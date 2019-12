Biografia • Verso le stelle a tutta velocità

Katherine Noelle Holmes nasce a Toledo (Ohio) il 18 dicembre 1978. Ultima di cinque figli, il padre è avvocato e la madre casalinga. Già al liceo - la Notre Dame Academy, istituto femminile di orientamento cattolico - frequenta corsi teatrali affiancando agli studi questa sua precoce passione. Contemporaneamente frequenta la "Margaret O'Brien's Modeling School".

Durante l'estate del 1995 partecipa a New York alla convention annuale "Hooray for Hollywood": viene notata da un talent scout che le propone di andare a Los Angeles per tentare la carriera di attrice. Appare per la prima volta sul grande schermo nel 1997 in "Tempesta di ghiaccio" di Ang Lee.

Viene scelta per il ruolo di protagonista della serie TV "Buffy, l'ammazzavampiri" ma Katie decide di rifiutare per finire gli studi e ottenere il diploma.

Viene a conoscenza delle audizioni per un nuovo serial, così insieme alla madre realizza un videotape da inviare come provino; il regista Kevin Williamson vaglia il materiale e rimane impressionato da Katie Holmes, tanto che decide di affidarle il ruolo di Joey Potter nella fortunata serie "Dawson's Creek". Grazie a questa serie il suo volto diventa presto noto ai telespettatori di tutto il globo: ne consegue che viene chiamata a recitare in molti film tra cui "Generazione perfetta" (1998) di David Nutter, "Go - Una notte da dimenticare" (1999) di Doug Liman, "Killing Mrs. Tingle" (1999) di Kevin Williamson, "Wonderboys" (2000) di Curtis Hanson e "The Gift" (2000) di Sam Raimi.

Dopo una relazione con Joshua Jackson, conosciuto sui set, poi con l'attore Chris Klein, ha intrapreso nell'aprile del 2005 una relazione con Tom Cruise con il quale si è poi sposata il 18 novembre 2006 (in Italia, presso il castello Odescalchi di Bracciano, vicino Roma). Il 18 aprile 2006 è nata la loro prima figlia, Suri Cruise, il cui nome in lingua ebraica significa "principessa" e in lingua persiana "rosa rossa".

Cattolica sin dalla nascita, l'avvicinamento di Katie Holmes a Scientology (il movimento religioso fondato da Ron Hubbard, di cui Tom Cruise è uno dei più noti esponenti a livello mondiale) ha suscitato pareri negativi sul suo conto, sia da parte della stampa internazionale, sia da parte dei fan.

La coppia Cruise-Holmes si separa nel 2012: un mese dopo il divorzio Katie Holmes abbandona Scientology per tornare alla religione cattolica.

Katie Holmes, filmografia essenziale