Il poeta statunitense Edgar Lee Masters nasce a Garnett (Kansas, USA) il giorno 23 agosto 1869. La madre Emma J. Dexter e il padre Wallace si erano trasferiti in quella cittadine solo per un breve periodo per avviare l'attività forense. La famiglia fa presto ritorno alla fattoria dei nonni paterni vicino a Petersburg, nella Contea di Menard, nello stato dell'Illinois. L'infanzia è segnata da due morti precoci: nel 1878 quella del fratellino minore; l'anno successivo è il suo migliore a scomparire, morto schiacciato da un treno. Nel 1880 con la famiglia si trasferisce a Lewiston, nel Maine: qui Edgar frequenta la scuola superiore e nello stesso periodo pubblica i suoi primi articoli per il Chicago Daily News.

Il clima culturale della città, il cimitero cittadino a Oak Hill e il vicino fiume Spoon saranno per Edgar Lee Masters grande e preziosa fonte di ispirazione per l'Antologia di "Spoon River", che molta fama gli procurerà. L'Antologia, che rappresenta la sua vendetta contro l'ipocrisia e la mentalità ristretta di una piccola città, avrebbe certamente decretato la fama del suo autore, tuttavia anche la rovina della sua posizione di prestigio nella società cittadina. Le sue poesie intanto raccolgono apprezzamenti da tutto il mondo, dall'Inghilterra tra gli entusiasti c'è anche Ezra Pound.

Nel 1889 e nel 1890 frequenta l'accademia Knox (un corso preparatorio tenuto presso il Knox College) che l'autore è però costretto ad abbandonare a causa delle difficoltà economiche.

Dopo aver lavorato presso l'ufficio legale del padre, ottiene l'Admission to the bar nello stato dell'Illinois (titolo corrispondente alla laurea italiana in Legge e all'abilitazione alla professione forense).

Diviene socio a Chicago di Kickham Scanlan nel 1893. Edgar Lee Masters sposa nel 1898 Helen M. Jenkins, figlia di un avvocato, dalla quale ha tre figli.

Nonostante un lungo periodo di incertezze e agitazioni (dal 1908 al 1911) dovute a una relazione extraconiugale e a una disputa con l'avvocato Clarence Darrow di cui era stato socio, nel 1911 si mette in proprio ed apre un suo ufficio legale.

La sua opera riceve il riconoscimento "Mark Twain Silver Medal" nel 1936, i premi "Poetry Society of America" e "Academy of American Poets Fellowship" nel 1942 e il "Shelly Memorial Award" nel 1944.

Due dei suoi figli seguiranno le sue orme letterarie. La figlia Marcia si dedicherà alla poesia, mentre il figlio Hilary Masters, diverrà romanziere. Proprio quest'ultimo, insieme al fratellastro Hardin, scriverà una biografia del padre.

Dopo lo scarso successo della raccolta "The New Spoon River" (pubblicata nel 1924), l'autore abbandona definitivamente la professione di avvocato per dedicarsi alla scrittura. Negli ultimi anni riesce a sostenersi presso il Chelsea Hotel di New York solo grazie ai prestiti di pochi amici. Qui risiede fino al 1943, periodo in cui la sua attività si fa frenetica e spazia dai poemi alle biografie, dai saggi storici a nuovi romanzi; Masters però non ritrova né l'ispirazione né il successo delle poesie legate allo Spoon River. Quando peggiorano le sue condizioni di salute si trasferisce in North Carolina con la moglie.

Edgar Lee Masters muore di polmonite, in condizione disgraziate, il giorno 5 marzo 1950; è sepolto nel cimitero Oakland di Petersburg. Il suo epitaffio include la poesia "To-morrow is My Birthday", tratta dall'opera "Toward the Gulf":

"Good friends, let's to the fields... | After a little walk and by your pardon, | I think I'll sleep, there is no sweeter thing. | Nor fate more blessed than to sleep. | I am a dream out of a blessed sleep | Let's walk, and hear the lark."

(Buoni amici, andiamo ai campi... | Dopo una piccola passeggiata e vicino al tuo perdono, | Penso dormirò, non c'è cosa più dolce. | Nessun destino è più dolce di quello di dormire. | Sono un sogno di un riposo benedetto, | Camminiamo, e ascoltiamo l'allodola).