Biografia

Maria Teresa Mannino nasce il 23 novembre 1970 a Palermo, figlia terzogenita di due medici, Enzo Mannino e Maria Cristina Avete.

Formazione e studi

Dopo aver frequentato l'università della sua città, laureandosi in filosofia, si trasferisce a Milano. Qui prende parte a un corso di storia del teatro tenuto da Luigi Lunari; poi nel 2000, dopo tre anni di corsi, si diploma alla scuola europea di recitazione del Teatro Carcano.

Teresa Mannino

Nel frattempo inizia a calcare palcoscenici importanti: per la regia di Silvio Pandolfi fa parte del cast di "Le piaton de Laire", piece di Eugene Ionesco, ma anche di "Lisistrata", di Aristofane; in seguito, diretta da Valeria Di Pilato recita nella commedia "Dio", scritta da Woody Allen.

Le esperienze teatrali proseguono con "Quando il marito va a caccia" (di Georges Feudeau), con Manuel Serantes come regista, e con "Bernarda Alba", di Federico Garcia Lorca, sempre con la direzione di Serantes.

Il cabaret

Inizia a farsi strada la sua passione per il cabaret. Conduce una puntata del programma di Radio2 "Due di notte", e inizia a esibirsi nel locale Zelig di Milano.

Dopo aver partecipato su Antenna 3 (tv locale lombarda) a "Una gara tutta da ridere", insieme con Geppi Cucciari, debutta in tv a "Zelig Off" con il personaggio della siciliana Cetty.

Le sue prove comiche ottengono un ottimo riscontro di pubblico, al punto che la comica siciliana viene promossa su "Zelig Circus", in prima serata, nella stagione 2007/2008: Cetty lascia spazio a Teresa, che si produce in monologhi dedicati alla differenza tra Nord e Sud e tra uomo e donna.

Il cinema

Dalla tv al cinema il passo è davvero breve: Teresa Mannino esordisce sul grande schermo con la commedia di Luca Lucini "Amore, bugie e calcetto", al fianco di Claudio Bisio (suo capocomico a "Zelig").

Poco dopo viene chiamata da Enrico Oldoini per "La fidanzata di papà", con Massimo Boldi e Simona Ventura.

Mentre prosegue la sua collaborazione con Gino e Michele, che le affidano la presentazione di "Zelig Off" (insieme con Federico Basso), l'attrice siciliana nel 2009 recita nel film di Luis Prieto "Meno male che ci sei", e approda in Rai come guest star della fiction "Il Commissario Manara".

Protagonista, su Radio 2, dello sceneggiato radiofonico "Mi chiamano Bru", scritto da Nicoletta Vallorani e Barbara Garlaschelli, presenta il "Checco Zalone Show", insieme al comico pugliese, dal Teatro Ariston di Sanremo.

Gli anni 2010

Teresa Mannino diventa mamma di Giuditta. Nel 2010 scrive e conduce la trasmissione "Isole incomprese", in onda su Radio 2, con la collaborazione di Sabrina Tinelli, mentre al cinema appare in "A Natale mi sposo", di Paolo Costella.

Divenuta un volto fisso della commedia italiana, Teresa Mannino viene chiamata da Carlo Vanzina per interpretare la moglie di Enrico Brignano nel film "Ex - Amici come prima!", e nell'anno successivo viene candidata come personaggio rivelazione all'Oscar della Tv.

Sempre nel 2012, dopo aver preso parte alla fiction di Canale 5 "Benvenuti a tavola - Nord vs Sud" (insieme con Fabrizio Bentivoglio e Giorgio Tirabassi), sbarca su Raidue con il suo spettacolo teatrale "Terrybilmente divagante", registrato al Teatro Nuovo di Milano, e su La7, dove conduce "Se stasera sono qui", in prima serata; al cinema, invece, torna a essere diretta da Carlo Vanzina nella commedia "Buona giornata", al fianco di Lino Banfi, Vincenzo Salemme, Diego Abatantuono e Christian De Sica.

Nel 2013 Teresa Mannino presenta insieme a Michele Foresta "Zelig Circus", al posto di Paola Cortellesi e Claudio Bisio: il programma, però, ottiene riscontri non esaltanti, riuscendo difficilmente a superare il 15 % di share. Conclusa l'esperienza su Canale 5, viene chiamata da Milly Carlucci per far parte della giuria di "Altrimenti ci arrabbiamo", talent show in onda il sabato sera su Raiuno.

Dal luglio 2015 al dicembre 2016 dirige e coscrive con Giovanna Donini "Sono nata il ventitré", suo secondo tour teatrale.

Nel corso del 2016 prende parte alla seconda puntata della 10ª stagione de "Il commissario Montalbano"; torna anche nel cast di comici Zelig.

Dal gennaio 2018 al febbraio 2020 porta in scena lo spettacolo "Sento la Terra girare", scritto ancora con Giovanna Donini.

Nel 2019 recita nel film "La notte è piccola per noi", di Gianfrancesco Lazotti.

Gli anni 2020

Nel 2021 Teresa Mannino torna in tv su Canale 9 con tre spettacoli, poi di nuovo a Zelig in autunno.

Nel 2022 scrive e dirige lo spettacolo teatrale "Il giaguaro mi guarda storto", scritto con Donini e Maria Nadotti, che prosegue nelle stagioni 2023 e 2024.

Sempre nel 2022 è membro della giuria della Festa del Cinema di Roma (con Marisa Paredes e presieduta da Carlo Verdone). Nel 2023 è presente nel cast di "Io e mio fratello", in cui interpreta la zia Tecla.

Nel febbraio 2024 è al Festival di Sanremo per affiancare alla conduzione il direttore artistico Amadeus nella terza serata.

Vita privata

Il primo matrimonio di Teresa Mannino è durato due anni. Poi ha avuto una relazione con Andrea, un batterista che aveva conosciuto prima di sposarsi. Con lui ha avuto la figlia Giuditta, nata nel 2009.

Dal 2014 ha una relazione con il produttore cinematografico Paolo Santolini.