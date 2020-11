Biografia • Missione infinita

Angelo Sodano nasce ad Isola d'Asti il giorno 23 novembre 1927.

Secondo di sei figli, la sua è una famiglia rurale piemontese. Il padre Giovanni Sodano, mancato poco prima del Concistoro nel quale il figlio è stato eletto cardinale, è stato Deputato al Parlamento Italiano per tre legislature, dal 1948 al 1963.

Laureatosi a Roma in Teologia Angelo Sodano viene ordinato sacerdote il 23 settembre 1950.

Presta poi servizio come docente prima in Italia, poi vola in sudamerica. E' nelle Nunziature Apostoliche di diversi paesi tra cui Ecuador, Uruguay e Cile. Il periodo in Cile, dal 1978 al 1988, corrisponde alla delicata transizione che porta il paese dal regime di Augusto Pinochet alla democrazia.

Nei dieci anni cileni visita quasi tutte le diocesi e coopera alla conclusione della mediazione pontificia fra Cile ed Argentina, risolvendo la controversia sorta sulla sovranità dei due Stati in alcune zone del territorio.

Sodano nel tempo instaura un'amicizia con il dittatore cileno, tanto che organizzerà in prima persona la visita di papa Giovanni Paolo II in Cile nel 1987. La visita del Papa, e Sodano in particolare, saranno oggetto di profonde critiche da parte dei cattolici progressisti.

Il giorno 1 marzo 1989, con l'entrata in vigore della costituzione Apostolica Pastor Bonus, Sodano assume il titolo di "Segretario per i Rapporti con gli Stati". Si interessa molto alla Pontificia Commissione per la Russia, di cui diviene Presidente nel bienno 1990-91.

Viene nominato Cardinale da Papa Giovanni Paolo II durante il concistoro del 28 giugno 1991.

Il 30 novembre 2002 Sodano viene eletto Vice-Decano del Collegio Cardinalizio.

Decade nella carica il 2 aprile 2005 per la scomparsa di papa Giovanni Paolo II; a seguito dell'elezione di Papa Benedetto XVI, precedente Decano, Sodano è riconfermato Segretario di Stato (21 aprile 2005) oltre che venire eletto Decano dai Cardinali del Collegio Cardinalizio (29 aprile 2005), con avallo del nuovo pontefice.

Nel giugno del 2006 chiede ed ottiene da Papa Benedetto XVI la rinuncia alla carica per raggiunti limiti di età. Gli succederà il Cardinale Tarcisio Bertone.