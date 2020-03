Biografia • Elegante intensità

Michael Caine nasce a Londra il 14 marzo 1933; il suo vero nome è Maurice Joseph Micklewhite. Vive un infanzia difficile con il padre operaio scaricatore, e la madre domestica. A diciotto anni abbandona la scuola e per qualche tempo intraprende la carriera militare. Deciso a diventare attore inizia a frequentare una scuola di recitazione, che lo porta a fare la gavetta, seppur breve, in teatro.

A 22 anni, nel 1955, sposa Pamela Haines, da cui si separa solo tre anni dopo. Debutta al cinema nei primi anni '60: dopo una serie di film modesti cui partecipa, il successo arriva con "Ipcress" (The Ipcress File, 1965) di Sidney J. Furie, nel quale Michael Caine interpreta - con un perfetto aplomb inglese - il ruolo di Harry Palmer, una spia. Ricoprirà lo stesso ruolo l'anno seguente in "Funerale a Berlino" (Funeral in Berlin, 1966) di Guy Hamilton.

Nel 1966 è in "Alfie" di Lewis Gilbert, appare irresistibile nei panni del donnaiolo. In "Sette volte donna" (Woman Times Seven, 1967) dell'italiano Vittorio De Sica, recita al fianco di una brillante Shirley MacLaine, Caine dimostra grande attitudine per la commedia; il suo talento per i ruoli drammatici torna sul grande schermo con "Non è più tempo di eroi" (1970), di Robert Aldrich.

Il 2 gennaio 1973 sposa la modella e attrice Shakira Baksh, dalla quale avrà una figlia, Natasha. Durante gli anni '70 Michael Caine partecipa a film bellissimi come "Gli insospettabili" (Sleuth, 1972) di Joseph L. Mankiewicz, in cui giganteggia al fianco del grande Laurence Olivier, "Il seme dell'odio" (The Wilby Conspiracy, 1975), "L'uomo che volle farsi re" (The Man Who Would Be King, 1975) di John Huston, in cui Caine è uno dei due ex-agenti dell'esercito inglese intento a conquistare uno sconosciuto quanto favoloso regno tra le montagne del Kafiristan, "Una romantica donna inglese" (The Romantic Englishwoman, 1975) di Joseph Losey, "La notte dell'aquila" (The Eagle Has Landed, 1976) di John Sturges, "Quell'ultimo ponte" (A Bridge Too Far, 1977), con Robert Redford, Sean Connery, Laurence Olivier, Liv Ullman e Maximilian Schell, e "California Suite" (1978) con Jane Fonda.

Per tutti gli anni '80 e '90 Caine alternerà ruoli di livello, in film di prestigio ad altri più convenzionali, in film più propriamente definibili come dozzinali.

Attore elegante e intenso, grazie anche a queste sue innegabili caratteristiche si aggiudica ben due premi Oscar come attore non protagonista: uno per il ruolo dell'adultero marito della protagonista nell'indimenticabile "Hannah e le sue sorelle" (Hannah and her sisters, 1986) di Woody Allen; il secondo per il ruolo del medico convinto abortista in "Le regole della casa del sidro" (The Cider House Rules, 1999) di Lasse Hallström.

E' stato nominato "Comandante dell'Ordine dell'Impero Britannico" (CBE) nel 1993 per i servizi resi all'arte teatrale, e nominato "Knight Bachelor" nel 2000, diventando Sir Maurice Micklewhite.

Tra gli ultimi film di successo ai quali ha lavorato ci sono "Batman Begins" (2005), "The Prestige" (2006), "Il cavaliere oscuro" (2008), tutti diretti da Christopher Nolan.