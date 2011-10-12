Mirko Tremaglia
Biografia • Per gli italiani diritti all'estero
Pierantonio Mirko Tremaglia nasce a Bergamo il 17 novembre 1926.
All'età di 17 anni aderisce alla Repubblica Sociale Italiana. Durante la guerra perde i genitori. Catturato dagli Alleati, sconta un periodo di reclusione nel campo di Coltano.
Nel dopoguerra si iscrive all'Università Cattolica di Milano, ma viene cacciato quando si scopre il suo trascorso di volontario repubblichino. In seguito consegue la laureato in giurisprudenza ed esercita la professione di avvocato.
Esponente storico e dirigente del MSI (Movimento Sociale Italiano), sin dalla nascita della Repubblica Italiana nel 1948, svolge importanti compiti nel comitato centrale e nella direzione nazionale del partito.
È nominato responsabile del dipartimento di politica estera del MSI-DN (Destra Nazionale), nel 1969. È stato uno dei più stretti collaboratori del segretario Giorgio Almirante.
Nel 1968 istituisce i "Comitati Tricolori per gli Italiani nel Mondo", allo scopo di difendere gli interessi in patria della diaspora italiana e guadagnarne il diritto di voto.
Eletto alla Camera per la prima volta nel 1972, ha ricoperto la carica di Ministro per gli Italiani nel mondo nei governi Berlusconi II e III.
Nel 2000 perde prematuramente il figlio Marzio (morto a causa di una malattia incurabile a soli 42 anni) dirigente giovanile del FUAN, consigliere comunale per il MSI a Bergamo dal 1980 al 1995, e assessore alla Cultura della Regione Lombardia dal 1995 al 2000.
La legge che porta il suo nome (Legge 459 del 27 dicembre 2001) è il risultato dell'impegno di Mirko Tremaglia per cambiare le modalità relative all'esercizio del diritto di voto degli italiani che vivono all'estero: ha ottenuto la modifica della Costituzione negli articoli 48 (istituzione della circoscrizione Estero), 56 e 57 (numero dei deputati e senatori eletti dai cittadini italiani all'estero).
Afflitto da tempo dal morbo di Parkinson, muore a Bergamo il 30 dicembre 2011 all'età di 85 anni.
Frasi di Mirko Tremaglia
Berlusconi aveva detto che il voto degli italiani all’estero non aveva senso perché gli italiani all’estero non pagano le tasse. Togliamo il voto agli evasori, visto che non pagano le tasse? Togliamo il voto ai barboni e ai poveri? Gli italiani all’estero non pagano le tasse ma creano un indotto a favore dell’Italia di 200 mila miliardi di lire. 60 milioni di cittadini di origine italiana mangiano prodotti italiani, io ho fatto un’associazione di imprenditori italiani nel mondo con una banca dati di 15 mila aderenti. Il direttivo è fatto da 32 persone che fatturano otto miliardi di euro. Sono un impero economico.
Se uno scrivesse la storia d’Italia dovrebbe prima leggersi i 124 volumi della commissione P2. C’è tutto il degrado d’Italia.
Vorrei essere ricordato come chi ha distribuito democrazia agli italiani nel mondo.
Alla sinistra piace l’impostazione di spinta sociale della Repubblica di Salò.
Ero in campo di concentramento ad Aversa. Vedevo le ragazze italiane che andavano con i negri, ed era un fatto vergognoso, ignobile, perché non era un atto d’amore, c’erano queste qui che avevano fame, e questi qui che se ne approfittavano.
Non avevano la mano tenera gli americani. Io sono stato rinchiuso in un carro piombato insieme a cinquanta persone per andare a Livorno, senza acqua, senza gabinetti. Una cosa spaventosa. Nel campo di concentramento loro avevano un sacco di viveri e a noi ci facevano fare la fame. E facevano dei campi di punizione con sassi a punta, e a noi ci facevano togliere le scarpe. E anche se ci sedevamo il sedere, ti si gonfiava come un pallone.
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