sulla Terra da molti anni vivono insieme a noi esseri di altri pianeti. Sono tra noi per aiutare l'umanità ad evolvere spiritualmente.
Vedi la Verità della testimonianza di Anne Givaudan, viaggiatrice astrale in contatto con extraterrestri.

Riguardo i "fenomeni di presenze" Orbs, che si manifestano in luoghi dove si sono svolte battaglie e guerre, non sono da studiare.
Ma si deve Pregare per queste anime, che dal limbo, vengano accolte nella Pace.
Grazie.
Maria
7 ottobre 2024

Da: Maria (Luisa) Gobbo
Giovedì 3 ottobre 2024 16:58:06

Antico Egitto


Roberto tu che sei esperto di Antico Egitto e amico del meraviglioso Zahi, mi sai dire se Alto Egitto è il Sud e Basso è il Delta? Le notizie che trovo sono discordanti!!! Grazie Odetta

Da: Odetta
Lunedì 26 agosto 2024 17:10:50

Rettifica messaggio Celestino V


Rettifica al mio messaggio precedente appena inviato:

Gesù insegnava la dottrina sacra della Reincarnazione e del karma, abolita infatti nel 553 Dopo Cristo, col II° concilio di Costantinopoli, per anatema dall' imperatore Giustiniano. (non Costantino).

A Verità di ciò, riguardo al cieco nato scritto nel Vangelo:
I discepoli chiesero a Gesù: " Rabbi,
chi ha peccato perché nascesse cieco, lui o i suoi genitori? "

Ma come fa un bambino nato già cieco ad aver peccato, se non riferito alla sua vita precedente?

I Vangeli sono stati manomessi.

Ma la Verità è come l'acqua, può scorrere anche nascosta per un po' sotto terra, ma poi sbuca fuori quando meno te lo aspetti.

Grazie.
Maria Luisa Gobbo
26 Agosto 2024

Da: Maria (Luisa) Gobbo
Lunedì 26 agosto 2024 16:51:07

Papa dimesso Celestino V


Caro Roberto Giacobbo, ho letto la lettera precedente del Dott. che si definisce massone.
Suggerisco caro Roberto Giacobbo di evidenziare quanto il Vaticano abbia da sempre fatto e fa del male tutt' ora a chiunque la pensi diversamente dai loro dogmi e mettendo in ombra il Vero Amore Kristico, Kyrie Eleison, la Sua Luce. Da secoli il Vaticano è omicida, vedi la tua puntata sui Catari e Templari sterminati, assassinati su ordine del papa, vedi i tuoi programmi Verità su Giordano Bruno... roghi e torture...
Ma proprio coloro che predicano a noi, come noi dobbiamo comportarci, questi preti, cardinali, vescovi, papi, hanno sempre fatto il contrario del Kristo. E sempre loro i religiosi, i Sacerdoti del Sinedrio che per non perdere il loro potere e le loro ricchezze, hanno messo in croce, l' Avatar Gesu.
È in corso una battaglia Spirituale tra la Luce e l' oscurità, tra Gesù e Satana. Tra il Kristo e l' anticristo di nuovo sulla terra. È dovere di ognuno denunciare l'inganno che la chiesa ci ha sempre tenuto nascosto: Gesù predicava la dottrina sacra della Reincarnazione e del karma, abolita infatti nel 553 Dopo Cristo, col II° concilio di Costantinopoli per anatema, dichiarato dall'imperatore Costantino.
Maria (Luisa) Gobbo
Gesù: " La Verità vi farà Liberi "

Da: Maria (Luisa) Gobbo
Lunedì 26 agosto 2024 14:53:09

Il figurante di papa Celestino V deve sfilare nel corteo della Perdonanza a L'Aquila


Gent. mo Professore,

lo seguo molto appassionatamente su Freedom nei suoi interessantissimi servizi culturali da molti anni (già da Voyager).

Anche ieri 25 agosto, Lei ha prrsentato brillantemente l'ambiente dove papa Celestino V fu tenuto prigioniero e dove morì nel 1296, e cioè il castello di Fumone dei Caetani. Lo visitai anch'io alcuni anni fa ed entrai anch'io nella cella del papa.

Purtroppo a L'Aquila nel corteo della "Perdonanza celestiniana" si commette ogni anno dal 1983 una grave offesa alla memoria del santo papa: il figurante del papa, che dovrebbe tenere in mano la copia della "Bulla Perdoni" redatta da Celestino, non viene ammesso né viene preso in considerazione, Dovrebbe essere lui a portare la "Bolla" e consegnarla al Vescovo davanti alla porta Santa! E invece profanamente è una "Dama della Bolla" a fare questo.

Lo scorso anno forzai la mano: vesito con gli abiti pontifici suoi tipici, ero al bordo del pubblico a cento metri dalla Basilica, in attesa che arrivasse il "corpo principale" del corteo per schierarmi dietro di questo, avevndo avuto l'autorizzazione dal Comitato della Perdonanza a farlo (certo non avevo dichiarato che avrei impersonato Celestino!). Ebbene, nel dubbio che io potessi commettere un "sacrilegio" entrando nel corteo, alcuni funzionari della DIGOS di L'Aquila m hanno prelevato forzatamente e trascinato via, denunciato e "bandito" da L'Aquila per 3 anni!

Un massone come me, iniziato nel GOI nel 1986 ed elevato a Maestro nel 1988, dotato di spirito Templare, non si lascia intimorire. Affronterò probabilmente il processo ma non mollerò nel proclamare che la presenza di Celestino nel corteo è un atto dovuto nel rispetto della memoria di un uomo "santo".

Grazie per la Sua cortese attenzione.

