Peter Jackson
Biografia • Girare nelle Terre di Mezzo
Peter Jackson, ossia come passare da perfetto Carneade ad uno dei registi più acclamati degli ultimi anni. Merito del fatto che ha saputo sintonizzarsi sulla rinascente moda per Tolkien, scrittore che ha conosciuto una nuova ribalta dopo i furori ideologici degli anni '70 (era stato bollato come autore di destra e quindi messo al bando da certe frange della società culturale e non). A pensarci bene, è nato prima l'uovo o la gallina? Ossia, è il nome di Tolkien che ha trascinato il film o viceversa? Forse il rilancio di Tolkien si deve, oltre naturalmente alla campagna di marketing attuata dalla casa produttrice del film, anche al regista stesso che, grazie alle sue capacità, ha trasversalmente contribuito all'affermazione dell'universo fantastico dello scrittore inglese. Pensiamo solo per un momento quale sarebbe stata la sorte editoriale de "Il signore degli anelli" se il film avesse fatto flop. C'è da scommettere che anche le vendite del romanzo ne avrebbero risentito.
Nato a Pukerua Bay (Nuova Zelanda) il 31 ottobre 1961, Peter Jackson è sempre stato un grande artigiano della cinepresa. Il primo lungometraggio realizzato dal simpatico quanto un po' pazzoide regista è "Bad taste", girato durante i fine settimana con alcuni amici tra il 1983 ed il 1987. Il film è una parodia splatter di fantascienza ed è sufficientemente divertente e strampalata da segnalarlo al pubblico. Pur realizzato senza mezzi, e con effetti speciali fatti in casa, "Bad taste" lancia il genio visionario di Jackson.
Il bello di tutto questo è che l'esperienza tecnica di Jackson, la stessa che lo porterà alla suprema responsabilità di domare un kolossal come "Il signore degli anelli", proviene da uno dei filoni più bistrattati della cinematografia, lo "splatter" appunto, un genere fortemente apprezzato soprattutto dagli adolescenti, meglio se americani (ma anche in Italia i ragazzini sembrano fare la fila davanti ai film che promettono di essere il più possibile di "serie b").
Nel 1989 Peter Jackson presenta il suo secondo film, "Splatters: gli schizzacervelli" in cui persegue il filone della parodia virando più decisamente sull'horror. Il suo intento non è certo quello di diventare un nuovo Dario Argento, nè quello di imitarlo ma, molto più prosaicamente, di divertire sommamente e di affrontare con occhio ironico un genere che può indurre al riso involontario anche in alcune delle sue produzioni serie. Una sorta di "smitizzazione", se vogliamo, la stessa che più tardi porterà al successo titoli come "Scream" (del maestro Wes Craven).
Nel 1992 è la volta di "Meet the Feebles", film di pupazzi animati che fa il verso, in chiave ancora a metà tra il tragico e l'horror, ai Muppets. Nel 1994 Jackson mette - per così dire - la testa a posto e si cimenta in una pellicola ambiziosa: "Creature del cielo", drammatico racconto che in pieni anni '50 segue le vicessitudini di due ragazze neozelandesi ancora adolescenti macchiatesi dell'omicidio della madre di una delle due, colpevole di ostacolare la loro amicizia (fra le attrici c'è Kate Winslet).
Ma, come si suol dire, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Jackson sente ancora il richiamo delle vecchie passioni e nel 1996 eccolo di nuovo nel suo elemento naturale con "Sospesi nel tempo", in cui mescola sapientemente i generi "pop" più diversi: dal grottesco, all'horror, al comico, con una spruzzatina di fumetto. La pellicola ottiene un buon riscontro ai botteghini, forse anche grazie alla presenza di una star riconosciuta, una garanzia del genere brillante come Michael J. Fox, ritornato per l'occasione sugli schermi.
Il filone delle parodie sembra ormai la strada segnata per il regista americano. Ma non si può insistere ancora con l'horror. Si butta allora, dopo gran rovello, sulla parodia dei documentari-verità, un qualcosa davvero mai sperimentato da nessuno. Il risultato è "Forgotten Silver", titolo che ha diviso la critica fra le più diverse valutazioni. La storia è quella di tale Colin McKenzie, regista neozelandese che - dice il finto documentario - inventò il sonoro ed il colore prima di morire dimenticato dal mondo. Incredibile ma vero, il demenziale "scherzo" di Jackson fa presa sul pubblico e in breve tutti credono alla storia di questo misterioso regista, che purtroppo rimane solo un personaggio di pura invenzione.
Nel 2001, dopo sette anni di preparazione e diciotto mesi di riprese, esce "La compagnia dell'anello" il primo capitolo della saga "Il signore degli anelli", immenso sforzo produttivo che si dice abbia prosciugato le energie di Jackson. Il materiale per i tre film è stato girato tutto prima dell'uscita del primo capitolo; a distanza di circa un anno l'uno dall'altro usciranno poi il secondo film "Le due torri" ed il terzo "Il ritorno del Re". L'ultimo capitolo della saga si è aggiudicato nel 2004 tutti gli 11 premi Oscar (prima di lui solo "Ben Hur" e "Titanic") per cui era candidato.
