Biografia

Nicole Elikolani Prescovia Scherzinger è il nome completo di Nicole Scherzinger. Nasce a Honolulu (isole Hawaii, Stati Uniti d'America), da padre filippino e madre russa-hawaiiana, il 29 giugno 1978.

Cantante, attrice e ballerina statunitense, ha sfondato come voce principale del gruppo musicale "The Pussycat Dolls".

Insieme alla sorella Ke'ala cresce nella città di Louisville (Kentucky) presso la casa del padre adottivo, di origine polacca. In questa città Nicole Scherzinger comincia la sua carriera, frequentando la Youth Performing Arts School e la DuPont Manual High School; studia recitazione presso l'Actors Theatre of Louisville.

Si specializza in teatro presso la Wright State University poi inizia la sua carriera nel mondo della musica occupandosi dell'accompagnamento vocale della rock band "Days of the New".

Con la sua voce ha accompagnato artisti quali 50 Cent, Daddy Yankee, Will Smith, Shaggy, T.I. e Diddy.

Dal 2008 e fino al 2009 è stata fidanzata con Lewis Hamilton, pilota inglese di Formula 1.

Nel 2010 duetta con Alice Cooper in un brano di Slash, dal titolo "Baby Can't Drive", presente nel disco solista di quest'ultimo. Nel 2012 duetta con Eros Ramazzotti nella canzone "Fino all'estasi" presente nell'album "Noi".