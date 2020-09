Incinta del suo secondogenito, realizza e porta in onda su Sky "Diario di un bebè", il racconto in diretta, documentato, dei nove mesi di gravidanza. Nel maggio 2014 pubblica il libro " Cose che non mi aspettavo quando stavo aspettando " per Kowalski-Feltrinelli, sull'esperienza della gravidanza.

Durante un servizio realizzato per Antenna 3, viene notata da Emilio Fede , direttore del TG4, il quale la chiama per condurre l'edizione delle 13:30. Francesca Senette diviene così uno dei volti più noti del TG4 e conosciuta a livello nazionale. Sempre per Rete 4 le viene affidata la conduzione del rotocalco "Sipario".