Negli anni seguenti porta al cinema la sua versione di "King Kong" (2005); seguono poi "District 9" (2009), "Amabili resti" (The Lovely Bones, 2009), "Le avventure di Tintin - Il segreto dell'Unicorno" (2011); dopo lunghi chiacchiericci arriva finalmente al cinema "Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato" (2012), primo film di una trilogia-prequel di Lord of the Rings, anch'essa basata sull'omonimo romanzo di Tolkien. Alla fine del 2013 esce il secondo capitolo "Lo Hobbit - La desolazione di Smaug".
Frasi di Peter Jackson
La Nuova Zelanda non è un piccolo paese, bensì un grande villaggio.
La differenza tra me i fan è che io sono l’unico fortunato ad aver fatto il film.
[Dicembre 2014, alla prima dell'ultimo film della trilogia "Lo Hobbit"]
Quando ne Il Signore Degli Anelli Grima Vermilinguo appare alle spalle di Saruman e lo pugnala, io andai da Christopher Lee per spiegargli cosa volevo che facesse esattamente. Iniziai così una lunga spiegazione, ma lui mi fermò dicendomi: "Peter, tu hai la minima idea del suono che emette una persona mentre viene pugnalata alle spalle? Perché io lo so bene", continuando a parlarmi della seconda guerra mondiale. Era stato nei servizi segreti britannici, e sembrava avere una conoscenza approfondita del tipo di rumore che fa un uomo mentre viene ucciso. Per questo motivo decisi di non insistere sull'argomento e gli feci fare come voleva.
#PeterJackson sul leggendario #ChristopherLee che oggi avrebbe compiuto gli anni ❤️
[Su Christopher Lee] Era un talento incredibile, conosceva molte lingue e aveva un'intelligenza che gli permetteva di spaziare dall'arte alla politica, dalla letteratura alla storia e alle scienze.
Sono cresciuto amando i film di Christopher Lee. Per la maggior parte della mia vita sono stato affascinato dagli iconici ruoli che non solo ha creato, ma ha contribuito a far crescere nel tempo. Ma a un certo punto, come per magia, Christopher Lee si è magicamente dissolto per lasciar spazio al mio amico Chris. E ho amato Chris ancor di più. Non ci sarà mai un altro Christopher Lee.
L'essere umano è al centro di tutto. Questo è ciò per cui realizziamo questi film. Racconti una grande storia romantica e gli spettatori ti seguono per un'ora e mezza a due ore. Giri un film sulle città, su ruote e dopo dieci minuti gli spettatori si chiedono: "Qual è il prossimo? Perché sta diventando noioso". Hai bisogno di emozione per investire in un film.
[L'humain est au cœur de toute chose. C'est pour cela que nous faisons ces films. Vous racontez une grande histoire romantique et les spectateurs vous suivent pendant 1h30 à 2h00. Vous faites un film sur des villes sur roues et au bout de dix minutes, les spectateurs demandent : « C'est quoi la suite ? Parce que ça devient ennuyeux. » Vous avez besoin d'émotion pour vous investir dans un film.]
Tutti sono ancora guidati dalle influenze del passato. È una buona cosa per l'arte cinematografica. Portiamo le nostre esperienze di visione di film da bambini nelle nostre vite lavorative da adulti. E se i nostri film finiscono per influenzare le persone e dare ai giovani l'entusiasmo di realizzare i propri film, è altrettanto bello.
[Tout le monde est toujours mené par les influences du passé. C'est une bonne chose pour l'art cinématographique. Nous apportons dans notre vie professionnelle d'adulte nos expériences quand nous regardions les films étant enfant. Et si nos longs métrages finissent par influencer les gens et par donner aux jeunes l'enthousiasme de faire leurs propres films, c'est tout aussi génial.]
Tutto ciò che puoi fare come cineasta, regista o produttore, è lavorare sui film che vuoi vedere. Non siamo una fabbrica, non operiamo in un sistema industriale. Potrei smettere di fare film per cinque anni se volessi, non sento alcuna pressione o obbligo di fare film. Al contrario, abbiamo il lusso di fare solo film che vogliamo vedere.
[Tout ce que vous pouvez faire en tant que réalisateur, fabricant de films ou producteur, c'est de travailler sur des films que vous avez envie de voir. Nous ne sommes pas une usine, nous n'évoluons pas dans un système industriel. Je pourrais arrêter de faire des films pendant cinq ans si je voulais, je ne ressens aucune pression ni obligation à faire des films. Nous avons au contraire ce luxe de ne faire que des films que nous voulons voir.]
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Biografieonline non ha contatti diretti con Peter Jackson. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Peter Jackson.
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