Dr. Giovanni Sergio, medico internista e geriatra, ex Aiuto geriatra in ASL ROMA2, pensionato (ho 71 anni)

329 -------

Da: Giovanni Sergio
Martedì 13 agosto 2024 14:36:36

Tutte le Piramidi del mondo sono state fatte col Laser


Nel mio messaggio del 12/08/2024 relativo all'oggetto Piramidi/Laser, devo fare una correzione importante.
Io credo nella Reincarnazione perché ERO CON GESÙ in quella vita. (mancava il "con")
Grazie.
Maria (Luisa) Gobbo 🕉 14/06/1961
13 Agosto 2024

Da: Maria (Luisa) Gobbo
Lunedì 12 agosto 2024 00:29:52

Tutte le piramidi del mondo sono state fatte con il Laser


Ciao caro Roberto Giacobbo.
Freedom 11 Agosto 2024 su Focus.
Tutte le Piramidi di cui hai parlato in questa puntata, sono state fatte col Laser. Esistono esseri avanzati tecnologicamente e spiritualmente, sono tra noi da sempre, e ci aiutano. Vengono dalla costellazione delle Pleiadi e sono Esseri Amorevoli.
In ogni era, questa attuale è l'era Acquariana, scendono sulla Terra per aiutare l'evoluzione spirituale dell'uomo.
Io credo nella reincarnazione perché ero Gesù in quella vita.

Consiglio:
tutti i libri di Anne Givaudan
cugina di
-Bernard Rouch ricercatore
spirituale della Verità.
-Yogarmonia. it/it/mario-attombri.
Mistico internazionale, Noale (Venezia)
Un caro saluto.
Maria (Luisa) Gobbo 🕉
Mogliano Veneto (TV)
14/06/1961

Da: Maria (Luisa) Gobbo
Venerdì 31 marzo 2023 09:12:34

Invito in Lunigiana, terra di misteri


Buongiorno Roberto
Spero di non disturbarla. Mi chiamo Davide Baroni, sono un ricercatore indipendente e uno scrittore. Ho già avuto rapporti con la rivista Voyager (un articolo su Mosè) e con la rivista Freedom (un articolo sui templari in Lunigiana).
Dopo aver conosciuto Giorgio Baietti a una conferenza e dopo aver visto il servizio riguardante il borgo di Altare, ho pensato di invitarla in Lunigiana, dove vivo e dove, a mio parere, potrebbe trovare nuovi spunti, per nuove puntate della Vostra trasmissione.

Perché fare una trasmissione in Lunigiana? (visto il numero di misteri c’è spazio anche per più di una puntata)
- Perché è una terra ricca di mistero;
- Perché da sempre è al centro della storia, basti vedere i ritrovamenti dei Neanderthal e delle misteriose statue stele;
- Perché è stata dimenticata, quindi è poco conosciuta dal pubblico, che vedrebbe un luogo tutto da scoprire;
- Perché la sua natura, i suoi castelli (in Italia è il luogo dove c’è la maggior concentrazione, grazie ai Malaspina) le sue pievi sono molto televisive.
Quali sono i misteri?
A uno di questi ho già accennato nelle righe precedenti: le misteriose statue stele. Nessuno ancora oggi ha trovato una risposta su cosa siano per davvero (Tea l’atto io vedo un legame con Gobekly Tepe)
Inoltre, dopo aver visto la puntata sul Sangue di Mantova, mi è venuto in mente che potreste fare una puntata anche su uno dei più grandi misteri della Cristianità: il Volto Santo di Lucca e il sangue di Cristo di Luni/Sarzana (la Lunigiana si trova tra queste sue città). Il Preziosissimo Sangue di Cristo è ora custodito nella chiesa di Sarzana.
La leggenda di Leobino riprende queste sue reliquie che sono arrivate assieme dalla Terra Santa e che sono legate a un misterioso personaggio biblico: Nicodemo.
Tra l’altro, si potrebbero far vedere anche il Cristo Nero di Bocca di Magra (in provincia di La Spezia) e il Volto Santo di Dobbiana, un borgo senza borgo, nel Comune di Filattiera (MS), con una Chiesa nascosta in un bosco.
Cosa dire poi di Dante. Il Boccaccio ha scritto, nella cosiddetta leggenda dei sette canti, che Dante ha ripreso a scrivere la Divina Commedia in Lunigiana su incitamento del marchese Moroello Malaspina, citato proprio nel canto XXIV della Commedia (il famoso Vapor di Val di Magra).
A Dante si potrebbe legare la confraternita dei Fedeli d’Amore e il mistero di Beatrice. I Fedeli d’Amore rappresentavano tutti i poeti del Dolce Stil Novo e anche Dante ne faceva parte. Uno dei capi era Guido Cavalcanti, amico di Dante, che per questioni politiche lo esilia. Cavalcanti verrà in Lunigiana e morirà a Sarzana.
In Lunigiana c’è anche uno dei primi stampatori al mondo Jacopo da Fivizzano… e molto altro ancora.
Tanti spunti che credo possano essere interessanti per future trasmissioni.
Mi farebbe piacere accompagnarla in questi luoghi per mostrarle quanto ho descritto. Resto a disposizione.

La ringrazio.

Cordialmente,
Davide Baroni

Da: Davide Baroni
Mercoledì 15 marzo 2023 14:46:38

Ci potreste aiutare?


