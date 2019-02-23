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Biografie

Sophie Marceau

Sophie Marceau

Sophie Marceau

Biografia Un tempo, le mele

Sophie Danièle Sylvie Maupu, nasce a Parigi il 17 novembre 1966.

Sophie Marceau esordisce a soli 14 anni nel mondo del cinema, scelta dal regista Claude Pinoteau, in seguito ad una lunga ricerca, per il ruolo di protagonista nel film "Il tempo delle mele" (1980).

Nel corso degli anni Sophie Marceau ha dimostrato di saper spaziare dai ruoli romantici a quelli drammatici, con "Police" (1985), al fianco di Gérard Depardieu, "Le mie notti sono più belle dei vostri giorni" del regista polacco Andrzej Zulawski, successivamente suo compagno per 17 anni.

Negli anni '90 appare in numerosi film come "Eloise la figlia di D'Artagnan", "Braveheart" al fianco di Mel Gibson, "Marquise" con Lambert Wilson, "Sogno di una notte di mezza estate" con Rupert Everett e soprattutto "Agente 007 - Il mondo non basta", in cui recita nel ruolo della Bond girl di turno.

Ha esordito dietro la macchina da presa con "L'aube à l'envers", cortometraggio di 9 minuti che ha inaugurato la rassegna del Festival di Cannes del 1995.

Del 2002 è invece il semiautobiografico "Parlami d'amore" con Judith Godrèche; del 2007 il thriller "La disparue de Deauville" (conosciuto anche col nome di "Trivial"), da Sophie Marceau scritto, diretto ed interpretato.

Dal 2007 il suo compagno è l'attore francese Christopher Lambert, conosciuto sul set del film Trivial.

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Sabato 23 febbraio 2019 00:43:55

Vreman tre bel

Da: Marcello

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