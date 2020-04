Biografia

Luisella Costamagna nasce a Torino il 16 dicembre nel 1968. Giornalista e conduttrice televisiva, è una donna di una bellezza discreta ma innegabile. E' uno dei volti televisivi più apprezzati del giornalismo, poiché in grado di stregare con un aspetto raffinato e molto elegante, che non offusca mai la professionalità dimostrata della giornalista. È proprio in virtù di questa sua caratteristica, che Luisella Costamagna si è affermata come una delle giornaliste più stimate del panorama televisivo italiano. Scopriamo di seguito le tappe più importanti del suo percorso di affermazione professionale, scoprendo anche un poco della sua vita privata.

Luisella Costamagna: esordi televisivi e debutto giornalistico

La passione per lo studio emerge ben presto nella giovane Luisella, che si laurea in filosofia con un punteggio di 110 e lode per la sua tesi focalizzata su Alberto Savinio. Diventa giornalista pubblicista nel 1995; cinque anni più tardi, nel 2000, risulta ufficialmente iscritta all'albo dei giornalisti professionisti.

Per arrivare a questo importante risultato, Luisella si attiva sin dai tempi universitari in svariate collaborazioni con realtà giornalistiche. Tra le attività più importanti si annovera il suo esordio come giornalista televisiva presso Teletime, una piccola realtà locale piemontese che la sceglie per condurre l'edizione in onda ogni giorno del telegiornale.

Sono cresciuta con Giovanni Minoli, con Mixer, e quando mandò in onda il video di Abraham Zapruder sull'omicidio Kennedy, rimasi giorni a pensarci e poi ero un’appassionata spettatrice di Michele Santoro, con cui poi, il caso, ha voluto che iniziassi a lavorare insieme. L’inizio è stato in una televisione regionale. Ma al di là del fuoco sacro del giornalismo, io studiavo anche e volevo fare qualcosa per guadagnare due soldi da precaria. Conducevo il telegiornale regionale e poi andavo a fare i servizi sulle mostre d’arte.

Nel 1996 avviene un'importante svolta che consente a Luisella Costamagna di affacciarsi su un panorama nazionale: Michele Santoro la nota e la vuole a tutti i costi come collaboratrice e autrice dei suoi contenuti televisivi. In particolare il volto di Luisella diviene associato alla trasmissione di Santoro, Moby Dick, che va in onda su Italia 1.

Una carriera divisa tra tutte le principali televisioni italiane

Al termine dei suoi approfondimenti per Moby Dick, che la vedono impegnata nella realizzazione di inchieste importanti, verso la fine degli anni Novanta, Luisella viene scelta per l'edizione serale di Studio Aperto.

La collaborazione con Michele Santoro si dimostra però molto duratura anche in questo periodo e nel 2001 la giornalista lo segue in RAI per curare alcuni programmi di punta, incluso Sciuscià. Nel 2004 avviene il suo passaggio a Canale 5, rete ammiraglia di Mediaset; qui inizia il sodalizio professionale tra Costamagna e Maurizio Costanzo; esso si concretizza nel Maurizio Costanzo Show. Su Canale 5 appare anche in tantissimi altri programmi, incluso il reportage Tutte le mattine.

Luisella Costamagna

Luisella Costamagna nella seconda metà degli anni 2000

A partire dal settembre 2006 cura lo spazio pomeridiano Buon Pomeriggio, sempre insieme a Maurizio Costanzo. Nel 2007 approda a Omnibus Estate, in onda su La7; a partire da gennaio dell'anno successivo, viene confermata per i dibattiti giornalieri mattutini di Omnibus.

Il rapporto con la rete televisiva di proprietà di Urbano Cairo non si dimostra però destinato a essere solido come i precedenti, al punto tale che nel settembre 2011, quando Luisella è alla conduzione di In onda assieme a Luca Telese, viene sostituita per scelta dell'emittente con il giornalista Nicola Porro.

Telese raccontava falsità sui miei rapporti con la rete, che peraltro dovrebbero essere riservati. E dette da uno che è dentro La7, che lavorava con te, sono parole che acquistano un valore. Per cui sono stata costretta a smentire. Quello di "In Onda" è un finale inspiegabile che mi danneggia.

Corriere.it, 19 settembre 2011

A seguito di questa rottura, a cui si accompagnano numerose polemiche, Luisella approda a RaiTre, dove conduce Robinson, trasmesso in prima serata a partire dal marzo 2012.

Le partecipazioni e collaborazioni di Luisella Costamagna

La sua attività giornalistica non si limita alla conduzione di programmi televisivi. Luisella Costamagna, infatti, vanta collaborazioni attive con Diva e Donna, magazine per il quale cura la rubrica Il punto interrogativo. Inoltre, è editorialista del Fatto Quotidiano (fondato da Antonio Padellaro) e de La Verità (fondato da Maurizio Belpietro).

A partire dal 2018, prende parte in qualità di ospite fisso su Rete 4 della trasmissione Fuori dal coro, che si caratterizza per la conduzione eclettica di Mario Giordano, nonché per le tematiche dichiaratamente populiste affrontate. In tal senso, l'orientamento politico di Luisella Costamagna si rivela non tanto nella conduzione dei programmi, quanto piuttosto nelle opinioni forti, pur espresse quasi sempre con garbo.

Libri di Luisella Costamagna

Nel 2012 pubblica il suo primo libro, "Noi che costruiamo gli uomini: Storie di donne che sono riuscite a credere in se stesse".

Due anni più tardi, nel 2014, pubblica "Cosa pensano di noi: Gli uomini raccontano il sesso e le donne".

Luisella Costamagna: vita privata e sentimentale

La giornalista torinese è legata sentimentalmente a uno scrittore della sua città, Dario Buzzolan (laureato in filosofia teoretica con Gianni Vattimo), con il quale ha un figlio, Davide Buzzolan. Luisella si dichiara da sempre molto innamorata, tanto da decidere più volte di trasferirsi per amore di Dario, che condivide con la giornalista la passione per la comunicazione.

Il padre di Dario, suocero di Luisella, è Ugo Buzzolan, giornalista considerato da molti come il fondatore della critica televisiva italiana. Lo stesso compagno di Luisella, oltre a essere uno scrittore affermato e molto prolifico, può annoverare svariate conduzioni di programmi famosi, quali Le parole della settimana e Agorà.

Tra le altre passioni di Luisella Costamagna ci sono l'amore per il mare e la tintarella; anche se per mantenere la propria privacy, la giornalista non è molto attiva sui canali social.