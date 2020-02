Biografia • Ispirazioni sicule

L'eclettica attrice siciliana Barbara Tabita nasce il 13 febbraio 1975 ad Augusta. Frequenta la Scuola del Teatro Stabile di Catania. Perfeziona i suoi studi teatrali con Richard Gordon dell'Actors Studios, con il mimo Laureny Clairet dell'Ecole de mimodrame de Paris, con Kate Raichel del Berliner Ensamble e con Giorgio Albertazzi con cui debutta al teatro greco di Taormina (1997) e collabora per vari spettacoli tra i quali "Borges in Tango". Con questo spettacolo inaugura una collaborazione come cantante con un orchestra di tango argentino.

Barbara Tabita lavora poi con il Living Theatre, il CRT di Milano, il Teatro Stabile di Catania, il Teatro della Tosse, il Teatro Biondo di Palermo, la Compagnia Attori e Tecnici ed tanti altri, accanto ai più illustri nomi del panorama teatrale italiano.

Divide la sua carriera tra teatro di prosa, commedia musicale, cinema, canto e televisione: vince nel 2000 il premio Danzuso come miglior attrice di prosa emergente, e nello stesso anno debutta sul grande schermo, al fianco di Gino Paoli, Chiara Muti e i Cavalli Marci nel musical per il cinema "Come se fosse amore".

Recita in diversi film, tra i quali campioni d'incasso come quelli di Leonardo Pieraccioni, dove interpreta la moglie in "Ti amo in tutte le lingue del mondo" e Vincenzo Salemme. Nel 2005 lavora per una stagione nella fiction tv "Incantesimo 8" ed ancora nel film di Theo Angelopoulos del 2007, non ultimo un episodio del "Commissario Montalbano".

Senza mai abbandonare lo studio del canto e la ricerca teatrale si dedica inoltre alla conduzione di "Tutto in un week end", un programma di cultura e viaggi prodotto da Magnolia che da settembre del 2006 và in onda su Discovery channel. Nello stesso anno è impegnata sul set del "Giudice Mastrangelo 2" con Diego Abatantuono, e con le riprese del film "Il 7 e l'8" di Ficarra e Picone dove la troviamo tra i protagonisti, nel ruolo della fidanzata di Picone.

Dal 2007 entra nel cast fisso della "Nuova Squadra" in onda su Rai 3, dove Barbara Tabita interpreta l'anatomopatologa Mimma Ferrante, ed ha partecipato come guest al romanzo popolare tutto siciliano di "Agrodolce" nel ruolo di Gemma Martorana.

Barbara Tabita negli anni 2010

Dal 2010 entra a far parte del cast della fortunata serie de "I Cesaroni". Alla fine dello stesso anno esce al cinema un "cinepanettone" che vede nel cast anche Barbara Tabita (nel ruolo di Susanna) dal titolo "Natale in Sudafrica" (regia di Neri Parenti, con Christian De Sica, Belen Rodriguez, Max Tortora, Massimo Ghini, , Giorgio Panariello e Serena Autieri).

Nel 2013 fa parte del cast del film "La mafia uccide solo d'estate", di Pif.

L'anno seguente la vediamo nella serie televisiva Fuoriclasse. Nel 2015 è una dei protagonisti della pellicola "Italo", film, tratto da una storia vera, che narra di un cane straordinario che ottenne la cittadinanza onoraria di Scicli. Sempre nello stesso anno Barbara Tabita interpreta Sharon, la vicina di pianerottolo del protagonista nel film "Italiano medio" di Maccio Capatonda.

Dal 13 febbraio al 2 giugno 2017 conduce su TV8 il talk show The Real, affiancata da Daniela Collu, Filippa Lagerback, Marisa Passera e Ambra Romani.