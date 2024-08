Biografia

Togbe Osei III è il 25° Monarca e Sovrano tradizionale del Godenu, un Regno situato nell’ area di Hohoe nella regione del Volta in Ghana.

Nasce il 18 agosto 1966 a Godenu.

Si è diplomato nella principale scuola del Ghana superando gli esami di servizio nazionale con il massimo dei voti.

Ha iniziato la sua carriera lavorando per il Ghana Education Service, un'autorità nazionale responsabile dell'istruzione, e ha continuato la sua brillante carriera lavorando presso il Ghana Police Service .

Dopo il suo servizio nelle forze di polizia, Togbe ha lavorato come consulente per la sicurezza per diverse istituzioni governative.

Il 29 giugno 2002, è stato nominato sovrano tradizionale e monarca di una Monarchia Sub – Nazionale, o Togbe, di Godenu, succedendo a suo nonno e seguendo la linea di primogenitura della famiglia Gadagoe con tutte le responsabilità e le prerogative, i diritti dinastici “de jure”, mantenendo la “fons honorum”, che gli dà il diritto ai titoli reali e il diritto a rilasciare titoli e onori nobiliari e cavallereschi “Armar e far diventar Cavalieri”

Dal 2009 ricopre una posizione Dirigenziale presso il Ministero della Giustizia del Ghana, un dipartimento del Servizio giudiziario.

Vita sociale

Togbe Osei III è impegnato a servire la gente di Godenu.

Per alcuni anni ha costruito scuole e biblioteche nel suo Regno Sub – Nazionale e avviato numerosi progetti umanitari in collaborazione con diverse ONG nel mondo.

Si distingue anche per aver invitato, in alcune occasioni, i suoi colleghi a lavorare insieme e portare sviluppo nelle regioni in cui regnano e a questo proposito fa parte di GbiDukor, il cui obiettivo è proteggere la cultura di queste aree tradizionali e per promuovere lo sviluppo congiunto di queste regioni.

Titolo

Sua Maestà il Re - Sua Altezza Reale

Prerogativa

Ius Imperii, cioè il diritto al comando, lo Ius Gladii, cioè la forza di imporre le proprie decisioni, lo Ius Majestatis, cioè il diritto ad essere rispettato, e lo Ius Honorum, cioè il diritto di premiare i meriti.

Il Regno di Godenu a nome di Sua Maestà il Re conferisce titoli nobiliari ed onorificenze cavalleresche, in molti casi analoghi a quelli europei, poiché il colonialismo ha influito inevitabilmente sulle loro abitudini lo stesso può ratificare i titoli nobiliari solo dopo essersi espressa la Consulta Araldica del Regno di Godenu dopo il regolare processo di Nobiltà

Ordini Dinastici - Gran Maestro

L'Ordine Reale dell'Elefante di Godenu è un Ordine dinastico al Merito del Regno di Godenu, nel Ghana riconosciuto dalla costituzione della Repubblica del Ghana e da tutte le monarchie Sub- nazionali Ghanesi;

L'Ordine Reale della Corona di Godenu è un Ordine dinastico al Merito del Regno di Godenu, nel Ghana, riconosciuto dalla costituzione della Repubblica del Ghana e da tutte le monarchie Sub- nazionali Ghanesi;

L'Ordine Reale del Leone di Godenu è un Ordine dinastico al Merito del Regno di Godenu, nel Ghana, riconosciuto dalla costituzione della Repubblica del Ghana e da tutte le monarchie Sub- nazionali Ghanesi;

Personaggi illustri insigniti recentemente con gli Ordini dinastici di Sua Maestà Togbe Osei III

Il Sultano Muedzul Lail Tan Kiram – 35° Sultano del Sultanato di Sulu;

Sua Altezza Reale Owana Ka’ohelelani Salazar – Capo della Casa Reale delle Hawai;

Sua Grazia Francisco de Paula Enrique de Borbón y Escasan, VI° Duca di Siviglia - Cugino di Sua Maestà Cattolica il Re di Spagna Felipe VI;

Friedrich Schwarzer, President of the World Jewellery Confederation

Sua Altezza Reale Imperiale Andrea Salvatore, Arciduca d’Austria, Principe di Toscana;

Sua Altezza Reale Principe del Sacro Romano Impero Christian Agricola di San Nicandro, Conte dell’Impero d’Austria, Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme con Conchiglia (O.E.S.S.G. – O.E.S.S.H.);

Sua Eccellenza D. Alfredo López Ares;

Sua Eccellenza Don Manuel Beninger.

