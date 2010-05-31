Vincent Cassel
Biografia
Temperamento allegro e vivace, ma anche capace di improvvisi rannuvolamenti e repentini cambi d'umore, non doveva diventare un attore, ma è difficile tenere a freno uno come lui, il tipico elemento con una vitalità addirittura eccessiva e sempre desideroso di provare tutto.
Vincent Crochon Cassel nato il 23 novembre 1966 a Parigi è figlio dell'attore Jean-Pierre Cassel e di una giornalista. Nato e cresciuto nel mitico quartiere parigino Montmartre, quello degli artisti, a diciassette anni - scopo: solita ribellione post-adolescenziale - ha la bella pensata di iscriversi a una scuola circense.
Strano ma vero, il padre pur se attore si rifiutava di vederlo seguire le sue orme: "Piuttosto il circo", sembra dicesse.
Detto fatto, Vincent si iscrive: l'acrobata e il clown li fa per davvero. Forse è stata una buona palestra per il futuro, forse è un'esperienza che gli è servita per prendere dimestichezza con il pubblico, chi lo sa?
Sappiamo solo che alla fine Vincent Cassel nel mondo del cinema ci è entrato alla grande.
È vero che nel 1991 fa solo una piccola comparsa in "Les clés du Paradis" di Philippe de Broca, ma solo due anni dopo, con il film "Meticcio" (1993) instaura il sodalizio artistico con Mathieu Kassovitz che lo porterà al successo internazionale.
Il buon Mathieu gira il bellissimo "L'odio", film di tematica sociale in cui il protagonista è proprio lo spigoloso Cassel, e l'artista riceve la nomination al César come miglior attore emergente. Da qual momento Vincent non avrà più problemi di lavoro.
Molto apprezzato anche ad Hollywood e dintorni, è stato protagonista di alcune importanti e costose pellicole, un bel po' distanti dalle produzioni di tipico stampo "europeo" a cui era abituato.
L'abbiamo visto nello strepitoso "I fiumi di porpora" ma anche in "Birthday girl" (2001) a fianco di Nicole Kidman e in "Jefferson in Paris" (1999) con Nick Nolte, diretto da un mostro sacro come James Ivory.
Con il suo connazionale Luc Besson ha invece partecipato al kolossal, sempre di marca hollywoodiana, "Giovanna d'Arco";al suo fianco, una fenomenale Milla Jovovich.
C'è un'altra cosa però per cui Vincent Cassel è famoso e soprattutto invidiato: per il suo matrimonio con una ragazza qualunque, conosciuta nel 1996 sul set de "L'appartamento", che di nome fa Monica Bellucci. Insieme hanno girato lo scandaloso "L'appartamento" e il morboso "Come mi vuoi". Senza contare il violento e fumettistico "Dobermann", o il più convenzionale "Il patto dei lupi".
Monica invece non c'è nella pellicola che Vincet Cassel lancia negli Stati Uniti: "Ocean's twelve", fantasioso titolo del seguito del fortunato "Ocean's eleven".
Il cast da capogiro comprende George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt e Andy Garcia. Il tocco di imperfezione è dato dal volto di Vincent Cassel, spigoloso e irregolare, eppure così ben voluto dalle donne.
Tra gli ultimi film interpretati ci sono "Nemico pubblico N. 1 - L'istinto di morte" e "Nemico pubblico N. 1 - L'ora della fuga", dittico che racconta la storia vera del gangster francese Jacques Mesrine, ispirato al romanzo autobiografico che lo stesso Mesrine ha scritto dal carcere poco prima della sua clamorosa evasione. Dopo la prima figlia Deva, nel maggio 2010 la bella moglie Monica dà alla luce un'altra bambina, Leonie.
Successivamente escono i film "Il cigno nero" (Black Swan, 2010) e "A Dangerous Method" (2011, di David Cronenberg). Alla fine del mese di agosto 2013 Monica Bellucci fa sapere ai giornali che lei e il marito hanno deciso di separarsi.
Dopo cinque anni, il 24 agosto 2018, Vincent Cassel sposa in seconde nozze la modella italo-francese Tina Kunakey. L'anno seguente, il 19 aprile 2019, la coppia annuncia la nascita della loro bambina, Amazonie.
Frasi di Vincent Cassel
Ho una considerazione altissima della creatività italiana. Il problema è che da voi la volgarità dei medi trascina tutto - società, cultura - verso il basso. In Italia ci sono qualità straordinarie, ma forse a causa della politica, non so, trovo che il Paese sia divorato dal cinismo. A me sembra che gli italiani non credano più a niente. Pensano che si debba sempre essere ruffiani per ottenere le cose. Mi fa male, mi fa arrabbiare.
In Italia non si riesce a vedere un film in lingua originale, perché i doppiatori qui sono una mafia. Non capisco perché abbiano tutto questo potere. Il doppiaggio esiste anche in Francia, ma non hanno lo stesso potere. Quando c'è uno sciopero della categoria il cinema non si ferma. Meglio comunque il doppiaggio piuttosto che il film non esca proprio.
Il sesso è importante e non solo perché ci dà piacere, ma anche per la riproduzione, per le responsabilità che abbiamo nei confronti delle generazioni che seguiranno. Secondo me il sesso è un dovere sociale. Perché più che nei confronti della politica o della società, il nostro primo dovere è verso i nostri figli.
[Mio padre] È l'uomo che ha fatto di me quello che sono oggi. Ha saputo darmi fiducia, una cosa rara, che non succede in tutte le famiglie. Mi ha permesso di ucciderlo, in senso psicanalitico, un bel regalo, perché di fronte ai propri figli bisogna sparire. È stato sempre presente nella mia vita, ma senza cercare di plasmarmi. Il segno più evidente di maturità per un genitore, secondo me, è proprio quello di capire di non poter fare della vita dei figli una replica della propria.
Gli uomini hanno tutto l'interesse a riconoscere la propria femminilità ed essere circondato da donne, anche se una è piccolissima - ha solo 15 mesi - mi fa progredire come essere umano.
Quando sono stato nelle banlieue parigine per girare L'Odio mi sono detto: "Qui un giorno scoppierà la rivoluzione". Ma i problemi non possono restare sempre confinati alla periferia, per non contaminare il centro pulito di Parigi. La racaille [marmaglia, le bande criminali] c'è, ma il problema è capire chi ne ha favorito la nascita e la crescita. Un bambino che viene su in una banlieue diventa così perché lì non si parla che quella lingua, perché lì devi lottare per tutto, per garantirti i diritti essenziali.
Parigi è troppo piccola per due che si amano di un amore grande come il nostro.
[parlando di Tina Kunakey]
Non esistono cospirazioni, ma un sacco di informazioni false sulla rete. Però è vero che nel nostro sistema poche persone potenti prendono decisioni che riguardano tutti. La gente non sa quando, a volte non sa neanche perché ma ha bisogno di una spiegazione: e quando non c’è modo di verificare, crede a qualunque cosa.
Le relazioni con i genitori sono sempre complicate. Padre e madre sono i tuoi punti di riferimento, sono “da dove vieni” e devi prenderne atto. Certe volte ti sembra di aver risolto tutto a 15 anni: invece può non bastare una vita, ed è il mio caso. Solo quando i genitori muoiono ti rendi conto di quanto somigli a loro.
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Foto e immagini di Vincent Cassel
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Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Vincent Cassel. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Vincent Cassel.
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