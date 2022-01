Biografia

Jacopo Tissi nasce nel paesino di Landriano, in provincia di Pavia, il 13 febbraio 1995. E' un ballerino italiano, stella della danza classica mondiale. Dal pubblico appassionato e dagli addetti al settore artistico del balletto classico, è considerato come l'erede naturale di un talento come Roberto Bolle. Jacopo è capace di esprimersi con forza e grazia al tempo stesso; è riuscito a tagliare moltissimi traguardi, dall'adolescenza fino alla consacrazione come primo ballerino del rinomato Teatro Bolshoi di Mosca, all'inizio degli anni 2020.

Di seguito scopriamo di più sulla vita privata e sul percorso professionale di Jacopo Tissi.

Jacopo Tissi

Studi e formazione

Fin da quando è molto piccolo Jacopo Tissi mostra una forte inclinazione per le arti. Il destino del bambino cambia quando vede in televisione per la prima volta una rappresentazione de Il Lago dei Cigni: è un episodio che fa nascere in lui l'amore enorme per la danza classica.

A 5 anni ballavo sempre quando mettevano la musica, mi piaceva ballare e anche esibirmi. Ovviamente la mia danza non aveva una direzione già precisa, però la danza classica mi ha catturato, anche dal televisore di casa. Quando ho visto il balletto classico per la prima volta in tv ho chiesto ai miei genitori di iscrivermi ad un corso di danza classica.

Con grande incoraggiamento dal contesto familiare favorevole, Jacopo muove i primi passi sulle punte già durante l'infanzia. Arriva a diplomarsi alla scuola di ballo del Teatro alla Scala già nel 2014, ovvero a soli diciannove anni. Gli studi al Liceo Linguistico, assieme alle tante ore di prove e allenamenti, si dimostrano un aspetto che forgia notevolmente il carattere del ragazzo. Jacopo è dotato di disciplina, dedizione e ambizione non comuni.

Il sostegno della famiglia

Nelle prime fasi della vita, risulta davvero fondamentale il sostegno dei genitori, che lo accompagnano lungo tutto il percorso; molti nella stessa situazione avrebbero avuto difficoltà e dubbi a scommettere su un figlio che decide di puntare su un mestiere artistico. Come confermato dal ragazzo in molte interviste, è proprio questa fiducia a permettergli di sviluppare doti fondamentali: come l'integrità e la caparbietà. Esse si rivelano importantissime per perseguire con costanza e grande impegno una strada fatta di molti sacrifici.

Grazie ai rinforzi positivi, Jacopo riesce a far fronte anche all'elevata competizione del settore della danza classica. Negli anni dell'adolescenza si trova a gestire situazioni particolarmente complesse, soprattutto quando viene chiamato a prendere parte ad alcuni dei corpi di ballo più in vista in Europa e oltre.

L'ascesa strabiliante

Appena conseguito il diploma presso l'Accademia della Scala, Jacopo Tissi firma un contratto con il Balletto dell'Opera di Vienna, all'epoca diretto da Manuel Legris. Torna in Italia per un biennio, lavorando proprio a Milano, al Teatro alla Scala, dove cresce professionalmente.

Nel 2017 lascia il capoluogo meneghino per diventare solista principale di una delle più prestigiose compagnie russe: il Balletto del Bolshoi di Mosca. La scelta è irrinunciabile: a sceglierlo è il Maestro russo Makhar Vaziev.

Non è stata una decisione facile: dopo solo un anno lasciavo il Teatro alla Scala, il mio paese e la mia famiglia. Ma come potevo rinunciare a un’occasione simile? Su invito del direttore del Balletto Bolshoi, Makhar Vaziev, mi sono dato una settimana di prova in teatro, con la compagnia. E al termine non ho avuto dubbi.

Stella di Mosca

In questo contesto Jacopo sviluppa ulteriormente le proprie doti. Ciò grazie soprattutto al confronto con i professionisti più stimati del settore e alle opportunità di girare tutto il mondo. Tissi interpreta grandissimi ruoli, inseriti nel repertorio del corpo di ballo di Mosca.

Come affermato da lui stesso, le opportunità in Russia sono ben più numerose di quelle che il ballerino avrebbe avuto in Italia. In virtù del suo impegno e del suo talento, allenato in anni di prove e studi, riesce a essere nominato all'inizio del 2022 étoile (dal francese: stella), ovvero il grado più alto nella danza classica.

Curiosità su Jacopo Tissi

In Russia, dove i ballerini godono di una popolarità molto più alta rispetto a quanto avviene in altre nazioni, Jacopo vanta schiere di fan, che lo chiamano Jasha (perché il suo nome è troppo difficile da pronunciare).

Da subito c’è stata molta curiosità nei miei confronti. E sì, oggi ho un bel seguito di fan: com’è qui d’abitudine ci mandano messaggi di apprezzamento, aspettano noi ballerini all’uscita degli artisti, si informano sui nostri spettacoli e non ne perdono uno. E naturalmente in teatro ci sostengono animatamente con applausi e ovazioni.

Il ballerino lombardo è grande amante dei cani: possiede un volpino di Pomerania, con cui trascorre molto tempo anche nei momenti più solitari della sua vita a Mosca.