Angelo Sodano
Biografia • Missione infinita
Angelo Sodano nasce ad Isola d'Asti il giorno 23 novembre 1927.
Secondo di sei figli, la sua è una famiglia rurale piemontese. Il padre Giovanni Sodano, mancato poco prima del Concistoro nel quale il figlio è stato eletto cardinale, è stato Deputato al Parlamento Italiano per tre legislature, dal 1948 al 1963.
Laureatosi a Roma in Teologia Angelo Sodano viene ordinato sacerdote il 23 settembre 1950.
Presta poi servizio come docente prima in Italia, poi vola in sudamerica. È nelle Nunziature Apostoliche di diversi paesi tra cui Ecuador, Uruguay e Cile. Il periodo in Cile, dal 1978 al 1988, corrisponde alla delicata transizione che porta il paese dal regime di Augusto Pinochet alla democrazia.
Nei dieci anni cileni visita quasi tutte le diocesi e coopera alla conclusione della mediazione pontificia fra Cile ed Argentina, risolvendo la controversia sorta sulla sovranità dei due Stati in alcune zone del territorio.
Sodano nel tempo instaura un'amicizia con il dittatore cileno, tanto che organizzerà in prima persona la visita di papa Giovanni Paolo II in Cile nel 1987. La visita del Papa, e Sodano in particolare, saranno oggetto di profonde critiche da parte dei cattolici progressisti.
Il giorno 1 marzo 1989, con l'entrata in vigore della costituzione Apostolica Pastor Bonus, Sodano assume il titolo di "Segretario per i Rapporti con gli Stati". Si interessa molto alla Pontificia Commissione per la Russia, di cui diviene Presidente nel bienno 1990-91.
Viene nominato Cardinale da Papa Giovanni Paolo II durante il concistoro del 28 giugno 1991.
Il 30 novembre 2002 Sodano viene eletto Vice-Decano del Collegio Cardinalizio.
Decade nella carica il 2 aprile 2005 per la scomparsa di papa Giovanni Paolo II; a seguito dell'elezione di Papa Benedetto XVI, precedente Decano, Sodano è riconfermato Segretario di Stato (21 aprile 2005) oltre che venire eletto Decano dai Cardinali del Collegio Cardinalizio (29 aprile 2005), con avallo del nuovo pontefice.
Nel giugno del 2006 chiede ed ottiene da Papa Benedetto XVI la rinuncia alla carica per raggiunti limiti di età. Gli succederà il Cardinale Tarcisio Bertone.
Frasi di Angelo Sodano
I terroristi sanno che se una democrazia stabile prendesse piede a Baghdad metterebbe in difficoltà anche i paesi vicini come l'Iran e l'Arabia Saudita, dove ancora si va in prigione per il possesso di un Crocefisso.
Negli USA i valori religiosi sono molto sentiti. Ciò fa onore a questo grande paese dove si è creato un modello di società che deve far riflettere anche gli altri popoli.
Da parte della Santa Sede vi è l'auspicio che si introduca nella Carta delle Nazioni Unite un principio nuovo, e cioè la possibilità, anzi il dovere, di un intervento umanitario in casi conclamati, in cui i diritti umani all'interno di una nazione siano calpestati.
Coloro che sostengono che il riconoscimento della Croazia da parte della Santa Sede influì negativamente, o addirittura provocò la guerra, sbagliano. La scelta della Santa Sede fu motivata proprio dalla necessità di far cessare la guerra e le gravi violenze che già erano in atto nella ex Jugoslavia, che a quel punto non esisteva più, nei fatti, come Stato unitario. Inoltre c'era un larghissimo consenso per il riconoscimento della Croazia da parte della comunità internazionale, tanto che l'iniziativa tedesca e della Santa Sede del 13 gennaio 1992 anticipò solo di pochi giorni quella degli altri Stati. È vero che vari esponenti politici degli Usa dubitavano al riguardo, e così pure vari leader politici socialisti europei. Gli eventi successivi fecero però vedere l'opportunità di quella tempestiva decisione della Santa Sede. Mi è sempre piaciuta una frase dell'ex cancelliere tedesco Helmut Kohl, che allora disse: "Talvolta il Signore fa una passeggiata nella storia avvolto da un grande mantello, e fortunato sarà chi saprà cogliere l'occasione ed afferrare quel mantello". Più laicamente altri dissero: si trattò di un sorriso della storia.
La storia ha voluto che, dopo lunghi e pazienti contatti informali, che si intensificarono dopo la caduta del Muro di Berlino del ’89, la maggior parte dei rapporti diplomatici si perfezionasse proprio nel 1992. In quel nuovo clima di libertà – per il quale l’Europa poteva tornare a respirare «a due polmoni», per usare una metafora cara a Giovanni Paolo II – la Santa Sede colse l’occasione per portare il suo contributo allo sviluppo dei popoli che si aprivano a una nuova fase politica e per assicurare la libertà religiosa. Ciò obbedì da una parte al desiderio dei nuovi governi di allacciare contatti regolari con la Chiesa di Roma, di cui riconoscevano il grande contributo alla libertà dei loro popoli; d’altra parte corrispondeva al desiderio della Santa Sede di contribuire al rinnovamento spirituale di questi popoli. Così, nel decisivo quadriennio 1989-1992, la Santa Sede ha potuto stringere rapporti diplomatici con ben 28 nuovi Stati: 6 dell’Europa Orientale, 12 sorti dalla dissoluzione dell’ex Unione Sovietica (7 in Europa e 5 in Asia Centrale) e i 3 Stati baltici. Inoltre, tra i nuovi Paesi in cui la Santa Sede ha potuto iniziare la sua presenza, ben 7 erano dell’area balcanica (i 6 dell’antica Federazione Jugoslava più l’Albania, che nel 1992 aprì la sua ambasciata a Roma). Con tale nuova presenza, la Santa Sede ha oggi regolari rapporti diplomatici con tutti i 47 Stati membri del Consiglio d’Europa, di cui fanno parte anche la Turchia e il Kazakistan, in quanto una parte del loro territorio è nel continente europeo.
La comunità cattolica sa di essere minoritaria, ma vuole essere come un lievito di vita spirituale, cooperando con la comunità ortodossa e con i fratelli musulmani per il bene del Paese. Questo è il cammino tracciato da Giovanni Paolo II nel corso della sua visita in Kazakistan nel 1991 e riconfermato in varie occasioni da Benedetto XVI. A tale consegna la Chiesa in Kazakistan vuole essere fedele.
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