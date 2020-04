Biografia • Top manager corteggiato

Matteo Marzotto nasce a Roma il giorno 26 settembre 1966. Importante imprenditore della scena italiana, manager di livello internazionale, è salito agli onori delle cronache, non solo rosa, per essere stato il fidanzato ufficiale della famosissima top model Naomi Campbell, con cui ha avuto un'intesa e travagliata relazione sentimentale. Fino al 2008 ha ricoperto la carica di presidente della prestigiosa casa di moda Valentino S.p.A.

Molto si può dire di e su Matteo Marzotto, ma non che provenga da umili origini, come si suole dire per quelle personalità divenute illustri nonostante una provenienza sociale e culturale non proprio d'elite. Il futuro rampollo della casa stilistica Valentino, nasce in seno ad una famiglia altolocata, facente a capo a Umberto Francesco Marzotto e a Marta Vacondio. Suo padre, pertanto, è un conte, oltre che proprietario di una filiera di moda assai rinomata a livello italiano. Sua madre è meglio nota come Marta Marzotto, la donna che divenne la musa del celebre artista Renato Guttuso, con cui ha intrattenuto una relazione amorosa lunga e appassionata. È inoltre un volto noto della Tv nazionale.

L'infanzia e la giovinezza di Matteo Marzotto trascorrono soprattutto nella tranquilla provincia di Valdagno, il paese dei nonni paterni, che raggiunge appena gli è possibile. A questo posto, pertanto, si legano anche le sue esperienze nel campo della professione, le primissime compiute all'interno del settore da lui abbracciato.

La sua brillante carriera comincia verso la metà degli anni '80. L'allora ventenne e ultimo arrivato nella famiglia Marzotto-Vacondio, ci mette poco a capire in quale direzione deve impiegare la propria intelligenza. L'ambito della moda, grazie anche alle conoscenze dei genitori e alla loro esperienza nel settore, si rivela subito ideale per il suo talento.

Inizia a lavorare nelle aziende collegate agli interessi di famiglia, cercando di apprendere ogni segreto della produzione, maturando esperienze lungo tutta la filiera del tessile e dell'abbigliamento in genere. L'apprendistato è lungo e gli permette di specializzarsi in quasi ogni dettaglio del settore, per oltre quindici anni di intenso lavoro.

Verso la fine degli anni '90, il giovane Marzotto sembra essere pronto per posti da dirigente e nel 2003 entra nella casa di moda di Valentino, ricoprendo in breve tempo la carica di Direttore Generale. Entro il 2008 è già presidente del marchio italiano più famoso al mondo.

In questi anni l'imprenditore viene spesso fotografato in compagnia di modelle mozzafiato. La storia più importante e più fotografata che ha, è con Naomi Campbell, la "venere nera" conosciuta in tutto il mondo. Dopo una serie di accuse reciproche, le quali spesso hanno riguardato i comportamenti sopra le righe della modella statunitense, la relazione finisce.

Durante questo periodo, in occasione di un'intervista rilasciata al noto programma di intrattenimento condotto da Victoria Cabello, "Victor Vittoria", Matteo Marzotto racconta alcune delle vicissitudini vissute durante la travagliata relazione con "la pantera nera", stando all'ultimo dei soprannomi che la riguardano. A dire del figlio di Marta Marzotto, la Campbell, non nuova a simili comportamenti aggressivi, avrebbe usato violenza anche contro di lui. Inoltre, si sarebbe rivelata una persona capricciosa, capace di chiedere ed ottenere denaro per cose effimere, come oggetti costosi e che, a sentire Marzotto, non aveva mai intenzione di pagare di tasca propria.

Nel luglio del 2008 inoltre, il manager italiano diventa anche presidente della Enit, l'Agenzia Nazionale del Turismo. Nella conferenza stampa, che viene tenuta direttamente a Palazzo Chigi, pone l'accento sugli obiettivi da realizzare durante il suo mandato, puntando soprattutto sull'ambito internazionale. A settembre dello stesso anno, viene nominato anche Presidente di Mittelmoda.

Ma è l'anno dopo, il 2009, che si rivela di grande importanza per Matteo Marzotto. Lasciata la presidenza della casa di moda Valentino, Matteo Marzotto si lancia in una nuova avventura. A gennaio, ritorna nel mondo che ama, quello della moda, e lo fa in grande stile. Insieme con l'amico Gianni Castiglioni, amministratore delegato di Marni, con il fratello Vittorio Emanuele Marzotto e con il cugino Andrea Donà delle Rose, l'imprenditore opera l'acquisizione del 100% della famosa Maison Madeleine Vionnet, assumendone la dirigenza a pieno titolo. Il team che mette in piedi è tutto italiano, al timone della direzione creativa viene scelto Rudy Paglialunga, "l'uomo stile" che ha lavorato sia per Romeo Gigli che per Prada.

Il 20 novembre del 2009 inoltre, esce il suo primo libro, il quale si intitola "Volare alto". A pubblicarlo è la casa editrice Mondadori. Marzotto si pone a modello di successo nel testo, senza rinunciare ad una certa umiltà e non lesinando consigli d'ogni sorta, rivolgendosi alla generazione dei trentenni e dei quarantenni. Il libro non è una semplice autobiografia, in cui vengono raccontati anche i retroscena dell'alta moda, ma anche e soprattutto un manuale pregno di impegno etico, di disciplina, orientato ad illustrare il modo migliore per raggiungere il successo senza perdere di vista le regole del rispetto e della convivenza.

Matteo Marzotto è anche tra i fondatori della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, la malattia che gli ha portato via la sorella Annalisa nel lontano 1989. Attualmente, ricopre la carica di vicepresidente dell'ente, impegnato dal 1997 in iniziative volte a finanziare la ricerca medica.