Biografia

Pierre Cosso nasce il 24 settembre del 1961 ad Algeri. Esordisce al cinema ad appena vent'anni, con una piccola apparizione nel film di Bertrand Blier "Beau-père", nel 1981, ma è l'anno successivo che conquista il successo grazie a "La Boum 2" (in Italia, "Il tempo delle mele 2"), la celebre commedia sentimentale adolescenziale diretta da Claude Pinoteau dove veste i panni di Philippe Berthier, il bel fidanzato della protagonista interpretata da Sophie Marceau, Vic.

Nel 1984 Pierre Cosso è nel cast di "Cenerentola '80", di Roberto Malenotti, e di "Windsurf - Il vento nelle mani", di Claudio Risi, mentre un paio di anni più tardi torna sul grande schermo con "Rosa la rose, fille publique", di Paul Vecchiali.

Si avvicina, inoltre, alla televisione, partecipando a "Mino" e a "Nul ne revient sur ses pas" (in Italia, "Nessuno torna indietro").

Nel 1987 presta il volto al personaggio di Massimiliano nella commedia di Carlo Vanzina "I miei primi quarant'anni" (il suo ruolo è quello del marito di una esuberante e priva di freni inibitori Carol Alt), mentre sul piccolo schermo negli anni successivi Pierre lavora a "Très belle et trop naive" (in Italia, "La romana"), a "Quattro piccole donne" e a "L'étalon noir".

Gli anni '90

Nel 1992 appare in "A la vitesse d'un cheval au galop", di Fabien Onteniente e, in televisione, in "Les coeurs brulés", prima di interpretare il personaggio di Abbé Pain in "Une année en Provence" e di far parte del cast di "Charlemagne, le prince à cheval".

Intorno alla metà degli anni Novanta si fa notare anche in "Les yeux d'Hélène", in "Estreme limite" e in "Les Cordier, juge et flic". Dopo essere comparso in "Troubles", nel 1997 Pierre Cosso recita in "An American Werewolf in Paris" (in Italia, "Un lupo mannaro americano a Parigi"), horror seguito, l'anno successivo, da un adattamento di "Tristano e Isotta" curato da Fabrizio Costa.

Gli anni 2000 e successivi

Nel 2000 è in "La Candide Madame Duff", di Jean-Pierre Mocky, mentre tre anni più tardi lavora con Giovanni Morricone in "Al cuore si comanda", in cui interpreta Giulio, uomo vanitoso che corteggia la single trentenne Lorenza (Claudia Gerini). Nel frattempo si dedica anche al teatro, salendo sul palcoscenico con "Ladies night", una commedia che viene premiata con il prestigioso riconoscimento "Molière" e che si ispira alla storia del film "The Full Monty".

Nel 2003 Pierre Cosso decide di iniziare a girare il mondo a bordo della sua barca a vela, alternando i viaggi con il lavoro. Nel 2004 ha il ruolo di Reece in "Sin's Kitchen", per la regia di Fabien Pruvot, e un paio di anni appare in un episodio di "Léa Parker". Riconquista una certa visibilità nel 2008 in Italia grazie alla fiction di Canale 5 "Anna e i cinque", con Sabrina Ferilli, in cui veste i panni di Ferdinando Ferrari, vedovo con cinque figli la cui esistenza viene sconvolta dall'arrivo di una tata (interpretata, appunto, dall'attrice romana).

Nel 2016, è uno dei concorrenti dell'undicesima edizione di "Ballando con le stelle", lo show presentato su Raiuno da Milly Carlucci, dove affronta, tra gli altri, Enrico Papi e Platinette. Cosso balla in coppia con la campionessa di danza russa Maria Ermachkova.