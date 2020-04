Biografia • La meditazione e la ricerca della pace

Swami Kriyananda nasce il 19 maggio del 1926 con il nome di James Donald Walters a Teleajen, in Romania, figlio di genitori statunitensi: il padre, Ray, è un geologo della Esso impiegato nei giacimenti petroliferi romeni. James riceve un'educazione internazionale vivendo, da ragazzo, tra la Romania, la Svizzera, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti.

Frequenta l'Haverford College per poi iscriversi alla Brown University: decide di lasciare l'università, però, quando gli manca solo un semestre per arrivare alla laurea, per dedicare la propria vita alla ricerca di Dio. Nel settembre del 1948, infatti, mentre si trova a New York, Walters legge "Autobiography of a Yogi", di Yogananda: un libro che rivoluziona la sua vita.

L'incontro con il Maestro

Pochi giorni dopo aver letto il volume, James sceglie di lasciarsi alle spalle la sua vecchia vita e di viaggiare per tutto il Paese in bus, arrivando fino al sud della California, per diventare un discepolo di Yogananda. Lo incontra per la prima volta a Hollywood, nel tempo della Self-Realization Fellowship, e viene quindi accolto come discepolo.

Il ventiduenne Walters va a vivere con altri monaci sul Mount Washington di Los Angeles: nel giro di un anno, viene posto da Yogananda a capo degli altri discepoli e riceve l'incarico di scrivere articoli per la rivista del SRF.

Diventato ministro, ha il compito di iniziare gli allievi allo Kriya Yoga. Tra il settembre del 1948 e il marzo del 1952, James Walters prende nota di tutte le conversazioni con il suo maestro: verranno poi pubblicate in "The Essence of Self-Realization" e in "Conversations with Yogananda". Il 7 marzo del 1952 Yogananda muore improvvisamente mentre si trova los Angeles, nel bel mezzo di un discorso: per la vita di James, questa è una svolta.

Kriyananda

Negli anni successivi egli pubblica il libro "Stories of Mukunda" e addirittura un album, intitolato "Music for Meditation", in cui canta i "Cosmic Chants" di Yogananda. Nel frattempo, prende il nome monastico di Kriyananda e viene nominato direttore del Center Department dell'SRF, che guida i gruppi di meditazione del tempio.

Negli anni successivi, tiene lezioni e conferenze non solo negli Stati Uniti, ma anche in Canada, in Messico, in Gran Bretagna, in Francia, in Svizzera, in Italia, in Australia, nelle Fiji, in Nuova Zelanda e in India. Nel 1960 viene eletto vicepresidente del Board of Directors dell'SRF: in questo periodo, vive in India. Vi rimane fino al 1962, anno in cui il Board vota all'unanimità per richiedere le sue dimissioni.

Kriyananda non capisce la ragione della sua espulsione, ritenendo che le motivazioni che l'hanno sancita (desiderio di potere personale, essersi imposto come nuovo guru) non siano valide. Nonostante ciò, nella prima metà degli anni Sessanta uno dei suoi progetti inter-religiosi vicino a Nuova Delhi riceve addirittura il supporto personale di Jawaharlal Nehru, il primo ministro indiano.

Qualche anno dopo, Kriyananda realizza vicino a Nevada City, in California, la World Brotherhood Colony, su un territorio di circa 160mila metri quadri: un villaggio che accoglie comunità caratterizzate dal desiderio di vivere in maniera semplice; vengono fondati numerosi centri, tra cui The Expanding Light Yoga and Meditation Retreat.

Nel 1973 egli sviluppa un sistema educativo destinato ai bambini, denominato Education For Life: vengono create scuole a Seattle, a Washington, a Palo Alto, a Nevada City e a Portland.

Gli anni '80, gli anni '90 e i cambi di nome

Nel 1981 Kriyananda si sposa, ma lascia la moglie dopo poco tempo; rinuncia pubblicamente ai suoi voti monastici in occasione del suo secondo matrimonio, nel 1985. Nello stesso periodo torna a usare il suo nome originale, James Donald Walters.

Dopo avere nuovamente divorziato, nel 1995 riprende i voti e utilizza ancora il suo nome monastico. A partire dal 1996 vive e insegna, come Kriyananda, nel centro Ananda italiano di Assisi, in Umbria. Vi rimane per sette anni, fino a quando, nel 2003, si trasferisce in India, dove dà il via alla realizzazione di un centro Ananda a Gurgaon, vicino a Delhi.

Gli anni 2000

Per cinque anni, fino al maggio del 2009, appare sui canali televisivi Sadhna TV e Aastha TV, che sono trasmessi non solo in India, ma anche nel resto dell'Asia, in Europa e negli Stati Uniti. Nel 2009, all'età di ottantatré anni, si sposta a Pune per instaurare una nuova comunità. Crea un nuovo ordine, differente rispetto alle impostazioni volute da Yogananda, ritenendo che si sia entrati in una nuova era, denominata Dwapara Yuga, in cui non tutto quel che è stato stabilito in passato resta valido, e che sia necessaria qualche riforma.

Viene stabilito, per esempio, che gli Swami possono sposarsi e che un nuovo Swami non può essere ordinato da un solo Swami ma da almeno tre. Tra le altre novità, c'è il fatto che gli Swami del nuovo ordine non si chiamano più solo Swami, ma Nayaswami, laddove "Naya" ha il significato di "nuovo".

Il 21 aprile del 2013, Kriyananda muore nella sua casa di Assisi: i suoi resti verranno portati, il mese successivo, all'Ananda Village.