Onorificenze ricevute da Sua Maestà il Re Togbe Osei III

Ordini di Famiglie Reali Reali riconosciute:

Gran Croce Reale Ordine di San Michele d'Ala

Gran Collare al Merito della Real Casa del Portogallo

Gran Croce dell'Ordine Reale della Corona delle Hawaii

Gran Croce Reale Ordine della Corona del Ruanda

Gran Cordone Reale e Ordine Hashemita della Perla di Sulu

Gran Croce Reale e Ordine Dinastico dell'Aquila di Hohoe

Gran Croce di Giustizia Sacro Militare Ordine del Santissimo Sacramento dell’Annunciazione di Nazareth (S.M.O.S.S.A.N) “Agricola - Principi del Sacro Romano Impero”

Gran Croce Ordine della Legio Linteata (O.L.L.) “Agricola – Principi del Sacro Romano Impero”

Premi Sociali - Onorificenze

Gran Compagno - Ordine dell'Umanità (Registro delle Forze Umanitarie e di Stabilizzazione)

Professionisti;

Colonnello del Kentucky;

Viaggiatore dell'Arkansas;

Grande Croix d'Or Ordine Lafayette;

Gran Croce HNME - Hermandad Nacional Monárquica de España;

Gran Croce Ordine al Merito IGFVT;

Medaglia d'oro Aiuto Godenu;

Capitolino Omaggiato a Gneo Giulio Agricola – Benemerenza Istituita dalla Accademia Dinastica Universitaria della Nobile Famiglia Agricola.

Il Regno di Godenu in breve

Il Regno di Godenu si trova nella Repubblica del Ghana; è un regno ed una Monarchia sub-nazionale riconosciuto dalla costituzione ghanese (Capitolo 22). Le origini del Regno risalgono a molti secoli or sono, l’attuale connotazione risale al periodo coloniale britannico.

Il precedente sovrano è stato Sua Maestà il Re Togbe Osei II, nonno dell’attuale Re. Egli ha regnato per sessant’anni, durante e dopo il governo coloniale, sino al 2002.

Sua Maestà il Re Togbe Osei III è il 25° Re di Godenu e dal 2002 svolge un fondamentale ruolo nella vita spirituale, economica e sociale della sua popolazione, avendo una grande influenza sul popolo che rappresenta e sul governo. Ha, inoltre, avviato diversi progetti internazionali a favore del Ghana e del Regno di Godenu, in un’ottica di collaborazione, di sviluppo e protezione delle popolazioni locali.

Il nome Godenu significa "Sii costante con Dio".

Ci sono oltre 13.000 persone che vivono nel Regno di Godenu, costituito da circa sette miglia quadrate con quattro insediamenti principali.

Ci sono quattro capi inferiori e diversi sotto-capi che ne amministrano i vari distretti. Dal 2009 Sua Maestà il Re Togbe Osei III ha un importante ruolo nell’amministrazione della Giustizia per l’intero paese del Ghana.

Consiglio della Corona

Il Consiglio della Corona è il più alto organo consultivo e rappresentativo di Sua Altezza Reale il Togbe e della Casa Reale di Godenu.

Presidente del Consiglio della Corona

Sua Altezza Col. (KY) Togbe Ngoryifia Afenyo I di Godenu - Stephan Heinrich von Yordan

GCoRHG, GCSRCG, GCREG, GCRLG Duca di Yordan, Duca di Abudome, Counte di Adzorve,

Presidente di Help Godenu Foundation;

Vice – Presidente

Sua Grazia Prof. Mag. Dr. Elmar Kuhn M.Theol GCRCG, GCREG, GCRLG, Duca di Avega e Duca in Godenu Segretario Generale della Help Godenu Foundation;

Gran Cancelliere

Sua Eccellenza Jean Claude Carladous KREG, GCRLG, Barone di Tomefa;

Gran Elemosiniere

Sua Eccellenza D. Frank Thomas Merten, Conde di Merten e Bode, Barón Semisch von Merten GCREG, GCRLG;

Ministro della Giustizia

Sua Eccellenza Dame Marakay Jessica Rogers J.D., GCREG, GCRLG;

Gran Ciambellano

Sua Eccellenza Valentin Yul Counte Kamratowski, GCREG, GCRLG, Duca Ereditario di Yordan;

Rappresentanti e Delegazioni del Regno di Godenu nel mondo con status consultivo che servono e rappresentano Sua Maestà il Re Togbe Osei III nei rispettivi paesi

Austria

Sua Eccellenza Phillip Christian Feitl, GCRLG;

Canada

Sua Eccellenza Garry Chandler, GCREG, GCRLG;

Repubblica Ceca

Sua Eccellenza Nathaniel Barone Filip de Aras, GCRLG;

Regno Unito - Inghilterra e Galles

Dott. Eddie Gerba, CRLG;

Finlandia

Sua Eccellenza Elina Selin, GCRLG;

Francia

Sua Eccellenza Daniel Breuiller, GCRLG;

Germania

Sua Eccellenza Valentin Yul Conte Kamratowski, GCREG, GCRLG - Duca ereditario di Jordan;

Repubblica Ellenica

Sua Eccellenza Spiros Strangalos, GCRLG;

Italia

Sua Grazia il Dott. Fabio Pierri Pepe di San Severo, CREG, GCRLG – Duca di Castelruggiero, Marchese di San Severo, Barone di Torricella, Hidalgo di Castiglia;

Regno di Spagna

Direttore esecutivo Frank Thomas Merten, GCREG, GCRLG - Conte di Merten och Bode, Barón Semisch von Merten;

Sudafrica

L'Onorevole. Massimiliano Matschke, CRLG.

U.S.A.

Sua Eccellenza la Signora Marakay Jessica Rogers JD, GCREG, GCRLG