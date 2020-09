Biografia

Giovanni Toti nasce il 7 settembre 1968 a Viareggio, figlio di albergatori. Arriva a Milano nel 1996 per iniziare uno stage come giornalista a "Studio Aperto", il telegiornale di Italia 1: premiato per il buon lavoro, diventa prima redattore di cronaca, per poi essere promosso caposervizio e infine caporedattore della politica.

Diventato nel frattempo giornalista professionista, dopo essere entrato a Videonews (testata giornalistica delle tre reti Mediaset), cura il programma di Rete4 "Liberitutti"; nel 2007 diventa vicecapo ufficio stampa di Mediaset. Due anni dopo è nominato condirettore di "Studio Aperto", per il quale cura "Lucignolo" e "Live", programmi di approfondimento giornalistico.

Giovanni Toti diventa direttore di Studio Aperto il 22 febbraio del 2010, quando il suo predecessore Mario Giordano viene scelto per la direzione della testata News Mediaset. Alla guida del tg, Toti viene contestato per alcune prese di posizione nette a favore di Silvio Berlusconi (con tanto di interviste in diretta al Cavaliere) ed editoriali ritenuti poco obiettivi (famoso è quello seguito alla condanna in secondo grado di Marcello Dell'Utri, in onda il 29 giugno del 2010).

Nel 2012 gli viene assegnato il Premio Penisola Sorrentina Arturo Esposito e diventa anche direttore del "Tg4", il telegiornale di Rete4, al posto di Emilio Fede, coinvolto nello scandalo Ruby. Toti decide di eliminare la rubrica "Sipario" e di cancellare la presenza delle meteorine, ragazze di bell'aspetto che avevano il compito di annunciare le previsioni del tempo.

A partire dal mese di dicembre del 2013 si comincia a parlare con insistenza di Toti come nuovo coordinatore di Forza Italia, il partito di Silvio Berlusconi, o addirittura come candidato premier. Le indiscrezioni giornalistiche sembrerebbero trovare conferma all'inizio del mese di gennaio successivo, ma la scelta di Giovanni Toti come coordinatore di Fi viene bloccata dai cosiddetti "falchi" del partito.

Sempre nel gennaio del 2014, il giornalista toscano viene attaccato da Enrico Mentana, direttore del TgLa7, che lo invita a scegliere tra il giornalismo e la vita politica. Alla fine del mese viene ufficializzata la notizia che Toti lascia la direzione dei Tg per diventare consigliere di Berlusconi.

Nel 2015 si candida e vince le elezioni regionali diventando governatore della regione Liguria.