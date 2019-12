Saddam Hussein, ex-dittatore dell'Iraq viene giustiziato per impiccagione.

Il primo televisore a colori viene messo in vendita negli Stati Uniti al prezzo di circa 1.175 dollari.

95 anni fa

Edwin Hubble annuncia che gran parte delle nebulose, prima osservate con telescopi meno potenti, non facevano parte della nostra galassia come si credeva, ma erano esse stesse galassie, fuori dalla nostra Via Lattea.