Buon giorno, sono il parroco di Tonara piccolo paese della Sardegna centrale e cuore della Barbagia. Vi scrivo perché apprezzando il vostro programma, vi volevo invitare a conoscere la Storia di P. Michele Todde che ad Assisi nella rete clandestina organizzata dal vescovo della città salvò rifugiati, disertori, politici, gerarchi fascisti e più di 300 ebrei e nessuno di essi perì. Con le scuole e con Assisi stiamo lavorando alla ricostruzione della storia, e pensiamo che il vostro attento e valido programma potrebbe aiutarci in tale ricostruzione. Se interessati vi lascio il mio num di cell. 339-------. Grazie

Da: Michele
Martedì 31 gennaio 2023 13:25:45

Servizio Mummie di Ferentillo


Buongiorno Dr. Giacobbo,
non mi perdo in complimenti che sono ovviamente del tutto scontati.
Come geologo e appassionato di scienza in generale, seguo con vero interesse le Sue trasmissioni (ovunque le trovi).
Un appunto... nel servizio, peraltro molto interessante relativo alle mummie di Ferentillo, che peraltro ho visitato numerose volte, ho sentito dire (ahimè) che Ferentillo sarebbe in provincia di Perugia... mentre è in provincia di Terni!
Ora, data la forte rivalità fra le due città... beh volevo sottolineare solo questo.
Per il resto che dire... alla possima e buon lavoro.
Complimenti ancora
Geol. Sandro Franchi

Da: Sandro Franchi
Giovedì 18 agosto 2022 18:28:05

I misteri di Rennes le Chateau


A seguito del servizio di Roberto Giacobbo mi sono recato a Rennes le Chateau e ho constatato tutto quanto descritto nel suo bellissimo servizio. La cosa più importante e strana l'ho però constatata dopo la lettura di un romanzo storico da poco edito " A. D. 2013 L'ULTIMO MAESTRO SEGRETO", ovvero non mai sentito alcun commento da storici o pseudo tali sul misterioso castello che in effetti è stato ed è tuttora il cuore pulsante del piccolo paesino di Rennes. Come è possibile che in un paesino sperso sui monti francesi di pochissime anime non si parli mai di tale castello che è esattamente la prima costruzione importante che si vede recandosi in tale paesino? Nel romanzo in questione infatti si narra un legame storico e di personaggi realmente esistiti riguardanti tale castello e se ne da per giunta una spiegazione storica che mi stupisco che finora nessuno abbia mai preso in considerazione tenendo per giunta conto che vengono riportate date precise, nomi, cognomi, e moltissimi altri indizi reali al riguardo delle vicende misteriose passate per Rennes le Chateau ed il suo mistero castello che, guarda caso, risulta chiuso e disabitato da almeno 2 secoli per quanto da me appurato. A seguito di quanto sopra mi permetto di suggerire al Dott. Giacobbo di leggere il romanzo suddetto e poi di aggiornare la vera storia di Rennes e del castello in una nuova ed ancora più attraente e reale trasmissione. Cordialità. Vannja

Da: Vannja
Venerdì 6 maggio 2022 12:34:53

Richiesta di incontro


Gentilissimo prof. Giacobbo,
Amo il settore del mistero ed i misteri in generale. Mi piacerebbe incontrarla di persona, per chiederle come poter collaborare in questo settore. Un cordiale saluto.

Da: Simonearm
Lunedì 25 aprile 2022 18:33:01

Video-dossier abduction (Presentazione di Nick Pope)


Egr. redazione,
sono Raffaele Renna, già docente liceale, psicopedagogista, Mediatore familiare e Consulente di coppia, scrittore-saggista e ricercatore della percezione psico-neurologica (Canale youtube: DR. Raffaele Renna- PSICOLOGIA E SCIENZE MODERNE- ht t / w. ----- /channel/UCw5JFe3ljLVqoqqwY3lSgDw), con delle scoperte scientificamente riconosciute.
Seguo da decenni (e da ex scettico) il fenomeno UFO e soprattutto quello legato alle presunte abduction (circa duecento casi).
Ho realizzato e pubblicato due video-DOSSIER ABDUCTION, con presentazione di Nick Pope (ht t / w. ----- -- = rSQ2jX7-67w&t=1079s), concludendo che il fenomeno è reale e non ha nulla a che fare con malattie psichiche, come asseriva il compianto John Mack. Anzi, dall’indagine accurata (unica al mondo), risultano incredibilmente dei TRATTI PSICOLOGICI E CARATTERIALI COMUNI NEI PRESUNTI ADDOTTI, un aspetto che non lascia dubbi sulla veridicità del fenomeno, una volta appurato che trattasi di persone socialmente ben inserite, con occupazioni professionali di alta responsabilità, nonchè di cultura medio-alta.
Tra l’altro, ho pubblicato anche un video sulle ultime scoperte scientifiche riguardanti il tema della vita oltre la morte: (“LA VITA E LA COSCIENZA CONTINUANO DOPO LA MORTE - LA SCIENZA ORA NE HA LE PROVE” ht t / w. ----- -- = sCq60fi8s3o&t=14s).

Mi rendo dunque disponibile per eventuali approfondimenti e/o collaborazioni.
Con stima
Raffaele Renna
Cell. 340-------

Da: Dr. Raffaele Renna
Giovedì 31 marzo 2022 17:33:55

Suggerimento futuro servizio televisivo


Buongiorno Roberto,

Vorrei lasciare un suggerimento per un futuro servizio televisivo.
Visitando il museo storico del castello di Malcesine sono venuto a conoscenza di un' impresa da parte del regno di Venezia: GALEAS PER MONTES.

Ciro Wikipedia

Galeas per montes definisce (con una locuzione in latino) l'impresa di ingegneria militare, realizzata tra il dicembre 1438 e l'aprile 1439 dalla Repubblica di Venezia, che comportò lo spostamento di una flotta formata da galee, fregate e imbarcazioni varie dal mare Adriatico al lago di Garda, risalendo il fiume Adige fino a Rovereto e trasportando poi le navi via terra sino a Torbole, facendole infine arrivare alla parte settentrionale del lago. Il tratto più difficile del percorso fu di circa 20 km tra le montagne superando il piccolo passo San Giovanni. Tale operazione fu memorabile ed ebbe ampia risonanza in tutta Europa vista la sua eccezionalità e le difficoltà tecniche e logistiche superate.

