Biografia

Massimo Garavaglia nasce a Cuggiono (Milano) il giorno 8 aprile 1968. E' un politico esponente del partito della Lega Nord (poi divenuta Lega - Salvini Premier).

Gli studi

Dopo aver conseguito la maturità scientifica Garavaglia ha ottenuto due lauree: è laureato in Economia e commercio e in Scienze politiche; ha conseguito la prima laurea all'Università Bocconi - con specializzazione in Finanza aziendale - e la successiva presso l'Università Statale di Milano. Per quest'ultima ha presentato una tesi di attualità, sul futuro della Provincia e dell’Area metropolitana milanese in seguito alla riforma dello Stato in senso federale.

Massimo Garavaglia

In seguito perfeziona gli studi frequentando alcuni master presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università “Bocconi”:

1998: Sistemi informativi di Marketing;

2000: Piano esecutivo di Gestione degli Enti Locali;

2001: Contabilità economico-patrimoniale dell’Ente Locale;

2003: Forme di integrazione e le alleanze tra Enti Locali.

Nel 2005 consegue la qualifica di Energy Manager presso l'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile).

L'attività di consulenza

Come consulente aziendale si specializza in controllo di gestione, qualità e sistemi informativi.

Durante il biennio 2009 e 2010 tiene seminari su Small business act presso l’Università Statale di Milano, quella del Sacro Cuore di Milano, e presso le Università di Pavia e di Lugano.

La carriera politica di Massimo Garavaglia

E' stato sindaco di Marcallo con Casone, comune della provincia di Milano, dove risiede. Ha ricoperto la carica di primo cittadino dal 1999 al 2009, per due mandati. Massimo Garavaglia è stato anche membro di diversi consigli di amministrazione, tra cui quello di CoNord (Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord), dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) e di CdP (Cassa depositi e prestiti).

Deputato e senatore: il più giovane

Alle elezioni politiche del 2006 - per la XV legislatura - viene eletto alla Camera dei deputati nelle liste della Lega Nord, nella circoscrizione Lombardia 1.

In questo periodo è membro della commissione sanità e servizi sociali. Da settembre 2006 sino alla fine della Legislatura è capogruppo della Lega Nord nella V Commissione: Bilancio, Tesoro e Programmazione.

Alle successive elezioni politiche del 2008 - per la XVI Legislatura - viene eletto al Senato della Repubblica in Lombardia, diventando il senatore più giovane della storia della Repubblica Italiana.

Durante la legislatura ricopre l'incarico di Vicepresidente della Commissione Bilancio del Senato. E' inoltre responsabile per la Lega Nord del dipartimento Fisco e Finanze ed Enti locali.

Gli anni 2010

Il 4 dicembre 2011 è nominato Presidente della Commissione Economia del Parlamento del Nord.

Alle elezioni politiche del 2013 - per la XVII Legislatura - Massimo Garavaglia è nuovamente eletto al Senato della Repubblica in Lombardia.

Il 19 marzo 2013 ricopre un importante ruolo per la Regione Lombardia: viene nominato dal presidente della giunta regionale Roberto Maroni Assessore all'Economia, Crescita e Semplificazione (assessore regionale al Bilancio). Per questo incarico Garavaglia si dimette dalla carica di senatore il 7 maggio 2013 (viene sostituito da Paolo Naccarato).

Alle elezioni politiche del 2018 Garavaglia si presenta nel collegio uninominale di Legnano, sostenuto dal centro-destra: viene eletto di nuovo deputato.

E' sottosegretario di Stato ed, in seguito, viceministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nel primo governo guidato da Giuseppe Conte (in cui il leader del suo partito Matteo Salvini e vicepremier)

Il 12 giugno diventa Viceministro dell’Economia.

Guai giudiziari

Il 13 ottobre 2015 viene indagato per turbativa d'asta nell'inchiesta che ha portato all'arresto del vicepresidente della Regione Mario Mantovani con l'accusa di aver pilotato una gara d'appalto da 11 milioni di euro all'anno per il trasporto di malati dializzati. Il 17 luglio 2019 Garavaglia viene assolto "per non aver commesso il fatto" con l'accusa che aveva chiesto una condanna a 2 anni di carcere mentre Mantovani viene condannato a 5 anni e mezzo.

Gli anni 2020

Dopo la crisi di governo che porta alle dimissioni del governo Conte II, il 12 febbraio 2021 Massimo Garavaglia viene nominato Ministro del turismo del neo-governo guidato da Mario Draghi.