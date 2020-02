Biografia • Rivoluzioni interiori

Jiddu Krishnamurti nasce a Madanapalle (India) il 12 maggio 1895. Di origini indiane, in vita non volle appartenere a nessuna organizzazione, nazionalità o religione.

Nel 1905 Jiddu rimane orfano della madre, Sanjeevamma; nel 1909 con il padre Narianiah ed i quattro fratelli, si trasferisce ad Adyar, dove tutti assieme vivono in condizioni di miseria in una piccola capanna. Spesso ammalato di malaria, proprio nel 1909 ancora bambino, viene notato dal religioso britannico Charles Webster Leadbeater, quando questi si trovava sulla spiaggia privata della sede della Società Teosofica (movimento filosofico fondato nel 1875 dall'americano Henry Steel Olcott e dall'occultista russa Helena Petrovna Blavatsky) di Adyar, un sobborgo di Chennainel Tamil Nadu.

Annie Besant, l'allora presidente della Società Teosofica che lo teneva vicino come fosse suo figlio, alleva Jiddu Krishnamurti con lo scopo di utilizzare le sue capacità come veicolo del pensiero teosofico.

Krishnamurti tiene conferenze ai membri dell'Ordine della Stella d'Oriente, organizzazione fondata nel 1911 con l'intento di preparare l'avvento del "Maestro del Mondo", alla quale Jiddu era stato messo a capo appena sedicenne da Annie Besant, suo tutore legale.

Molto presto comincia a mettere in discussione i metodi teosofici sviluppando un suo pensiero indipendente. Il giovane Krishnamurti viene sottoposto ad una serie di iniziazioni che gli causano una grave crisi psicologica dalla quale riesce a venir fuori solo nel 1922 a Ojai Valley, California, in seguito ad una straordinaria esperienza mistica che poi lui stesso racconterà.

Da quel momento sarà sempre più in contrasto con i teosofi, insistendo sull'inutilità dei riti liturgici per la crescita spirituale e rifiutando il ruolo di autorità finché dopo una lunga riflessione, all'età di 34 anni (1929) scioglie l'Ordine e comincia a viaggiare per il mondo esprimendo il suo pensiero, basato su una assoluta coerenza interiore e una indipendenza totale da qualunque tipo di organizzazione.

Per tutta la sua vita, fino all'età di novant'anni, Krishnamurti viaggerà per il mondo parlando a grandi folle di persone e dialogando con gli studenti delle numerose scuole da lui costituite con i finanziamenti che via via otterrà.

Nel 1938 Krishnamurti incontra Aldous Huxley che diviene suo caro amico e grande ammiratore. Nel 1956 incontra il Dalai Lama. Intorno agli anni '60 conosce il maestro yoga B.K.S. Iyengar, dal quale prende lezioni. Nel 1984 parla con gli scienziati del Los Alamos National Laboratory in New Mexico, U.S.A. Il fisico David Bohm, amico di Albert Einstein, trova nelle parole di Krishnamurti dei punti in comune con le sue nuove teorie fisiche: questo dà vita ad una serie di dialoghi tra i due che contribuirà a costruire un ponte tra il cosiddetto misticismo e la scienza.

Secondo il pensiero di Krishnamurti ciò che più gli sta a cuore è la liberazione dell'uomo dalle paure, dai condizionamenti, dalla sottomissione all'autorità, dall'accettazione passiva di qualsiasi dogma. Il dialogo è la forma di comunicazione che preferisce: vuole capire insieme ai suoi interlocutori il funzionamento della mente umana e i conflitti dell'uomo. Relativamente ai problemi della guerra - ma anche della violenza in generale - è convinto che solo un cambiamento dell'individuo possa portare alla felicità. Le strategie politiche, economiche e sociali non sono per lui soluzioni radicali alla sofferenza umana.

Interessato a capire come la struttura della società condiziona l'individuo, in vita ha sempre insistito sul rifiuto di ogni autorità spirituale o psicologica, compresa la propria.

Jiddu Krishnamurti muore il 18 febbraio 1986 all'età di 91 anni a Ojai (California, USA).

Dopo la sua morte le scuole private sparse un po' in ogni continente hanno cercato di continuare l'opera di Jiddu Krishnamurti. In Europa la scuola più famosa è quella di Brokwood Park, Bramdean, Hampshire (UK), ma ne esistono ad Ojai in California e numerose in India.

Ogni anno nel mese di luglio il comitato svizzero organizza incontri vicino alla località di Saanen (Svizzera), luogo in cui Krishnamurti teneva alcune delle proprie conferenze.