Sarebbe bello vedere una ricostruzione storica (se non un film) su questo incredibile evento.

Saluti

Michele
Treviso

Da: Michele
Giovedì 31 marzo 2022 15:41:55

Intervista al signor Gianni Lutzu di Monti


Buongiorno.
abito a Bergamo e ho visto l'intervista al signor Gianni Lutzu di Monti, riguardante l'applicazione di unguento per malattie della pelle/ustioni.
Sarebbe possibile avere i contatti del signor Lutzu? Inutile dire che li chiedo per motivi di salute.
Il mio cellulare è 335 -------

Da: Giuseppina Testa
Martedì 22 marzo 2022 00:02:07

Castello di Bardi (PR)


Buonasera, è appena terminata la puntata di questa sera e vedendo il servizio sul castello di Montebello mi è tornata alla memoria una vicenda che mi è successa un po' di anni fa al castello di Bardi, in provincia di Parma.
Le scrivo perché mi piacerebbe vedere in una puntata di Freedom un servizio su questo luogo così magico e tenebroso.
Si dice che il castello sia infestato dallo spirito di Moroello, un cavaliere ferito in battaglia ma tornato vincitore, il quale al suo arrivo scoprì che la sua amata Soleste si tolse la vita credendolo morto; Moroello decise così di suicidarsi.
Nel 1995 venne scattata una foto in cui si può notare un'evidente sagoma di un uomo, con una ferita al braccio.
Dopo questa premessa vorrei raccontare la mia esperienza, risalente al mio primo anno di scuole medie. Andammo in gita al castello sotto la festa dei morti e il borgo era addobbato a tema. Durante il giro nel castello varie volte ci vennero raccontati eventi paranormali a cui alcune persone dicevano di aver partecipato, ma in particolare mi sconvolse quello che successe a me in prima persona. Durante la visita guidata, in fila per uno percorrevamo un corridoio esterno che portava alla torre principale; alla nostra destra vi erano in successione una porta e una finestra, così per tutto il corridoio. A un certo punto mi girai verso una finestra perché con la coda dell'occhio avevo intravisto qualcosa e vidi una mano di colore bianco bussare. Il fatto è che non solo vidi il movimento ma sentii benissimo il suono della mano sul vetro e non solamente io, ma anche una mia compagna di classe di fronte a me. Nel giro di un secondo ricordo che ci misimo a correre per raggiungere l'inizio della fila e la cosa ancora più strana è che tutto ciò è stato avvertito solamente da noi due; la classe intera non si accorse di niente.
Mi piacerebbe molto se potesse portare un servizio su questo castello e sapere se vi sono tante altre testimonianze, magari simili alla mia.

Da: Arianna
Domenica 20 marzo 2022 10:36:01

Buongiorno. Sarebbe bellissimo fare un servizio sul Museo Piana delle Orme di Latina. Grazie.

Da: Rocco Fragassi
Sabato 19 marzo 2022 22:31:37

Un vero senso alle puntate di freedom


Giacobbo se hai le palle parla delle scoperte del professor Corrado Malanga.

Da: Biagio
Martedì 22 febbraio 2022 12:28:19

Laereo italiano volante più vecchio d'Italia


Buongiorno Dott. Giacobb,
le faccio i complinenti per i bellissimi servizi che fate, io vi seguo ancora dai tempi di Voyager e vi scrivo per segnalarvi il più vecchio aereo italiano volante del quale mi onoro di esserne il pilota ufficiale il Caproni Ca100 I-ABMT che tra l'altro l'anno prossimo oltre a compiere 90 anni e stato invitato per i 100 anni dell Aeronautica mitare a Pratica di Mare.
Buona giornata.

Renato Cortelletti

P. s. allego un articoletto che scrissi per la rivista on line "Difesa Online" alcuni anni fa che racconta del fortissimo legame che mi lega a quel Caproncino.
ht t / w. -------. it/evi-------erano

Da: Renato Cortelletti
Lunedì 21 febbraio 2022 15:45:06

Ricerca ragazzo del 99 monte grappa


Buongiorno,
seguo con interesse la Vostra interessante trasmissione e mi complimento con Lei. Ho seguito con molto interesse la puntata del 14. 02. 2022 sul sagrario del Monte Grappa. All'entrata di uno dei cunicoli scavati nella roccia, sulla tenda, che Lei ha dovuto spostare per passare, ho notato una grande foto raffigurante 3 soldati in piedi e uno davanti coricato: con mia grande commozione ho visto in lui il fratello di mio nonno: Giolo Bonifacio di Emilio nato ad Ariano nel Polesine (RO) il 20. 09. 1899 e morto sul Piave il 26. 11. 1917 causa ferite riportate in combattimento e mai più tornato a casa. Vorrei chiedere cortesemente se possibile avere una copia della fotografia per identificare meglio il mio prozio. Da quando ho visto questa foto gigantesca il mio pensiero è costantemente li e mi auguro possiate aiutarmi. In attesa di Vostro cortese interessamento, Vi ringrazio in anticipo e auguri per la Vostra interessante trasmissione.
GIOROTTI ORIANA
VIA ------- N. 3
45019 TAGLIO DI PO (RO)
331-------

Da: Girotti Oriana
Martedì 8 febbraio 2022 20:22:12

Fans sfegatato


Buonasera mi chiamo Roberto Russo abito in Sicilia è precisamente a Licata (AG).
Sono un vostro ammiratore da sempre non perdo mai una vostra puntata siete un gruppo fantastico. Vi scrivo questa email per chiedervi se era possibile ricevere in regalo il vostro zaino con la scritta freedom, essendo un pilota amatoriale di droni mi piacerebbe avere lo zaino per trasportare il drone, ed avervi sempre vicino. Certi di un vostro riscontro vi auguro una buona serata.

