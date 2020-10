Biografia • Percussioni ed emozioni

Larry Mullen Jr nasce il 31 ottobre 1961 ad Artane, a Nord di Dublino. Comincia a suonare il pianoforte, ma si dimostra molto svogliato, così a 9 anni decide di prendere lezioni di batteria dal miglior maestro irlandese: Joe Bonnie, che però si accorge quasi subito che il piccolo Larry è completamente indifferente agli insegnamenti che il maestro cerca di trasmettergli, e il suo stile si forma da sé.

La prima batteria gli viene regalata dalla sorella Cecilia nel 1973, e le 17 sterline spese dalla ragazza sono tra i migliori investimenti mai fatti: Larry Jr si esercita continuamente prendendo esempio modelli come gli Slade, The Sweet e The Glitter Band.

Come gli altri componenti dei futuri U2, Larry Mullen Jr frequenta la Mount Temple School, e nel 1976 (quando ha appena 15 anni), in seguito a un volantino affisso da lui a una bacheca della scuola, si forma una band composta da Larry, Bono, Dave e Dick Evans (ovvero The Edge e il fratello, che in seguito abbandonerà il gruppo) e Adam Clayton.

Il gruppo prova per anni nella cucina di Larry Mullen (quando la band aveva ancora il nome di Feedback, che in seguito cambiò in The Hype). L'istinto e la straordinaria fluidità ritmica sono le sue caratteristiche vincenti. Larry Mullen Jr, il fondatore degli U2 è considerato la batteria più musicale del rock. Lo stile di Larry è anche caratterizzato dalla semplicità e dal carattere che riempie gli stadi quando si esibiscono gli U2. C'è sempre una dimensione drammatica nello stile di Larry, oltre che gli elementi tradizionali della musica irlandese, delle radici della melodia celtica e dello stile delle bande di cui ha fatto parte nella sua gioventù.

Larry Mullen è un batterista molto istintivo che come gli altri elementi degli U2 suona ciò che viene dal cuore. Larry non ha mai amato riempire le canzoni degli U2 con pezzi di batteria, ha sempre compreso l'importanza delle pause. Quando gli U2 hanno raggiunto il successo negli anni '80, Larry possedeva già una maturità di stile che smentiva la sua giovinezza. Ha un carattere chiuso e riservato, ed è il meno disponibile del gruppo a rilasciare interviste, nonostante abbia uno spiccato senso dell'umorismo e l'abitudine di giocare scherzi a chi lo circonda.

Tra le sue passioni vi sono la sua Harley Davidson, su cui ha percorso in solitaria 15.000 chilometri dello Zoo Tv Tour spostandosi di concerto in concerto, e - chi l'avrebbe mai detto? - il karaoke. Pur se tecnicamente ineccepibile, Larry è uno di quei musicisti che sembrano tradurre in note le loro emozioni e il loro istinto, come dimostra la sua ostinazione nel suonare nonostante la tendinite ai polsi che da anni lo accompagna, risolta solo grazie all'uso di particolari bacchette. La volontà di Larry di unire la tecnologia al lavoro su loop e sample ha mantenuto la band ai livelli più alti del rock.