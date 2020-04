Biografia • Il Wellness Designer

Nerio Alessandri nasce a Gatteo (FC) il giorno 8 aprile 1961. Industrial designer, a soli ventidue anni combina passione per lo sport e competenze progettuali per fondare nel 1983 l'azienda Technogym, costruendo le prime attrezzature per la ginnastica nel garage di casa. L'anno seguente progetta Isotonic Line, la linea d'esordio di attrezzature Technogym per l'allenamento in palestra, e nel 1986 Unica, la prima attrezzatura di design per l'attività fisica in casa.

Nel 1988 brevetta il sistema CPR, un algoritmo scientifico per l'allenamento a frequenza cardiaca costante, che diventa la funzionalità distintiva dei prodotti Technogym. Passano pochi anni quando nel 1993 al 1° Convegno Internazionale della fiera California di Rimini, Nerio Alessandri definisce il concetto di Wellness: uno stile di vita basato su una regolare attività fisica, sana alimentazione ed approccio mentale positivo. Da questo momento il Wellness rappresenterà la filosofia di Technogym e la dicitura "The Wellness Company" entra a far parte del logo dell'azienda.

Nel 2003 dà vita alla Wellness Foundation, un ente no profit per il sostegno alla ricerca scientifica, all'educazione alla salute e alla promozione dello stile di vita Wellness. La Fondazione opera con progetti specifici nell'ambito della sanità, dell'istruzione, della ricerca, dell'arte e della cultura. È espressione della responsabilità sociale dell'imprenditore, che decide di impiegare propri capitali in progetti di utilità sociale che hanno l'obiettivo di migliorare la qualità di vita delle persone, con particolare riguardo al territorio in cui è collocata l'impresa. Per questa ragione tra le principali iniziative di cui la Fondazione è promotrice c'è il progetto "Wellness Valley, Romagna Benessere", che ha l'obiettivo valorizzare le naturali caratteristiche della Romagna per farne il primo distretto per competenze sulla qualità della vita delle persone. La Fondazione è anche la promotrice del Wellness Congress, il principale appuntamento di divulgazione e di promozione del Wellness. La prima edizione si è tenuta a Cesena nel 2003, per poi riunirsi con caduta annuale in diversi paesi del mondo. Attraverso le testimonianze di medici, imprenditori, stilisti, architetti, sportivi, personalità della cultura e delle Istituzioni, il Wellness Congress dimostra come questo stile di vita migliori concretamente la qualità della vita delle persone, le performances delle imprese e i conti degli Stati.

Proprio nel 2003, al Wellness Congress organizzato a Cesena, Nerio Alessandri lancia lo slogan "Stare bene conviene" per evidenziare che una buona condizione psico-fisica è positiva non solo per il singolo, che vive meglio, ma anche per un'azienda - che può contare su un collaboratore più creativo, più produttivo e con migliori capacità di concentrazione - e per la spesa sanitaria pubblica, perché significa un minore ricorso al Sistema Sanitario Nazionale.

Il Wellness è un vero e proprio stile di vita che Nerio Alessandri contribuisce a definire già dai primi anni '90: esso è basato su una regolare attività fisica, una sana alimentazione ed un approccio mentale positivo. Il concetto di Wellness affonda le proprie radici nel "mens sana in corpore sano" dei Romani e rappresenta un'alternativa al concetto americano di fitness. Mentre il Fitness si rivolge ad una nicchia di sportivi, il Wellness si rivolge ad una fascia molto più ampia di popolazione che desidera migliorare il proprio stile di vita.

Entrati nel nuovo millennio, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nel 2001 conferisce ad Alessandri il titolo di "Cavaliere del Lavoro", diventando il più giovane Cavaliere mai nominato nella storia della Repubblica. Nel novembre del 2003 l'imprenditore romagnolo conquista il titolo di Vincitore Nazionale del Premio "Imprenditore dell'Anno 2003" e, successivamente, rappresenta l'Italia al World Entrepreneur of the Year". L'anno seguente, nel mese di marzo del 2004 viene nominato nel Consiglio Direttivo di Confindustria; il mandato sarà rinnovato nel 2008 per i quattro anni successivi.

La Facoltà di Scienze Motorie dell'Università di Urbino gli conferisce Laurea Honoris Causa nell'aprile del 2004. Pochi mesi dopo, a novembre, è insignito dal Presidente della Repubblica del Premio Leonardo Qualità Italia. Nell'aprile del 2005 la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna gli conferisce la Laurea ad Honorem in Ingegneria Biomedica. La Camera di Commercio degli Stati Uniti nel novembre 2007 lo premia quale imprenditore dell'anno nella categoria Economia.

Sempre nel 2007, la sua Wellness Foundation promuove il progetto "Cesena città che cammina", offrendo gratuitamente alla popolazione un check-up gratuito del proprio stato di salute assieme alla consulenza sulla prevenzione. Nel 2008 la Fondazione realizza, assieme al Comune di Cesena e alla locale Azienda sanitaria, una Ricerca sullo stato di attività fisica della popolazione giovanile cesenate. In tema di divulgazione ed educazione, la Fondazione collabora attivamente con alcune tra le più importanti organizzazioni che si occupano di prevenzione, ricerca e cura, quali l'Istituto Oncologico Romagnolo, la Lega Italiana Lotta ai Tumori, la Fondazione Italiana per il Cuore e Diabete Italia.

A febbraio del 2009 riceve la nomina di Vice Presidente del Comitato Leonardo, ente per la promozione della qualità italiana e dell'immagine dell'Italia nel mondo. Nel mese di settembre successivo, per il suo impregno nella diffusione del Wellness e dei sani stili di vita, viene premiato come "World Heart Champion" dalla World Heart Federation, l'associazione cardiologica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nel maggio 2010 gli viene assegnato il Premio Guido Carli per la categoria "Responsabilità Sociale di Impresa".

In ambito economico all'inizio del 2003 entra nell'azionariato di Enervit, società leader nel settore della nutrizione sportiva. Nel 2006 acquista una partecipazione del 40% in Starpool, azienda trentina specializzata nel settore della progettazione e realizzazione di spa. Dopo oltre venticinque anni dalla fondazione Technogym è leader mondiale nel settore delle soluzioni per il Fitness ed il Wellness e conta circa 55.000 installazioni nel mondo, in 35.000 centri wellness e 20.000 abitazioni private. Si stima che circa 20 milioni di persone utilizzino ogni giorno i prodotti Technogym. L'azienda impiega 2000 collaboratori in 13 filiali in Europa, Stati Uniti, Asia, Medio Oriente, Australia e Sud America ed Technogym esporta il 90% del fatturato in 100 paesi.

Tra le pubblicazioni di Nerio Alessandri ricordiamo: il libro "Wellness. Scegli di vivere bene" (2001), un manuale-manifesto della filosofia del Wellness; "Wellness-Storia e Cultura del vivere bene" (2007, Sperling & Kupfer), un'opera che declina il benessere come percorso storico e tematico attraverso dodici saggi di accademici italiani e stranieri; sempre nel 2007 esce in Cina "A Successful Life Begins with Wellness", declinazione del concetto di benessere nella società orientale, in cui Nerio Alessandri ed esponenti cinesi del mondo della cultura, imprenditoria, sport e spettacolo raccontano la loro esperienza di successo attraverso il Wellness.