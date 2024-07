Biografia

Lorenzo Sonego nasce a Torino il giorno 11 maggio 1995. È un tennista italiano. È soprannominato Sonny.

La prima metà degli anni 2010

Nel settembre 2013 debutta tra i professionisti (sconfitto nel torneo di doppio del Futures Italy F27). Inizia a giocare con continuità nel circuito a partire dalla sua seconda apparizione, che avviene nel luglio 2014 al France F15: qui esordisce in singolare con una sconfitta e vince il suo primo incontro nel torneo di doppio. Vince per la prima volta in singolare in agosto all'Italy F25 e si spinge fino ai quarti di finale.

In settembre raggiunge la semifinale del Futures Italy F30. La settimana dopo disputa a Biella il suo primo torneo Challenger, supera le qualificazioni e vince al primo turno del tabellone principale, venendo eliminato al secondo turno.

Nel marzo 2015 Lorenzo Sonego raggiunge la prima finale al torneo di doppio del Futures Turkey F12 in coppia con Edoardo Eremin, cedendo in tre set alla coppia Matteo Berrettini / Filippo Baldi.

In maggio gioca la prima finale in singolare all'Italy F11 di Lecco e in settembre alza i primi trofei da professionista all'Italy F26 di Santa Margherita di Pula; trionfa in finale sia in singolare, battendo Daniel Altmaier, che in doppio, superando con Filippo Baldi la coppia Florian Fallert / Demian Raab.

La settimana successiva si conferma campione di doppio a Pula, vincendo l'Italy F27 in coppia con Julian Ocleppo. Il mese dopo, sempre a Pula, vince di nuovo il titolo sia in singolare che in doppio all'Italy F32. Una settimana più tardi perde la finale dell'Italy F33. Nel corso dell'anno non va mai oltre il secondo turno nel circuito Challenger e finisce la stagione con il nuovo best ranking al 370º posto mondiale.

La seconda metà degli anni 2010

Nel 2016 si dedica quasi esclusivamente ai tornei Challenger. Ottiene il primo risultato importante all'Open Barletta battendo al secondo turno il nº 127 ATP Andrej Martin prima di cedere nei quarti al nº 120 Adam Pavlásek.

L'esordio nel circuito ATP avviene in maggio con una wild card agli Internazionali d'Italia. In novembre raggiunge la prima semifinale Challenger agli Internazionali di Ortisei e viene battuto dal nº 140 ATP Alessandro Giannessi.

Nella prima parte della stagione 2017 viene sempre eliminato ai primi turni e in agosto scende alla posizione nº 446 del ranking. Rientra nel circuito Futures e il 1º ottobre vince l'Italy F31 a Pola battendo in finale Javier Marti. Due settimane dopo vince il suo primo titolo Challenger agli Internazionali di Ortisei. Alla fine di novembre vince il primo titolo Challenger in doppio ad Andria in coppia con Andrea Vavassori ed entra per la prima volta nella top 400 della specialità.

Nel 2018 accede per la prima volta primo a un quarto di finale ATP, a Budapest. Nello stesso anno conquista il suo secondo titolo Challenger, a Genova. Entra nella top 90 ATP anche se alla fine dell'anno la sua posizione è la N° 107 .

L'anno seguente Lorenzo Sonego migliora notevolmente: conquista il suo primo titolo ATP (29 giugno, 250 di Adalia, in Turchia) , raggiunge i quarti di finale al torneo di Montecarlo e raggiunge il ranking N. 50 mondiale.

Gli anni 2020

Il 4 ottobre 2021 raggiunge la posizione N. 21 del ranking ATP. Nel doppio raggiunge la posizione N. 60 il 12 settembre 2022.

Nel 2023 contribuisce sia in singolare sia in doppio alla conquista della seconda Coppa Davis da parte della nazionale italiana, 47 anni dopo la prima conquistata dagli azzurri.

Nelle prove del Grande Slam disputa gli ottavi di finale al Roland Garros nel 2020 e nel 2023 e a Wimbledon nel 2021.

Nel 2020, al torneo 500 di Vienna, batte a sorpresa il N° 1 al mondo Novak Djokovic, infliggendogli la peggior sconfitta in carriera (6-2, 6-1) in un match ATP giocato al meglio dei tre set. Sonego in questa occasione è anche il primo tennista italiano a battere il leader della classifica mondiale in un torneo 500.

Nel 2024, nella United Cup, subisce due sconfitte in singolare contro Alexander Zverev e Adrian Mannarino.

Agli Australian Open supera al primo turno Daniel Evans per poi cedere al N° 2 del mondo Carlos Alcaraz.

A Marrakech raggiunge i quarti di finale in cui viene sconfitto in due set da Matteo Berrettini, poi vincitore del torneo.

A fine marzo annuncia la fine della collaborazione con il coach Gipo Arbino, che lo segue da quando ha 11 anni. Il suo nuovo allenatore dal 15 aprile è Fabio Colangelo.

Al torneo 1000 di Madrid supera al primo turno Richard Gasquet in due set; poi cede 6-0, 6-3 contro l'amico Jannik Sinner.

Lorenzo Sonego nella vita è fidanzato con Alice Petruccioli, nutrizionista.