Da: Russo Roberto
Martedì 8 febbraio 2022 19:46:11

Collezione di animali imbalsamati in Abruzzo


Salve, vorrei portare a conoscenza di un Museo in provincia di Chieti e precisamente a San Giovanni Teatino chiuso al pubblico purtroppo di animali e insetti provenienti da tutto il mondo veramente di notevole ricchezza. Tutti imbalsamati veramente bene e realistici e di una bellezza veramente unica. E un museo privato ma sicuramente con dei permessi sarà visitabile. Dispongo di foto e brevi filmati di tale luogo realizzati diversi anni fa con un telefono. Gli animali sono suddivisi per specie e provenienza.
Il pezzo forte e sicuramente un orso polare che occupa una stanza di enormi proporzioni e di leoni con cuccioli. Posso fornire qualche immagine se richiesto. Vale la pena realizzare delle riprese con la storia di chi ha voluto realizzarlo e il perché. Mi limito a questo. Mario Manzone.

Da: Mario Manzone
Martedì 8 febbraio 2022 12:26:09

Ossa


Caro Giacobbo seguo da sempre
Le sue trasmissioni (anche le repliche).
Vorrei informarla, visto l'argomento "ossa" di ieri sera, che a Milano esiste la chiesa di
San Bernardino alle ossa, risalente al medioevo che pare
Abbia dato ispirazione al re del
Portogallo Giuglielmo V per la
Costruzione della cappella visitata ieri sera.
Saluti

Da: Roberto Grilli
Giovedì 3 febbraio 2022 13:14:11

Richiesta/proposta audace


Salve dott. Roberto, mi presento: mi chiamo Maurizio D'Istria, sono originario di Torre del Greco, attualmente in pensione. Seguo da sempre con molto passione i suoi programmi (oggi Freedom) perché li trovo molto interessanti. A tal proposito mi viene da farle una domanda/proposta un po' particolare: che ne direbbe di fare una serie di programmi che narrano la "VERA" storia dell'unità d'Italia, ribadisco "vera", non quella che viene insegnata sui libri di storia che, come certamente saprà, è assolutamente e volutamente falsa?
Capisco perfettamente che sarebbe una cosa che stravolgerebbe alcuni "miti" e non solo, ma tentar non nuoce, magari anche cominciando, diciamo, da "lontano" e in modo "dolce". Ma non sto a dirle come eventualmente intraprendere questo percorso "spericolato" e "pericoloso", più delle grotte e degli anfratti da lei esplorati, perché saprebbe sapientemente come fare.
Mi perdoni se mi sono permesso di importunarla, la ringrazio della sua attenzione e spero in una sua cortese risposta, con grande stima, Maurizio.

Da: Maurizio D'Istria
Mercoledì 26 gennaio 2022 18:02:18

Buongiorno signor Giacobbo sono il pronipote di un pilota della Grande Guerra di Borso del Grappa, il paese dove voi avete soggiornato per girare Freedom a Cima Grappa, se le può far piacere vorrei spedirle un libro che racconta la storia militare di mio zio Matteo Fabbian. Se posso avere un recapito glielo spedisco volentieri.

Un saluto da Giuseppe Piazza.

Complimenti per la trasmissione Freedom.

Da: Giuseppe Piazza
Venerdì 14 gennaio 2022 10:43:44

Birre l'Abbazia fatta dai monaci in Sicilia


Io sono don Riccardo, il più giovane dei 12 monaci dell'Abbazia Benedettina di San Martino delle Scale (Pa). La nostra è una comunità di monaci giovane e accogliente. Una comunità che scandisce le proprie giornate con la preghiera e il lavoro, una comunità che produce cultura e itinerari di spiritualità all'ombra del chiostro guidati dalla regola di San Benedetto, una comunità che accoglie e ospita quanti vogliono conoscere e sperimentare il carisma monastico. Nel monastero una delle attività madri è la produzione della birra, una birra artigianale scura e bionda che non ha nulla da invidiare alla birra prodotta dai monasteri belgi e tedeschi; questa birra nasce in seguito alla vittoria di un concorso nazionale per homebrwers a Nembro nel 2011.
L'abbazia fu fondata secondo una tradizione da San Gregorio Magno, ma il primo dato storico certo risale al 1347 a opera di Angelo Sinisio, colui che coniò per la prima volta nel dizionario Declarus la parola Cassata, dolce tipico Siciliano.

Il minuscolo edificio che era stato costruito per pochi monaci è diventato un complesso amplissimo e pieno di splendide opere d’arte. Basta dare uno sguardo alla sontuosa Basilica con il coro ligneo del 1591-1597, al Chiostro classico del 1612, alla facciata monumentale del Marvuglia, e poi all’organo con le sue 3125 canne, e inoltre alle pitture e all’affresco di Pietro Novelli, ai quadri di Paolo De Matteis, del Paladino, dello Zoppo di Ganci, alle fontane del Marabitti, al gruppo marmoreo di San Martino, allo scalone monumentale in stile Pompeano, ai corali, ai paramenti sacri ecc.

Ogni visitatore rimane incantato dalla grandiosità e dalla bellezza del monastero. A dare voce a tutto i monaci, che ci vivono e vi aspettano!

PS. Aspetti un vostro riscontro, lascio anche il mio cell. 320-------.

Da: Don Riccardo Tumminello
Martedì 11 gennaio 2022 17:31:18

Visita a Terra del sole comune di Forlì


Le volevo chiedere se era interessato a visitare la nostra bellissima città medecia nata nel 1564 con il nome. Terra del sole comune di Forlì. Ci sono bellissime cose da visitare con una scala con progetto di Leonardo elicoidale. Stupenda e poi le case matte sempre delle stesse epoca, con ancora le mure ancora tutte intatte di tutte della cittadina. Grazie da parte mia consigliere della proloco di terra del sole.

