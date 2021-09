Attrice ed ex modella italiana46 anni

Biografia

Nata a Roma il 19 giugno 1975 sotto il segno zodiacale dei Gemelli, Anna Valle è un’attrice italiana affermata.

Anna Valle

Giovinezza, studi e prime esperienze a teatro

In seguito alla separazione dei genitori, durante l’adolescenza si trasferisce con la madre a Lentini, una ridente località siciliana in provincia di Siracusa. Qui studia presso il Liceo Classico, cominciando da giovanissima ad interessarsi del teatro. Al Teatro greco di Siracusa Anna Valle fa il suo debutto come attrice interpretando Mirrina in “Lisistrata”, la famosa tragedia di Aristofane.

A conclusione degli studi classici, Anna si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania. Nel frattempo, durante il tempo libero, affianca i suoi genitori nella gestione di un negozio di intimo. In seguito è costretta ad interrompere gli studi accademici.

E' qui, mentre lavora, che qualcuno dei promotori di “Miss Italia” la nota e le chiede se voleva iscriversi al concorso di bellezza nazionale.

Anna Valle modella

Il primo gradino importante del suo percorso di modella è l’elezione come Miss Sicilia.

Conquista poi l’ambito titolo nazionale: Anna Valle è Miss Italia 1995.

Dopo la vittoria ottenuta al concorso di bellezza - all’epoca si teneva a Salsomaggiore Terme (PR) - la bella siciliana comincia a collezionare successi e gratificazioni, soprattutto in ambito televisivo.

La carriera di attrice

Subito dopo aver vinto lo scettro di più bella d’Italia, Anna Valle intraprende gli studi di recitazione, convinta e determinata nel proposito di diventare una brava attrice.

Dopo aver partecipato nel 1996 alle selezioni del concorso “Miss Universo” si concentra in modo forte al mondo della recitazione.

La consapevolezza è arrivata girando un videoclip con Gianni Morandi nel 1996, l’anno in cui ero in carica come Miss Italia. Lì ho capito che questa cosa mi apparteneva, o io le appartenevo… E ho iniziato a studiare.

Nel 1999 fa il suo ingresso in tv come attrice: nella fiction “Commesse” Anna Valle viene scelta per interpretare il ruolo di protagonista.

A questa serie tv ne sono seguite presto altre, come “Le stagioni del cuore” e “Callas e Onassis” (in cui Anna interpreta Jackie Kennedy).

Anche nel cinema Anna Valle si impone come attrice di talento. L’esordio sul grande schermo è legato al film “Le faremo tanto male” (1998) del regista Pino Quartullo.

Tra i film in cui recita ricordiamo:

Sottovento! (2001, di Stefano Vicario)

SoloMetro (2007, di Marco Cucurnia)

MissTake (2008, di Filippo Cipriano)

Carnera - The Walking Mountain, (2008, di Renzo Martinelli)

L'età imperfetta (2017, di Ulisse Lendaro)

Tra le fiction a cavallo tra gli anni 2010 e 2020 ricordiamo:

“Sorelle” (2017-2019)

“La compagnia del cigno” (2021)

Di fatto è un'attrice specializzata nelle fiction tv, ambito in cui ha sempre mostrato bravura e grande professionalità.

Vita privata di Anna Valle

Anna Valle è una persona piuttosto riservata, tanto è vero che ha deciso di non comparire sui social network per comunicare con i fan e follower. Tuttavia il mondo del gossip non l’ha risparmiata, soprattutto quando si è trattato di commentare le sue relazioni sentimentali.

Nonostante il riserbo che l’attrice ha sempre cercato di mantenere, qualcosa circa la sua vita privata è riuscita a trapelare.

Anna Valle è sposata con Ulisse Lendaro, regista, attore, produttore teatrale e anche avvocato. Prima delle nozze, però, l’attrice ha vissuto un’intensa storia d’amore con Gaetano Ossino. Quando vinse il titolo di Miss Italia, nel 1995, i due erano felicemente fidanzati. Ossino, qualche tempo fa, ha rivelato di essere stato molto legato alla Valle, con la quale condivideva ogni minuto libero. Due anni dopo l’esperienza di Miss Italia, nel 1997, la coppia è arrivata al capolinea, pare per gli impegni lavorativi di Anna che non le lasciavano il tempo necessario per vivere una storia.

Con Ulisse Lendaro la Valle ha avuto due bambini: Ginevra (nata nel 2008), e Leonardo (nato nel 2013).

Curiosità

L’attrice, che ha sempre operato nel settore del volontariato, ha prestato il suo volto come testimonial dell’associazione “Mission Bambini” che si occupa di bambini bisognosi. Anna è testimonial anche di Change Onlus.

Ha raccontato al giornale “Grazia” di aver acquistato la sua prima casa a 22 anni, a Roma.

Avevo 22 anni e mi sentivo invincibile, avevo la vita nelle mie mani.

In seguito si è trasferita a Vicenza, dove tuttora vive.

Al settimanale “Ok Salute” ha svelato di soffrire di sindrome del colon irritabile.

Qualsiasi cosa mangiassi stavo male. La pasta in bianco mi creava dei problemi, l’insalatina mi metteva ko, il pollo alla griglia non mi piaceva […] Quando sto male fermo tutto e mi sdraio, con una tazza di camomilla in mano. Mi è capitato di avere fitte per sei ore di fila: non vorrei mai dover ripetere un’esperienza così.