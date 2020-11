Biografia

Rachel McAdams (il nome completo è Rachel Anne) nasce a London, nell'Ontario (in Canada), il 17 novembre del 1978 al St. Joseph's Hospital (lo stesso in cui verranno effettuate le riprese di alcune scene di "Le pagine della nostra vita", uno dei suoi film più famosi), figlia di Sandy, un'infermiera, e di Lance, un camionista.

Cresciuta a St. Thomas, a soli quattro anni comincia a gareggiare in alcune competizioni di pattinaggio di figura; si avvicina alla recitazione, invece, intorno ai tredici anni, grazie alla compagnia teatrale "Original Kids", che mette in scena in particolar modo opere di Shakespeare. Dopo avere frequentato la Myrtle Street Public School, si iscrive al Central Elgin Collegiate Institute, un liceo statale.

Gli studi

La vita scolastica, tuttavia, non le piace per niente, e spesso Rachel McAdams finge di essere ammalata pur di non andare in classe; nonostante ciò, si rivela molto attiva nella vita studentesca, facendo parte del consiglio degli studenti e del Peer Helping Team. Inoltre, gioca a calcio, a badminton e a pallavolo, mentre in estate per racimolare qualche dollaro lavora in un McDonald's. Nel frattempo abbandona la recitazione, che ritrova solo all'ultimo anno di liceo, grazie a un'insegnante che le suggerisce di presentarsi al provino di una produzione studentesca, "I live in a little town".

Più tardi, la ragazza riesce a ottenere l'accesso alla York University di Toronto, un ateneo molto prestigioso. Durante gli anni universitari recita in un progetto della Toronto's Necessary Angel Theatre Company intitolato "The Piper", per poi iscriversi alla scuola di recitazione di David Rotenberg. Nel frattempo, recita in "Il famoso Jett Jackson", una serie Disney in cui veste i panni di Hannah Grant.

Il debutto cinematografico di Rachel McAdams

Dopo essersi laureata in teatro, debutta al cinema, per altro in un film italiano: si tratta della commedia di Paolo Virzì "My name is Tanino", in cui interpreta una ragazza americana di nome Sally di cui si innamora il protagonista Gaetano (Corrado Fortuna). Poco dopo, appare anche nel film "Hot Chick - Una bionda esplosiva", accanto a Rob Schneider, ed è protagonista con Paul Gross di "Slings and Arrows", una serie tv canadese.

Nel 2004, benché abbia già ventisei anni, Rachel McAdams decide di presentarsi per il provino di "Mean Girls" per il ruolo di una liceale, Candy: quel ruolo viene assegnato a Lindsay Lohan, ma Rachel può consolarsi perché ottiene la parte di Regina George, l'antagonista, che le regala un notevole successo.

Nello stesso anno arriva "Le pagine della nostra vita", ispirato al romanzo omonimo scritto da Nicholas Sparks: nel corso delle riprese la McAdams conosce Ryan Gosling, con il quale si fidanza. Tra "Mean Girls" e "Le pagine della nostra vita", l'attrice canadese si vede assegnare cinque nomination per gli MTV Movie Awards, riuscendo a portare a casa ben tre premi.

Nel 2005 nella commedia "2 single a nozze - Wedding Crashers" veste i panni di Claire al fianco di Vince Vaughn e Owen Wilson, contribuendo al successo commerciale della pellicola, mentre nel thriller "Red Eye", di Wes Craven, interpreta la parte di Lisa Reisert. Protagonista anche de "La neve nel cuore", Rachel McAdams viene inserita dalla rivista "Maxim" nella top 15 della classifica delle cento ragazze più sexy dell'anno e nella top 20 della stessa graduatoria stilata da MuchMusic.

Nel 2006 sceglie di prendersi una piccola pausa, rifiutando il ruolo di Rachel Dawes ne "Il cavaliere oscuro" e quello di Vesper Lynd, la Bond Girl di "Agente 007 - Casinò Royale", dedicandosi invece all'impegno sociale: prende parte alla manifestazione di protesta "Day without immigrants" e presta soccorso alle persone colpite dall'uragano Katrina.

Nel 2007 lascia Ryan Gosling (anche se la loro relazione riprenderà brevemente l'anno successivo) e riprende a lavorare: gira, tra l'altro, "The Lucky Ones - Un viaggio inaspettato", per la regia di Neil Burger, e compare accanto a Pierce Brosnan in "Arsenico e vecchi confetti", di Ira Sachs. Inoltre, è la protagonista, con Eric Bana, di "Un amore all'improvviso", dove viene diretta da Robert Schwentke.

Dopo avere rifiutato di posare nuda per la copertina di "Vanity Fair" accanto a Keira Knightley e Scarlett Johansson, nel 2008 veste i panni di una blogger e giornalista in "State of Play", in cui recita insieme con Robin Wright Penn, Jason Bateman, Helen Mirren, Ben Affleck e Russell Crowe, prima di ottenere la parte di Irene Adler in "Sherlock Holmes", il nuovo film dedicato all'investigatore privato diretto da Guy Ritchie, che vede nel cast Jude Law e Robert Downey Jr.

Gli anni 2010

Nel 2010 è accanto a Channing Tatum in "La memoria del cuore", una commedia sentimentale in cui presta il volto e la voce a una ragazza di nome Paige che perde la memoria in seguito a un incidente automobilistico; lavora, inoltre, per Terrence Malick in "To the wonder" e per Woody Allen in "Midnight in Paris".

Nel 2011 prende parte a "Occupy Toronto", una manifestazione di protesta contro l'influenza delle lobby sul governo, il capitalismo e la diseguaglianza economica. Nel 2013 recita in "Questione di tempo", per la regia di Richard Curtis, mentre l'anno seguente appare in "La spia - A most wanted man".

Nel 2015 recita con Bradley Cooper ed Emma Stone in "Sotto il cielo delle Hawaii", mentre grazie al film di Tom McCarthy "Il caso Spotlight" viene candidata come migliore attrice non protagonista agli Oscar. Si cimenta, inoltre, nel doppiaggio, prestando la propria voce a "Il piccolo principe", diretto da Mark Osborne. Dopo aver fatto parte del cast della serie tv "True Detective" e del film "Southpaw - L'ultima sfida", nel 2016 Rachel McAdams recita con Benedict Cumberbatch in "Doctor Strange".