Da: Fabbri Verter
Martedì 11 gennaio 2022 11:29:25

Buongiorno Dr. Giacobbo, le scrivo per farle i complimenti per il format 'Freedom, oltre il confine'. Le rubo qualche minuto presentandomi. Sono un documentarista di 37 anni e mi trovo spesso a godermi le vostre puntate e le trovo molto coinvolgenti. Avrei enorme piacere di collaborare con il vostro team apportando la mia esperienza nel settore. Come le accennavo sono un filmmaker completo, nasco come montatore, sono operatore, steadycam, pilota Apr ufficiale Enac e operatore subacqueo. Ho firmato la regia di diversi documentari per Geo, Kilimanghiaro, collaborato alla realizzazione di docufilm internazionali e spesso collaboro con la Rai per diversi programmi come service. Ho lavorato e lavoro tutt'ora con la PandatariaFilm, società documentaristica quarantennale, (lei la conoscerà poiché recentemente avete usato come scenografie le location del borgo di S. Polo in sabina). Avrei piacere di avere un Suo riscontro se interessato. Di seguito le allego il mio link a Linkedin con alcuni dei lavori svolti recentemente: -------. com/in/alessan-------82

Per contatto diretto
-------
334-------

Da: Alessandro Leligdowicz
Lunedì 10 gennaio 2022 21:51:21

Posso darti dritte dov'è nascosta l'arca dell'alleanza in attesa di una risposta distinti saluti

Da: Francesco
Sabato 8 gennaio 2022 20:08:42

Devo ringraziare tantissimo il dott. GIACOBBO che con le trasmissioni di Freedom mi ha regalato momenti veramente grandi di informazione e divertimento.
Oggi c'è bisogno di riqualificare la tv e renderla più informativa e scolare. Io a 75 anni con lui mi sento come ritornato alunno e pieno di voglia di sapere. Grazie e Buon Lavoro

Da: Franco G.
Martedì 4 gennaio 2022 17:49:25

Legame storico tra Rennes Le Chateau e Altare


Buona sera Sig. Giacobbo,
ricordo una sua vecchia bellissima trasmissione sui misteri di Rennes Le Chateau in Francia ed il paese di Altare in Italia. Ricordo inoltre che lei indagò anche su misteriosi episodi storici del tutto analoghi occorsi nei due suddetti paesi peraltro accaduti in un periodo storico quasi sovrapponibile. Mi è capitato di leggere un romanzo di recente pubblicazione: " A. D. 2013 L'ULTIMO MAESTRO SEGRETO" e molto curiosamente viene data una possibile spiegazione, anche se romanzata, agli eventi misteriosi che legano i due paesi ma non solo anche su quanto di inestimabile valore nascosto e poi casualmente rinvenuto in entrambi i luoghi. Mi piacerebbe molto sapere cosa ne pensa o meglio poter vedere una sua nuova trasmissione su quanto descritto nel libro suddetto, veramente curioso ed interessantissimo dal punto di vista storico. Grazie con tutta la mia stima. Vannja

Da: Giacomo
Sabato 1 gennaio 2022 16:10:56

Alla scoperta delle possibili origini sarde di Cristoforo Colombo


Gentile Roberto Giacobbo, suggerisco la realizzazione di una puntata alla scoperta delle possibili origini sarde di Cristoforo Colombo così come esposte dalla storica spagnola Marisa Azuara. Essendo una notizia storica così rivoluzionaria mi sono incuriosito e leggendo le sue ricerche nel libro: Chi era Cristoforo Combo devo dire che espone la sua tesi in modo convincente e argomentata. Il libro ricco di informazioni e conferme storico supporta la tesi del fatto che Cristoforo Colombo fosse nato a Oristano in Sardegna e non a Genova. In effetti non è stato mai dimostrato che Colombo nacque a Genova. L'appartenenza contesa genovese o spagnola verrebbe inoltre confermata che la Sardegna all'epoca era contesa dalla Catalogna e dalla repubblica di Genova. La tesi della Azuara dimostra che Colombo fosse di nobili origini, da parte di padre della famiglia De Sena (di origine genovese e sienese) e da parte di madre catalana originaria della famiglia Alagon erede del marchesato di Oristano ultimo baluardo dello stato giudicale sardo d'Arborea. La motivazione della variazione del cognome deriva dal fatto che la sua famiglia erede di diritto del regno sardo fosse stata, quindici anni prima di divenire ammiraglio bandita in Catalogna (ma non in Castiglia) per tradimento alla Corona. Significativo inoltre è il fatto che Colombo non scrisse mai in italiano ma solo in catalano e castigliano e che suo figlio fondò la città Oristan in Giamaica forse in onore a suo padre e comunque della sua famiglia. Il programma potrebbe realizzare servizi in Sardegna, a Genova, a Siena, a Xativa (Valencia) e perfino in Giamaica

Da: Matteo Fanni Canelles
Lunedì 27 dicembre 2021 16:38:49

Apprezzamento


Sono contento sig. Giacobbo di esprimerle la mia simpatia ed un elogio di come conduce e spiega bene. Non molti svolgono questo lavoro con la passione e dedizione che lei mette. i miei complimenti ele auguro ogni bene, ed un proficuo 2022. Micucci

Da: Domenico Micucci
Lunedì 22 novembre 2021 09:39:37

Miglio d'oro


Il miglio d'oro inizia dalla pietra miliare trovata presso l'ingresso degli scavi di ercolano e termina a torre del greco; quindi portici non c'entra con esso. Comunque e' apprezzabile cio' che afferma arbitraggio.

