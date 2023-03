Biografia

Brendan Fraser è un attore canadese che ha avuto una carriera cinematografica di successo, apprezzato dal pubblico per la sua capacità di interpretare personaggi simpatici e avventurosi.

Nato il 3 dicembre 1968 a Indianapolis, Fraser è cresciuto in una famiglia di avvocati e ha frequentato l'Accademia d'Arte di Seattle. Dopo il diploma, si è trasferito a Los Angeles per cercare fortuna come attore.

Fraser ha fatto il suo debutto cinematografico nel 1988 con un piccolo ruolo in "Ragazzi perduti". Ha continuato a recitare in film come "Dogfight" e "Due giorni senza respiro" prima di ottenere il suo primo ruolo da protagonista nel film del 1992 "California Man".

La vera svolta nella carriera di Fraser è arrivata nel 1999, quando ha interpretato il ruolo di Rick O'Connell in "La Mummia", un film d'avventura che ha riscosso un grande successo al botteghino. Fraser ha continuato a interpretare il personaggio in due sequel, "La Mummia - Il ritorno" nel 2001 e "La Mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone" nel 2008.

Oltre alla serie di "La Mummia", Fraser ha recitato in numerosi altri film di successo nel corso degli anni '90 e 2000. Tra i suoi film più noti ci sono "George della giungla", "Inkheart - La leggenda di cuore d'inchiostro", "Looney Tunes: Back in Action" e "Scrivimi una canzone".

Tuttavia, Fraser ha deciso di prendersi una pausa dalla recitazione nel corso degli anni 2010 a causa di problemi di salute e di stress legati alla sua carriera. Nel 2003, ha subito un intervento chirurgico alla spina dorsale dopo un infortunio sul set di "La Mummia - Il ritorno". Inoltre, ha rivelato di essere stato vittima di abusi sessuali da parte di un noto produttore di Hollywood negli anni '90, un'esperienza che ha avuto un impatto significativo sulla sua salute mentale.

Nel corso degli anni successivi, Fraser ha fatto alcuni progetti televisivi, come la serie "Texas Rising" e la serie di DC Universe "Doom Patrol". Nel 2021, è stato annunciato che avrebbe interpretato un ruolo nella nuova serie televisiva "The Professionals".

Oltre alla sua carriera cinematografica, Fraser ha anche una vita privata interessante. Nel 1998, ha sposato l'attrice Afton Smith, da cui ha avuto tre figli. Tuttavia, la coppia ha divorziato nel 2008.

Fraser è anche un appassionato di fotografia e ha mostrato le sue opere in diverse mostre. Inoltre, è stato coinvolto in numerose attività di beneficenza nel corso degli anni. Ha supportato l'associazione benefica Cinema for Peace Foundation e ha anche partecipato a una campagna per la tutela della Great Barrier Reef in Australia.