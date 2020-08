Biografia

Alessandro Britti, per tutti noto come Alex, nasce il 23 agosto del 1968 a Roma. Fonda il suo primo gruppo all'età di diciassette anni, quando comincia a esibirsi in alcuni locali romani dove si fa notare per il suo straordinario talento alla chitarra; negli anni seguenti, riesce a collaborare con artisti come Billy Preston, Buddy Miles, Louisiana Red e addirittura Rosa King, bluesband olandese che segue in un tour europeo piuttosto lungo. Il suo primo disco, intitolato "Alex Britti", risale al 1992, ma l'album passa sotto silenzio; Alex, comunque, partecipa ai Concerti del Primo Maggio del 1994 e del 1995, e nel frattempo realizza le colonne sonore dei film "Uomini senza donne" e "Stressati", entrambi di Gianmarco Tognazzi. Si dedica, nel frattempo, alla scrittura di nuove canzoni, che vengono proposte alle case discografiche: nel 1997 la Universal Music lo mette sotto contratto, rilasciando il singolo "Quello che voglio".

Il successo in Italia arriva comunque nel 1998, grazie al singolo "Solo una volta (o tutta la vita)", tormentone estivo che scala le classifiche musicali con oltre 70mila copie vendute. In autunno, quindi, il musicista romano dà alle stampe il suo secondo disco, a sei anni di distanza dal primo, intitolato "It.Pop": venderà oltre 300mila copie.

Nel 1999 sale sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo, proponendo il brano "Oggi sono io", che gli permette di trionfare nella categoria delle Nuove Proposte. Il videoclip della canzone, diretto da Claudio Sinetti, vede Alex Britti partecipare a una festa in casa, in disparte, impegnato a osservare una ragazza; il brano viene re-interpretato due anni più tardi da Mina, che lo pubblica come singolo per poi inserirlo nella raccolta "Platinum Collection 2").

Tra bagni di folla e apparizioni tv, il suo successo prosegue, e lo spinge a pubblicare il suo terzo disco, "La vasca", nel 2000: i singoli di maggior successo sono "Una su 1.000.000" e "La vasca". Tornato a Sanremo nel 2001 con la canzone "Sono contento", con la quale si classifica in settima posizione, ritenta la sorte al Festival nel 2003: il brano "7000 caffè" arriva secondo, dietro la vincitrice Alexia. Seguono la pubblicazione degli album "3", con i singoli "Lo zingaro felice" e "La vita sognata", e "Festa", che propone brani scritti a quattro mani con Maurizio Costanzo, e i singoli estratti "Quanto ti amo", "Festa" e "Prendere o lasciare".

Nel 2006 propone al Festival di Sanremo "Solo con te", con la quale giunge terzo nella categoria Uomini, e torna al successo con il duetto "Notte di mezza estate", cantato con Edoardo Bennato: i due intraprendono un tour congiunto che percorre tutta l'Italia.

Dopo aver inciso i singoli "Milano" e "L'isola che non c'è" (cover della canzone di Edoardo Bennato), collabora con Claudio Baglioni per il disco "Q.P.G.A.", suonando la chitarra nel brano "Piazza del Popolo"; il 25 settembre del 2009 pubblica il singolo "Piove", che anticipa l'uscita del disco ".23", realizzato con la collaborazione, tra gli altri, del batterista Paco Sery, del bassista Darryl Jones (che in passato ha suonato con i Rolling Stones) e del sassofonista Bob Franceschini. Nell'album inoltre compaiono anche l'arpista Cecilia Chailly e il violinista Davide Rossi (già collaboratore di Coldplay e Brian Eno). Dopo aver scritto il brano "Immaturi", colonna sonora del film omonimo di Paolo Genovese con Luca Bizzarri, Ambra Angiolini e Paolo Kessisoglu, nel 2012 dà vita al progetto "Mo better blues:" una serie di quattro concerti strumentali in cui suona al fianco di Marco Guidolotti (clarinetto e sax baritono), Daniele Sorrentino (basso elettrico e contrabbasso), Roberto Pistolesi (batteria), Julian O. Mazariello (pianoforte) e il suo amico Stefano Di Battista (sax alto).