Da: Giuseppe Cozzolino
Venerdì 12 novembre 2021 20:12:35

Trasmissione Focus del 12/11/2021


Mi scuso per il disturbo, ma credo, avendo molta stima nei suoi confronti ed apprezzando molti suoi servizio, debba farle presente una piccola inesattezza storica, certamente non voluta, in merito alla stanza di attesa nella stazione di Torino da lei collocata nel 1860, cosa molto improbabile poiché la prima ferrovia storicamente in servizio fu quella della Napoli Portici costruita dai Borbone, ed infatti viene datata la creazione della sala nel 1864.
Credo che una corretta informazione possa allontanare tanti malintesi che non fanno altro che continuare a mantenere una divisione più che una unificazione storicamente riportata ma mai consolidata.
Penso che proprio da persone come lei, cultori della storia, come confermano le tante trasmissioni che offre ai telespettatori, una corretto ed attento racconto storico potrebbe fare tantissimo. A tal proposito la inviterei a visitare, anche se, purtroppo li curia colpevole o meno di chi avrebbe dovuto curarne la vetusta, troverà un ammasso scheletrico di quella che realmente fu la prima stazione ferroviaria costruita in Italia.
Credo che sarebbe un grande scoop da parte sua ed un sonoro scapaccione a chi ha distrutto un edificio storico del genere che non sarebbe stato un nostalgico ricordo, ma un arricchimento per l’Italia tutta.
La ringrazio per la possibile attenzione che mi vorrà concedere e spero non mi ritenga solo un nostalgico è squallido cittadino del solito sud nullafacente e lazzaro.. la ringrazio e le auguro un buon prosieguo del suo lavoro.
Lucio Grasso

Da: Grasso Lucio
Lunedì 8 novembre 2021 20:42:56

Antico Egitto


Caro Roberto buonasera, mi chiamo Teodoro Semeraro e vivo in Puglia per l'esattezza nella città di Brindisi, io spesso mi chiedo: esistono tombe o sepolcri al di fuori della così detta cintura di orione, che sulla terra e raffigurata dalle tre piramidi?, Perché secondo delle mie teorie e non sono uno studioso ma un'appassionato della storia dell'antico Egitto e delle precedenti dinastie in essa contenute, che vedendo e studiando la giografia del territorio nelle vicinanze del Nilo fonte di vita per gli antichi antichi abitanti dell'Egitto, io penso che sussistano ancora certezze che vi si trovano tombe di precedenti popoli precedenti ai faraoni e al loro tempo e alla costruzione delle piramidi stesse, io vorrei capire se sono mai stati fatti studi o sondaggi nei cosiddetti territori circostanti alla ricerca dell'inizio di tutta la storia dell'antico Egitto e dei suoi popoli, Grazie Anticipatamente Semeraro Teodoro.

Da: Teodoro Semeraro
Lunedì 8 novembre 2021 19:59:25

I giganti


Buonasera, ho visto la sua trasmissione sui giganti in Sardegna... c'è una persona che potrebbe dirle qualcosa sull'origine dei giganti... come riportato nella Bibbia (GENESI 6). Se le interessa, si tratta delle rivelazioni di Dio a Don Guido Bortoluzzi. sul peccato originale. Renato Vairoletti.

Da: Renato Vairoletti
Venerdì 22 ottobre 2021 16:30:17

L’Egitto il dono del Nilo


Carissimo Roberto, seguo da sempre le tue trasmissioni (scusa il tu confidenziale, ma per me sei come un caro amico) sono un’appassionata dell’Egitto e tre anni fa ho realizzato il mio sogno cioè quello di visitarlo ! Ora in questi luoghi meravigliosi tutto è fermo, il turismo è inestistente. Questa situazione provoca gravi difficoltà economiche alle persone che vivono solo di questo. Mi chiedevo se tu avessi qualche idea su come aiutare a far rivivere questo settore… io ho avuto la fortuna, durante il mio viaggio, di avere una guida fantastica che parlava benissimo la nostra lingua e che mi ha fatto amare ancora di più le meraviglie dell’Egitto ! Aspetto una tua risposta, e ti ringrazio anticipatamente. Cordiali saluti Anna Maria

Da: Castello Anna Maria
Mercoledì 20 ottobre 2021 10:05:15

Gentilissimo sono Isabella Moro collaboratrice per anni di Mons. Leuzzi.. in atto gemellaggio con Mosca e richiedono in primis uno sviluppo per il Teatro delle Marionette... a FIUGGI sono Presidente UNITRE e socio fondatore di Religions for Peace, Sapientia Mundi, Scelgo Europa segretario comunicazione. tel. 371. ------- avevo il suo cell. in occasione della Messa di Don Enzo quando lasciava Roma. Cordialmente Isabella Moro

Da: Isabella Moro
Martedì 12 ottobre 2021 11:10:36

Ricordo una ricerca ed una trasmissione di Roberto Giacobbo in cui si faceva un raffronto storico su eventi identici accaduti quasi in contemporanea fra Rennes Le Chateux in Francia ed Altare in Italia. Bene ho letto il libro in oggetto "A. D. 2013 L'ULTIMO MAESTRO SEGRETO" che spiega esattamente il perchè di simili accadimenti fra il paesino francese e quello italiano e per giunta quasi in contemporanea.

Da: Giacomo Vicentini
Sabato 25 settembre 2021 10:12:46

Sto vedendo la trasmissione sull'acqua spaziale.
sono concessionario di un brevetto di invenzione, esteso a europa e usa che, rivoluzionerà
il mondo di questo fondamentale elemento che, purtroppo, oggi, è nelle mani di una lobby molto potente e dannosa.
il mio numero di telefono è
347-------
www. -------. it

Da: Walter Villa
Sabato 11 settembre 2021 08:50:28

Freedom, considerazioni sul conduttore


Pur riconoscendo gli argomenti interessanti e le immagini al riguardo offerte dal programma 'Freedom', dico che il conduttore Giacobbo non incontra le mie simpatie: didascalico, pedantino, presenzislista, paternalista soprattutto con i cinoperatori ; anni fa comprai un suo libro, non ricordo il titolo: noioso e subito lasciato. Meglio P. Angela, ancora più gestuale, ma più (sempre secondo me), accettabile. Auguro comunque al Giacobbo sempre buoni risultati. Se volete gradisco breve risposta. - Tiziano Brambilla Milano.

Da: Tiziano M. Brambilla
Domenica 29 agosto 2021 23:37:26

Un sito da... scoprire


Sono una signora che e' vissuta in puglia da piccola. Vorrei segnalare un sito dedicato all'Arcangelo Michele. Nel paese di Cagnano Varano, in prov. di Foggia, esiste una grotta dedicata a lui. Mi piacerebbe che fosse trasmessa nel suo bellissimo programma. O magari ne e' a conoscenza. La ringrazio di cuore.
Saggese Bruna
Racconigi - Cn

Da: Saggese Bruna
Martedì 24 agosto 2021 00:36:40

Elogi


Caro Roberto, sono una signora di Borso del Grappa, un paese che si trova vicino a Bassano del Grappa, il suo paese natale. Voglio congratularmi con lei, un conduttore alquanto piacevole ad ascoltare, infatti non mi sono persa nessuna puntata di Freedom. Mio figlio di undici anni che sta studiando storia, ha trovato affascinanti le immagini, i luoghi, le spiegazioni e pure di aiuto. Grazie.
Torresan Sabrina

Da: Torresan Sabrina
Lunedì 23 agosto 2021 22:23:00

Carissimo signor Roberto sono una sua spettatrice, le scrivo per chiederle se può realizzare un sogno, mio figlio ha 21 anni (li compie domani) la segue da tantissimo tempo e nutre per lei un rispetto e un orgoglio fortissimo, la stima e ogni volta non perde una puntata di freedom, mi dice sempre che un suo sogno sarebbe poter accompagnarla in un suo viaggio.
Sarà mai possibile, io ci ho provato e comunque vada la ringrazio e le auguro una vita meravigliosa. Siamo veramente orgogliosi di lei.

Da: Carla Papacci
Lunedì 23 agosto 2021 12:26:10

Carissimo Roberto, mi chiamo Mattia Vadacca, ho 24anni, sono un appassionato di storia, esoterismo, natura, e di tutto ciò che ci circonda.
Sono un suo grandissimo fan guardo e riguardo Freedom all'infinito 😂😂😂 ma non mi dilungo.
Volevo solo dirvi quanto vi sono grato e rammentarvi la vostra bravura.
In oltre volevo confessarvi che il mio più grande sogno e che un giorno anche io possa lavorare con voi e fare parte della vostra equipe, sarebbe l'unica proposta che mi farebbe lasciare il mio attuale lavoro😂😂😂😂 siete bravissimi e vi auguro un buon lavoro, magari un giorno potrei davvero lavorare assieme a voi.

TFA 🌿🌿🌿

Da: Mattia Vadacca
Sabato 21 agosto 2021 13:07:04

I misteri del corpo umano


Sono stato operato, mi anno impiantato delle reti in carbonio che il mio corpo ha rigettato e da più di tre anni che sto lottando per sistemarle, ho interpellato vari primari e medici legali figurati che l'ultimo mi ha detto: geometra solo l'autopsia ci dirà dove anno sbagliato e mi ha raccomandato di fare i video a dimostrazione ho pure il tuo quando ti sto scrivendo questo messaggi. VUOI VERAMENTE SCOPRIRE I MISTERI DEL CORPO UMANO? contattami non te ne pentirai per quello che vedrai nei miei video

Da: Luigi Gaetano Cervini
Giovedì 19 agosto 2021 15:13:58

Freedom


Ciao Roberto,
Mi chiamo Federico, vivo a Genova, ho 6 anni e mezzo, quasi 7. Ti vedo sempre!!! Mi piace la macchinina che va dappertutto. Da grande mi piacerebbe fare come te che fai tanti viaggi belli! !
Se sei a Genova fammelo sapere che mi piacerebbe fare un giro con te!
Federico

Da: Federico
Lunedì 14 giugno 2021 17:06:42

Kroton


Seguo sempre con piacere tutte le tue "avventure". Vorrei che ritornassi a Crotone per raccontare le gesta di Faillo che capitanò l'unica nave magno greca nella battaglia di Salamina, raccontare che Crotone diede supporto logistico alle navi Veneziane e partecipò con una sua nave alla battaglia in cui si trovò su campo avverso un figlio di questa terra Ulug Alì detto Uccialì, passando per Milone e tanti altri personaggi che hanno reso questa città unica. Non voglio dilungarmi ma spero tanto che possiate tenere in considerazione quanto scritto. Grazie e continuate a "stupirci" con le vostre scoperte.

Da: Gennaro Bagnato
Domenica 6 giugno 2021 17:26:28

Tracce di una città perduta


Salve, in collaborazione con l' "Ulivo Vivo" di Pezze di Greco di Brindisi, sono state approfondito alcune notizie legate al nostro territorio.
Una serie di coincidenze piuttosto singolari hanno fatto emergere un'interessante storia che vede come protagonista una città scomparsa ubicata fra i confini peuceti, messapi e le colonie greche di Taranto.

Se mai l'argomento possa interessare è possibile visionare in dettaglio un documento video da inviare a un possibile recapito che gentilmente ci farete recapitare al seguente indirizzo mail:
-------
tel. 334-------.

In attesa di un gradito riscontro Donatello Grassi e
l'associazione "UlivoVivo"
porgono cordiali saluti

Da: Donatello
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